استعدوا لمغامرة تجمع بين متعة استكشاف معالم طوكيو والاستمتاع بأطباق السوشي الشهية! فقد انطلقت في شوارع العاصمة اليابانية حافلة سياحية فاخرة تتيح للركاب التجوّل بين أبرز معالم المدينة، مع الاستمتاع بتناول السوشي بكميات غير محدودة طوال الرحلة.

الاستمتاع بإطلالات طوكيو المميزة وتذوق المأكولات البحرية

أصبح بإمكان زوار طوكيو الاستمتاع بتجربة جديدة تجمع بين مشاهدة معالم المدينة وتناول المأكولات البحرية، من خلال «sushi bus»، أو حافلة السوشي. وتقدم هذه التجربة مزيجًا فريدًا من جولاتها بالحافلات المكشوفة وتناول السوشي الذي يصل إلى الزبائن عبر سير متحرك، لتمنح الزوار فرصة للاستمتاع بجولة في طوكيو وتذوق أحد أشهر أطباق المطبخ الياباني في تجربة سياحية مميزة.

تُعدّ الإطلالات المكشوفة على برج طوكيو وناطحات السحاب العديدة في المدينة تجربةً تبعث على البهجة والحماس! (© Nippon.com)

تنساب أطباق السوشي أمام خلفيةٍ تضم مبنى محطة طوكيو المميز ومعالم أخرى شهيرة. (© Nippon.com)

وقد بدأ سوشي باص في تسيير رحلاته التي تستغرق 70 دقيقة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2026. حيث يجلس الركاب في الطابق العلوي المكشوف من الحافلة، مستمتعين بالمناظر البانورامية أثناء تجولهم في أرجاء المدينة، بينما يتناولون ما يحلو لهم من السوشي الذي يُقدَّم عبر سير متحرك.

وتنطلق الجولة من منطقة قريبة من محطة طوكيو، وتمر ببعض أشهر معالم المدينة، مثل برج طوكيو، وبرج طوكيو سكاي تري، وبوابة كاميناريمون في حي أساكوسا. وبينما تتوالى المشاهد الخارجية أمام ناظريك، تُقدَّم لك أطباق السوشي تباعاً. وبفضل ما توفره الجولة من لقطات مثالية في كل زاوية، فهي تُعد تجربة ممتعة للغاية، لا سيما لعشاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن السوشي غير محدود الكميات، إلا أن الجودة تظل على رأس الأولويات، إذ تُستخدم مأكولات بحرية طازجة تصل مباشرة من سوق تويوسو. ويمكن للركاب الاختيار من بين نحو اثني عشر صنفاً من السوشي، وتشمل خيارات كلاسيكية مثل التونة، والسلمون، وسمك الدنيس، والروبيان، والأخطبوط، وأومليت البيض الياباني، وهي جميعاً ذات مستوى يفوق بكثير ما يتوقعه المرء عادةً في مطاعم السوشي التي تعتمد على السير متحرك. ومن المقرر توسيع قائمة الخيارات هذه في المستقبل.

يحيط سير ناقل دوار حول المقاعد. (© Nippon.com)

يُنقل السوشي المُعدّ طازجاً إلى الطابق العلوي عبر مصعد مخصص لنقل الطعام. (© Nippon.com)

وقد يساور البعض قلقٌ طبيعي بشأن احتمال انسكاب صلصة الصويا من الأطباق الصغيرة أثناء تمايل الحافلة. لكن، ونظراً لأن المركبة تسير بسرعة قصوى تبلغ حوالي 30 كيلومتراً في الساعة في شوارع المدينة، فإن الرحلة تتسم بالسلاسة ولا تشكل الانسكابات أي مشكلة. وعلاوة على ذلك، في حال هطول الأمطار، يمكن تغطية السقف المفتوح بغطاء شفاف، مما يحمي الركاب من البلل ويضمن الحفاظ على وجبات السوشي. ولتوفير مزيد من الراحة، جُهِّز كل مقعد بفتحات تكييف هواء، بالإضافة إلى ستائر يمكن سحبها لحجب أشعة الشمس المباشرة.

وتُغطي صورة ضخمة مُقرَّبة لقطعة سوشي بالتونة الحافلةَ التي يبلغ طولها 12 متراً. ولا يقتصر دور هذه الصورة على كونها إعلاناً متحركاً أثناء سير الحافلة فحسب، بل إنها تجذب أيضاً انتباه المارة الذين يتوقفون لالتقاط الصور والتلويح، مما يضفي مزيداً من المتعة على الركاب، فهم في سوشي باص ليسوا مجرد مشاهدين، بل جزءٌ من المشهد ذاته.

يمكن بسط الستائر لحماية الركاب من أشعة الشمس. (© Nippon.com)

يؤدي المظهر الخارجي للحافلة دوراً فعالاً في الترويج لها، إذ يسأل الكثير من الناس عن الرحلات -وعن إمكانية استئجار الحافلة بأكملها بعد رؤيتها وهي تسير على الطريق. (© Nippon.com)

الارتقاء بنموذج حافلة المطعم إلى مستوى جديد

استغرق تطوير مطعم السوشي المتنقل، وهو مشروع غير مسبوق، عامين ونصف العام، تخللتهما اختبارات سلامة مكثفة وتحسينات متكررة على آلية السير الدوارة لضمان استقرار عملها. وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع حتى الآن نحو 100 مليون ين ياباني. وتعود ملكية المركبة لشركة ويلر أكروس، وهي مشغّل حافلات تقدم أيضاً خدمات الحافلات المجهزة كمطاعم في مواقع مختلفة في جميع أنحاء اليابان.

الطابق السفلي عبارة عن مساحة مخصصة للمطبخ. (© Nippon.com)

أُجريت الاختبارات أكثر من 100 مرة للتأكد من بقاء الأطباق في أماكنها، حتى في حال توقف الحافلة فجأة. (© Nippon.com)

ويُسيّر السوشي باص يوميًا خمس جولات، ويوفر 20 مقعداً في كل رحلة تستغرق 70 دقيقة. وتبدأ أسعار التذاكر من 16,000 ين ياباني، مما يجعلها تجربة باهظة الثمن نسبياً. ومع ذلك، هناك طلب قوي على هذه المقاعد المميزة، فوفقاً ليانو تومويوكي، المسؤول عن السوشي باص، فإن الحجوزات تتوالى بانتظام، وغالباً ما تُحجز جميع المقاعد بالكامل.

ويقول يانو: ”في الوقت الحالي، سبعة من كل عشرة من عملائنا هم من اليابانيين، لكننا نتلقى المزيد من الاستفسارات من السياح الأجانب، وهم فئتنا المستهدفة الرئيسية. ونحن نهدف إلى تجهيز المزيد من حافلات المطاعم وزيادة عدد الجولات، وصولاً إلى توسيع نطاق خدماتنا لتشمل مدناً أخرى“.

فإذا كنت تبحث عن تجارب فريدة خلال رحلتك إلى طوكيو، فاحرص على إضافة السوشي باص إلى قائمتك.

يوفر التصميم المكشوف من الأعلى تجارب مثيرة وفريدة، مثل المرور مباشرةً تحت منشآت علوية لا تفصلك عنها سوى بضع بوصات. (© Nippon.com)

أطباق السوشي اللافتة للنظر ليست معروضة للبيع، لكن العديد من الركاب يقولون إنهم يودون شراء واحدة منها كتذكار. (© Nippon.com)

لمعرفة المزيد وإجراء الحجوزات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لـ سوشي باص: https://sushi-bus.com.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)