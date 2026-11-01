Depuis octobre 2026, les lignes Tôkaidô et San’yô du train à grande vitesse japonais proposent des cabines privatives dotées d’équipements inédits dans le secteur ferroviaire. Cette nouvelle offre haut de gamme témoigne de l’évolution des attentes des voyageurs, toujours plus nombreux à rechercher confort, intimité et services personnalisés.

Conçues pour préserver l’intimité

En octobre 2026, les lignes Tôkaidô et San’yô du Shinkansen ont inauguré une nouvelle classe de voyage, baptisée Supreme Class, qui permet de disposer d’une cabine entièrement privative à bord de certains trains. Une première depuis vingt-trois ans sur la liaison entre Tokyo et Shin-Osaka.

Chaque rame N700S de seize voitures est équipée de deux cabines privées. Celle de la voiture 7, prévue pour deux personnes, comprend un fauteuil inclinable et un canapé disposés face à face. La cabine de la voiture 10 est, quant à elle, réservée à un seul voyageur. Toutes deux sont dotées de portes électroniques à verrouillage automatique, que les passagers peuvent déverrouiller à l’aide de leur carte de transport sans contact ou d’un code QR. De quoi voyager à l’abri des regards et profiter pleinement de son espace personnel.

Des tablettes permettent de régler l’inclinaison des sièges, l’éclairage, la climatisation et le volume des annonces diffusées à bord. Les cabines disposent également d’un accès Wi-Fi illimité, de haut-parleurs intégrés aux sièges conçus pour limiter les fuites sonores, d’une grande table, de prises électriques et de divers autres équipements.

Au printemps 2028, la Supreme Class devrait aussi s’enrichir de compartiments semi-privatifs. Sans être entièrement fermés, ces espaces bénéficieront de portes à verrouillage électronique et de sièges dotés de coques de protection contre les regards indiscrets. Orientables, ceux-ci pourront être tournés les uns vers les autres pour les voyageurs qui se déplacent à plusieurs.

Pour un adulte effectuant un aller simple entre Tokyo et Shin-Osaka, le tarif total réservé sur Internet via le service Smart EX s’élève à 60 790 yens (340 euros) pour la cabine double et à 42 390 yens (240 euros) pour la cabine individuelle. Dans la cabine double de la voiture 7, le second passager doit acheter séparément son billet de base et son supplément express limité, valable pour le train emprunté. À titre de comparaison, sur ce même trajet, un billet aller simple en Nozomi coûte actuellement, en période normale, 13 780 yens (80 euros) pour une place non réservée en classe ordinaire, 14 720 yens pour une place réservée et 19 590 yens (110 euros) pour un siège en Green Car, la classe supérieure du Shinkansen.

Cette montée en gamme pourrait notamment répondre à la nécessité de renforcer l’attractivité du Shinkansen Tôkaidô à l’approche de l’ouverture de la ligne à sustentation magnétique Chûô qui reliera Shinagawa à Nagoya en 2036 au plus tôt. Les voyageurs privilégiant avant tout la rapidité pourraient en effet être tentés de se tourner vers cette nouvelle liaison.

« Nous avons reçu des demandes en faveur d’équipements et de services pour une gamme encore supérieure à la Green Car », explique JR Central. « Nous avons donc décidé de créer une classe premium associant intimité et prestations haut de gamme. Nous pensons qu’elle séduira notamment les visiteurs étrangers qui souhaitent voyager dans un environnement confortable, sans avoir à se soucier des autres passagers. » Le dispositif devrait également intéresser les sportifs de haut niveau (et autres célébrités) désireux d’éviter les sollicitations pendant leurs déplacements.

JR West, qui exploite la ligne Shinkansen San’yô, mise elle aussi sur cette nouvelle offre afin de renforcer l’attrait de ses trains. « Nous pensons que cette classe constituera une nouvelle possibilité pour les voyageurs en quête d’un niveau encore meilleur d’intimité et de qualité par rapport à la Green Car. »

À gauche : la serrure électronique des cabines privées, déverrouillable avec une carte de transport sans contact ou un code QR. En haut à droite : la tablette permet de régler les sièges et l’éclairage, mais aussi de commander des boissons et des collations. En bas à droite : un logo Supreme Class est apposé à l’entrée des voitures équipées d’une cabine privée. (Photos avec l’aimable autorisation de la compagnie JR Central)

Attirer les grands voyageurs d’affaires, habitués à l’avion ?

Pour JR Central comme pour JR West, la Supreme Class repose avant tout sur deux piliers : l’intimité et la qualité des prestations. Parmi ses principaux atouts figure une connexion Wi-Fi dédiée et performante dans chaque cabine. Le système s’appuie sur une technologie inédite à bord d’un train : des antennes transparentes compatibles avec la 5G, intégrées aux vitres, afin d’améliorer la qualité de la connexion. Grâce à cet équipement et à l’isolation des cabines, les passagers peuvent participer à des visioconférences sans avoir l’impression de travailler dans un espace public.

Au-delà du confort matériel, ces cabines procurent un sentiment d’exclusivité et de distinction. À l’image des bureaux individuels réservés aux cadres dans les entreprises, disposer de son propre espace peut être en soi un marqueur de statut.

Il est vrai que nombre de dirigeants privilégient l’avion pour leurs déplacements professionnels. Une secrétaire travaillant pour un grand groupe basé à Tokyo en témoigne : « Notre PDG et notre président du conseil d’administration prennent tous deux l’avion lorsqu’ils se rendent à Osaka en voyage d’affaires. Ils semblent apprécier les attentions particulières dont ils bénéficient, notamment lorsqu’on les conduit directement à leur vol depuis le salon VIP. Un jour, j’ai annoncé à notre président qu’il n’y avait que des sièges en Green Car sur le Shinkansen. Il a manifestement mal pris la nouvelle. Lorsque j’en ai parlé à mon supérieur, celui-ci m’a répondu qu’il aurait préféré que les anciennes cabines privées existent encore. Je pense qu’il se montrerait donc particulièrement intéressé par ce nouveau service. »

Pour les cadres très occupés, l’intérêt d’une cabine privative ne se limite évidemment pas au plaisir de voyager dans un environnement privilégié. Elle permet aussi de participer à des réunions en ligne, de donner des instructions par téléphone ou d’examiner des documents confidentiels en toute tranquillité, sans interrompre son travail pendant le trajet.

La cabine double Supreme Class du Shinkansen Tôkaidô et du San’yô. (Photo avec l’aimable autorisation de la compagnie JR Central)

Lorsque j’avais une vingtaine d’années, j’ai moi-même eu l’occasion de voyager dans une cabine privée de Green Car à bord d’un Shinkansen de la série 100. Je l’avais fait, avant tout, parce que je trouvais que ça ferait une bonne anecdote à raconter. Le voyage ne m’avait pas coûté trop cher, parce que je disposais d’un carnet de billets multiples pour les trains Kodama en Green Car. J’avais ainsi voyagé de Tokyo à Kakegawa, dans la préfecture de Shizuoka.

Au début, j’étais ravi de profiter seul de cette cabine. Mais l’appréhension de goûter à un luxe inhabituel, mêlée au sentiment de solitude, a rapidement laissé place à l’ennui. Dès Odawara, je commençais à trouver le temps long. Le fait de voyager au premier étage d’un train à deux niveaux, avec une vue assez peu intéressante, n’y était sans doute pas étranger. Je me souviens avoir éprouvé un certain soulagement lorsque le train est enfin arrivé à Kakegawa.

Avec le recul, je me rends compte qu’à cette époque, je n’avais guère besoin d’intimité et que je n’étais pas non plus en mesure de savourer pleinement ce luxe.

Une cabine privée de Green Car dans un prototype du Shinkansen de la série 100 (surnommé « New Shinkansen ») qui circulait sur les lignes Tôkaidô et San’yô. Il s’agissait du premier train à grande vitesse à intégrer des voitures à deux niveaux, dont une Green Car et une voiture-restaurant. Photo prise en mars 1985 au dépôt ferroviaire d’Ôi, à Tokyo. (© Jiji)

GranClass de JR East et nouvelles offres destinées aux professionnels

Lorsqu’on évoque les prestations haut de gamme du Shinkansen, impossible de passer sous silence la GranClass de JR East.

Lancée en mars 2011 à bord des trains Hayabusa de la série E5, sur la ligne Shinkansen Tôhoku, la GranClass ne compte que dix-huit sièges par voiture. L’espace y est particulièrement généreux, avec des fauteuils inclinables électriquement disposés selon une configuration de un siège d’un côté et deux de l’autre. Une disposition qui offre un confort remarquable, même au regard des standards internationaux déjà élevés du Shinkansen.

Le service a ensuite été étendu à la ligne Shinkansen Hokuriku en 2015, à la ligne Shinkansen Hokkaidô en 2016, puis à la ligne Shinkansen Jôetsu en 2019.

À bord de certains trains, des accompagnateurs proposent des repas légers et des boissons, y compris alcoolisées. D’autres rames offrent uniquement les sièges. Depuis 2022, les passagers peuvent choisir entre un repas léger de style japonais et une formule occidentale.

Entre Tokyo et Shin-Aomori, le supplément GranClass, qui comprend les boissons et un repas léger, s’élève à 13 600 yens (75 euros). En ajoutant le billet de base et le supplément express limité, le prix total d’un aller simple atteint 31 180 yens (175 euros) en période normale.

Lors du lancement de la GranClass, JR East avait déjà identifié plusieurs catégories de voyageurs susceptibles d’être séduites par cette formule.

« Nous pensions notamment aux voyageurs d’affaires souhaitant se détendre pendant le trajet afin de pouvoir se consacrer pleinement à leur travail une fois arrivés à destination, mais aussi aux personnes d’âge mûr et aux seniors qui apprécieraient de faire de ce confort un souvenir marquant de leur voyage », explique un représentant de la compagnie. « Beaucoup de passagers estiment que l’espace offert par les sièges leur permet de disposer d’un véritable coin personnel où se relaxer. »

Vue intérieure d’une voiture GranClass. Le service est proposé sur les lignes Shinkansen Tôhoku, Hokkaidô, Jôetsu et Hokuriku. (Photo avec l’aimable autorisation de la compagnie JR East)

Le repas léger de style japonais et le saké servis à bord de la GranClass durant l’été 2026. (Photo avec l’aimable autorisation de la compagnie JR East)

Les nouveaux trains de la série E10 destinés à la ligne Shinkansen Tôhoku (dont la mise en service commerciale est prévue au cours de l’exercice 2030) ne prévoient pas, à ce stade, de proposer la GranClass. JR East travaille toutefois sur une autre formule.

« Nous envisageons de créer une offre dont les équipements permettront aux passagers de mieux mettre à profit leur temps de trajet », indique un responsable de JR East. « Les sièges seront disposés selon une configuration de deux places de chaque côté, avec des tables adaptées au travail et des cloisons entre les sièges. Ce sera une évolution du service Train Desk. »

Train Desk est une formule de réservation de sièges en voiture ordinaire destinée aux voyageurs qui souhaitent travailler ou étudier pendant le trajet. La nouvelle offre entend aller plus loin en associant davantage d’espace et de confort à des aménagements permettant de se concentrer plus facilement sur ses tâches professionnelles.

Jusqu’à présent, les compagnies ferroviaires japonaises ont surtout cherché à améliorer l’efficacité du Shinkansen en augmentant la fréquence des départs et la capacité des trains. Avec ces nouvelles prestations, elles s’attachent désormais davantage à répondre à la diversité des attentes des voyageurs, qu’il s’agisse de profiter du trajet lui-même ou de tirer le meilleur parti du temps passé à bord.

Les visiteurs étrangers peuvent réserver en ligne aussi bien la Supreme Class que la GranClass. Pour la Supreme Class, il suffit de créer un compte sur Smart EX, le site officiel de réservation des Shinkansen Tôkaidô, San’yô et Kyûshû, disponible en anglais, puis d’utiliser sa carte bancaire pour le paiement. Les portes électroniques des cabines privées peuvent être déverrouillées avec la carte de transport sans contact ou avec le code QR utilisé pour accéder au train.

La GranClass peut quant à elle être réservée sur le site JR East Train Reservation. Il suffit d’indiquer son itinéraire, sa date et son heure de départ, puis de sélectionner la GranClass parmi les résultats proposés. En associant sa réservation à une carte de transport sans contact ou à l’application Welcome Suica Mobile pour iPhone, il est possible de monter à bord sans retirer de billet papier. Une fois au Japon, les tickets peuvent également être achetés aux distributeurs avec réservation de siège ou aux guichets des principales gares de JR East.

(Les tarifs et suppléments indiqués dans cet article sont ceux en vigueur en août 2026.)