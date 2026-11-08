صخور هاشيغوي-إيوا تُشبه في تكوينها بقايا أعمدة جسرٍ ضخم متهدمة، فهي عبارة عن تشكيلٍ صخريٍّ مهيب يمتد لمسافة 850 متراً داخل المحيط في محافظة واكاياما، وقد نحتت مياه البحر أشكال هذه الصخور.

صخور عملاقة تبزغ من البحر

على ساحل بلدة كوشيموتو في محافظة واكاياما، تنتصب سلسلة من التكوينات الصخرية تُعرف باسم هاشيغوي-إيوا. وتصطف هذه الصخور التي يبلغ عددها نحو 40 كتلة صخرية متفاوتة الأحجام في خط مستقيم باتجاه جزيرة كي أوشيما، ممتدةً لمسافة تقارب 850 متراً داخل البحر انطلاقاً من الشاطئ. وتعطي هيئة هذه الصخور انطباعًا بأنها كانت دعامات لجسر (يُطلق عليها باليابانية هاشيغوي) انهار سطحه الأفقي، وهو الشبه الذي استُمد منه اسم الموقع. واليوم، يحظى الموقع بتصنيف وطني مزدوج باعتباره مكاناً ذا جمال طبيعي ومعلماً طبيعياً، كما يُعد جزءاً من متنزه يوشينو-كومانو الوطني.

وقد تشكلت هذه السلسلة الصخرية المميزة نتيجة نشاط بركاني حدث قبل نحو 15 مليون سنة، إذ اندفعت الصُهارة من أعماق باطن الأرض لتتغلغل داخل صدع طويل ومستقيم في صخور الطين المحيطة، ثم تصلبت. ومع مرور الزمن، أدت الأمواج إلى تآكل صخور الطين الأقل صلابة، ولم تتبقَ سوى الصخور النارية المقاومة لعوامل التعرية منتصبةً في صفٍ واحد.

وطالما كانت الصخور الضخمة ذات الأشكال الغريبة والتكوينات الصخرية موضع تبجيل في اليابان. حيث شعر الناس بحضور مقدس في هذه الأشكال الطبيعية، وقدّسوها باعتبارها يوريشيرو – أي مكمن للآلهة. وربما كان السكان في العصور القديمة، وهم يقفون أمام صخور هاشيغوي-إيوا، يصلّون من أجل سلامة الملاحة البحرية ووفرة الصيد. ومع تطور الممارسات، بُنيت مزارات صغيرة: حيث يوجد الآن توري (هيكل على شكل بوابة) ومزار مصغر في جزيرة بنتينجيما في منتصف السلسلة، كما أُقيم مزار إيناري في جزيرة موتوشيما، التي تعتبر أقرب جزيرة إلى الشاطئ.

ويرتبط الموقع أيضاً بالموروثات الشعبية، إذ تروي إحدى القصص قصة رهانٍ دار بين الحكيم البوذي كوكاي وأحد الشياطين المؤذية: وهو هل يستطيع المعلم بناء جسرٍ يربط الموقع بجزيرة أوشيما في ليلة واحدة؟ حيث شرع كوكاي في تثبيت الدعامات الحجرية الواحدة تلو الأخرى بسرعة خارقة، غير أن الشيطان الذي استبد به الذعر لرؤية هذا التقدم السريع قلّد صياح الديك ليخدع الحكيم ويوهمه بأن الفجر قد بزغ. وتقول الرواية إن كوكاي توقف عن العمل، تاركاً خلفه الدعامات الحجرية للجسر فحسب.

ويتغير مظهر صخور هاشيغوي-إيوا بتغير الوقت وحركة المد والجزر وأحوال الطقس، إذ تظل هذه التشكيلات الصخرية تبهر الناظرين بجمالها الفريد والمثير للدهشة، لدرجة تمنح مصداقيةً للأساطير القديمة المرتبطة بها.

مجموعة من الحجارة الضخمة ترتفع لـ 10 أمتار. (© أوساكا هيروشي)

تشكيل هاشيغوي-إيوا الصخري العنوان: كوجينوغاوا، كوشيموتو-تشو، محافظة واكاياما تقع صخور هاشيغوي-إيوا في أقصى جنوب جزيرة هونشو، وهي عبارة عن صف مستقيم من الصخور يمتد من الساحل نحو البحر. وتُعدّ هذه التكوينات، التي يبلغ عددها حوالي 40 تكوينًا، تداخلات نارية ناتجة عن نشاط بركاني قديم. وقد كانت في الأصل لوحًا صخريًا واحدًا، ثم نحتتها الأمواج العاتية إلى أشكالها الحالية. وتنتشر أكثر من ألف صخرة منفصلة في منطقة المد والجزر على الجانب البري، ويُعتقد أن موجة تسونامي هائلة قد جرفتها إلى هناك. ويتغير المشهد لحظة بلحظة. فعند انخفاض المد، يمكن للزوار المشي إلى بينتينجيما، وهي الجزيرة الصغيرة القريبة من مركز السلسلة. وعند الوقوف أمام الصخور الكبيرة منها والصغيرة، يشعر المرء برهبة قوى الطبيعة التي شكلتها. ويتميز الموقع بجماله الأخاذ عند شروق الشمس، حيث يشكل صف الأعمدة صورة ظلية رائعة أمام أشعة الشمس المشرقة. كما تحظى المناظر الليلية بشعبية كبيرة، ففي عدة أمسيات من كل خريف، تُضاء الصخور بعد غروب الشمس، لتُغلف الساحل بوهج غامض. ولا يزال هذا الموقع الجيولوجي النادر يأسر الزوار بمناظره الساحلية الخلابة. خلف صف الصخور، تقع جزيرة بنتينجيما المكسوة بالخضرة، وبها بوابة توري ومزارًا صغيراً. (© أوساكا هيروشي) تضم جزيرة موتوشيما ثلاثة مزارات صغيرة – وهي إيناري وإبيسو وجيزو – وتوفر نقطة مشاهدة تطل على صخور هاشيغوي-إيوا. (© أوساكا هيروشي) تُعد صخرة إيتشيماي-إيوا الواقعة في بلدة كوزاغاوا المجاورة تكويناً جيولوجياً آخر ناتجاً عن نشاط بركاني حدث قبل 15 مليون سنة. وقد صُنِّفت هذه الكتلة الصخرية الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها 100 متر وعرضها 500 متر بوصفها معلماً طبيعياً وطنياً. (© أوساكا هيروشي) صخرة بوتان-إيوا في بلدة كوزاغاوا، حيث نحتت عوامل التعرية بفعل الرياح تجاويف تشبه زهرة الفاوانيا في جدار صخري يبلغ ارتفاعه 10 أمتار. (© أوساكا هيروشي)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. المادة النصية والتحرير من إعداد كيتازاكي جيرو）