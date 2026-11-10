Le Musée national d’histoire japonaise, à Sakura, dans la préfecture de Chiba, accueille jusqu’au 29 novembre l’exposition « Les Aïnous et les expositions – 150 ans d’expérience ». Réunissant près de 200 pièces et documents, elle retrace sur un siècle et demi le parcours de la culture aïnoue, des objets d’artisanat du début de l’ère Meiji aux spectacles de danse de l’Exposition universelle d’Osaka de 2025.

Devenir les acteurs de leur propre représentation

Peuple autochtone du nord de l’archipel japonais et des régions voisines, en particulier de Hokkaidô, les Aïnous ont développé des arts du spectacle et un artisanat qui leur sont propres. Cette culture s’appuie sur une profonde spiritualité, selon laquelle toute chose abrite un esprit, ou kamuy. Enracinée dans une coexistence avec la nature, elle suscite depuis le début de l’époque contemporaine l’intérêt des visiteurs des expositions, au Japon comme à l’étranger. Organisée conjointement par le Musée national d’histoire japonaise et le Musée national aïnou, situé au sein d’Upopoy, l’« espace symbolique pour la coexistence ethnique » de Shiraoi, à Hokkaidô, l’exposition explore la manière dont les Aïnous se sont représentés, pendant près de 150 ans, sur la scène internationale des grandes expositions.

Objets d’artisanat aïnou de la fin de l’époque d’Edo. (Collection du musée commémoratif Matsuura Takeshirô)

Carte postale de l’Exposition de la colonisation de 1912. (Collection du Musée national aïnou)

Parmi les pièces qui retiennent le regard figurent les vêtements traditionnels, patiemment tissés à partir de fibres d’écorce. Leurs broderies aux motifs géométriques, porteuses de prières pour éloigner les mauvais esprits, leur donnent une présence saisissante. Les objets en bois sculpté méritent eux aussi que l’on s’y attarde : certaines de ces pièces, vieilles de plus de 150 ans, sont classées Biens culturels importants du Japon. Présentées dans les grandes expositions de l’époque contemporaine, ces œuvres d’un artisanat raffiné séduisaient déjà les visiteurs par la beauté de leurs motifs.

Au début du XXe siècle, des Aïnous se rendaient également dans des expositions au Japon et à l’étranger pour y présenter leur mode de vie. Les documents de l’époque décrivent avec précision aussi bien la souffrance d’être livrés aux regards curieux que les amitiés nouées avec les habitants des pays d’accueil, par-delà les frontières.

Après la Seconde Guerre mondiale, les Aïnous prennent davantage l’initiative de faire connaître leur propre culture. De l’Exposition universelle d’Osaka de 1970 à celle de 2025, les spectacles deviennent un mode d’expression bien établi. Associant des vidéos de danse aux témoignages enregistrés des participants, l’exposition met en lumière celles et ceux qui, aujourd’hui, assurent la transmission de cette culture traditionnelle aux générations futures.

Vêtement porté par un participant à l’Exposition de la colonisation de 1912. (Collection du Musée municipal de Matsumoto)

Plateau du maître artisan Kaizawa Utorentoku, récompensé par une médaille de bronze à l’Exposition de la colonisation commémorant l’empereur Meiji, en 1913. (Collection particulière)

Diorama présenté à la Grande Exposition du développement de Hokkaidô de 1950. (Collection du Musée national aïnou)

Un « brocart de Santan » (santan nishiki), réalisé par Batchelor Yaeko, qui aurait été présenté à la Grande Exposition du développement de Hokkaidô de 1950. Le « brocart de Santan » désigne un riche tissu de soie chinois parvenu aux Aïnous grâce aux échanges avec les peuples du bassin de l’Amour, via Sakhaline. (Collection de l’école primaire Rikkyô, en dépôt au Musée national aïnou)

Espace présentant des vidéos des spectacles de l’Exposition universelle d’Osaka de 2025, ainsi que des accessoires de scène.

Les Aïnous et les expositions – 150 ans d’expérience

Dates : du 6 octobre au 29 novembre 2026

Lieu : Musée national d’histoire japonaise, salles d’exposition temporaire A et B (117 Jônai-chô, Sakura, préfecture de Chiba)

Horaires : de 9 h 30 à 16 h 30 (dernière entrée à 16 h)

Fermeture : le lundi, ou le premier jour ouvrable suivant si le lundi est férié

Tarifs : plein tarif, 1 500 yens ; étudiants à l’université, 800 yens

Site officiel : https://www.rekihaku.ac.jp/

(Reportage et texte de Nippon.com. Toutes les photos : Nippon.com)