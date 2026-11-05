Cette petite vache rouge porte en elle une valeur historique et artisanale insoupçonnée. Partons en reportage pour découvrir l'akabeko, fierté intemporelle de la région d'Aizu, dans la préfecture de Fukushima.

Une vache rouge pour mascotte

Dans l’ouest de la préfecture de Fukushima, avec son corps rouge et imposant et sa petite tête toute mignonne qui bouge, la vache akabeko est depuis longtemps chère au cœur de nombreux habitants de la région d’Aizu. Ce jouet traditionnel est par beaucoup considéré de bon augure, comme un symbole de la chance et de la protection contre les puissances maléfiques. Son nom est composé d’aka (rouge) et de beko qui signifie « vache » dans le dialecte local.

La tête de la petite vache rouge oscille d’avant en arrière et de droite à gauche à l’aide d’un système de pendule (© Nippon.com).

L’akabeko trouverait ses origines dans le temple d’Enzô-ji, à Yanaizu, dans la région d’Aizu. En 1611, l’enceinte de l’édifice a été détruite par un puissant tremblement de terre. Lorsque le pavillon principal a plus tard été reconstruit au sommet d’une falaise, il a été difficile de hisser le bois le long de la pente, particulièrement raide, après son transport par voie fluviale. Selon la légende, un troupeau de vaches rouges serait apparu, aurait mis la main à la pâte et aidé à transporter le bois. Inspirés par la force herculéenne et le dévouement de ces mystérieux animaux, des habitants locaux ont commencé à façonner des vaches rouges en papier mâché en guise de porte-bonheur.

Une autre légende a vu le jour lors de l’épidémie de variole, dans les années 1710 ; les enfants qui avaient un akabeko auraient été protégés de la maladie. Ces petits jouets ont fini par être considérés comme des porte-bonheur contre les maladies et la malchance. Les taches noires peintes sur le corps de ces animaux représentent des cicatrices de la variole, symbolisant la force de l’akabeko à endurer le fléau à la place de la personne touchée. Dans la ville-château Aizu-Wakamatsu, on encourageait les samouraïs à façonner de petits objets en papier maché comme activité secondaire, aidant ainsi à faire de l’akabeko l’un des produits symboles de la région.

À Yanaizu, dans le parc de Kiyohime, les visiteurs peuvent prendre une photo souvenir avec Fukutarô, un akabeko géant. Selon la légende, des vaches rouges auraient transporté du bois depuis la rivière Tadami (à gauche sur la photo) en haut de la falaise, jusqu’au temple en amont. (© Nippon.com)

L’akabeko est resté cher au cœur des habitants de la ville d’Aizu, jusqu’à en devenir le symbole. Promenez-vous dans les rues d’Aizu-Wakamatsu et vous verrez des akabeko sur les bus de la ville, les glissières de sécurité sur le bord des routes ou encore sur les plaques d’égout. Les sculptures d’akabeko se dressent également devant la gare JR d’Aizu-Wakamatsu et çà et là dans les parc devant le château de Tsuruga (aussi appelé le château d'Aizu-Wakamatsu).

La ville de Yanaizu, où sont « nés » les premiers akabeko, s’est elle aussi prise d’affection pour la petite vache rouge, érigeant des monuments dans différents endroits, notamment au temple Enzô-ji. La forme caractéristique et la couleur vive de l’animal mettent du baume au cœur de nombreux visiteurs, leur assurant par ailleurs une photo souvenir inoubliable. D’une pierre deux coups, ravis, beaucoup d’entre eux publient leurs clichés sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi à la promotion de la ville.

L’endroit parfait pour prendre une photo souvenir devant le château de Tsuruga. (© Nippon.com)

Le parc Akabeko à la périphérie d’Aizu-Wakamatsu propose des installations ludiques pour les enfants dont une fontaine et un toboggan. (© Nippon.com)

Un nouveau public sur les réseaux sociaux

Jadis considéré comme un souvenir des plus conventionnels, l’akabeko a su traverser les époques. La vache rouge plaît de 7 à 77 ans, les jeunes trouvant ce petit personnage rétro adorable avec ses couleurs vives et ses formes atypiques. Avec ses yeux ronds et sa tête qui se balance, c’est comme si elle avait été créée pour les réseaux sociaux. Et son succès n’a été que renforcé par d’autres produits, allant au-delà de l’artisanat traditionnel et qui présentent la vache rouge comme une mascotte sous la forme de peluches ou encore de différentes accessoires.

Meisei Kikaku, grossiste en souvenirs à Aizu-Wakamatsu, n’a pas laissé passer sa chance et décline maintenant l’akabeko sous différentes couleurs. Une tirelire présentée comme « jouet capsule » local dans des machines à pièces a rencontré un grand succès. Lancée en avril 2023, la petite vache s’est vendue à plus de 100 000 exemplaires, de nombreux fans cherchant à collectionner les cinq couleurs proposées. Forte de ce succès, l’entreprise a lancé une deuxième série avec de nouvelles couleurs puis une troisième avec des finitions métalliques. Et ce n’est pas tout. En avril 2026, Meisei Kikaku a lancé des autocollants en relief, coïncidant avec l'engouement pour les autocollants décoratifs. Pari gagné : en à peine plus de deux mois, ces autocollants, qui peuvent être notamment utilisés pour décorer des agendas, des smartphones ou encore d’autres objets, se sont vendus à pas moins de 36 000 exemplaires.

À gauche, les tirelires colorées akabeko et à droite, des autocollants en résine en 3D. Tous sont devenus des best-sellers. (Avec l’aimable autorisation de Meisei Kikaku)

Akabeko Land, un lieu entièrement dédié à la vache rouge à Aizu-Wakamatsu, attire de nouveaux fans. Grâce à des produits adaptés aux publications sur les réseaux sociaux et à des expositions décrivant les techniques de fabrication des objets, entre autres, les visiteurs peuvent vivre une expérience nouvelle. L’atelier de peinture rencontre un grand succès, particulièrement auprès des touristes étrangers et des élèves en voyage scolaire. Ils peuvent ainsi décorer une vache traditionnelle rouge ou créer leur propre akabeko et lui faire prendre la ou des couleurs de leur choix. Les artistes en herbe peuvent emporter leurs créations uniques chez eux. Nombre d’entre eux n’hésitent pas à immortaliser l’expérience sur les réseaux sociaux, et à prendre des photos lors de leur séjour au Japon.

Akabeko Land Iimoriyama propose une grande variété de produits dérivés sur le thème de l’akabeko. (© Nippon.com)

Différents ateliers de peinture d’akabeko sur les sites d’Iimoriyama et de Nanokamachi (en haut à droite). La version blanche en particulier, que les visiteurs peuvent décorer de la ou des couleurs de leur choix, rencontre un grand succès. (© Nippon.com)

Si les produits ludiques aux couleurs vives ont su trouver leur public chez les jeunes, Akabeko Land demeure profondément ancré dans l’artisanat traditionnel. La maison-mère, Shirakawa Daruma Sôhonpo, jouit d’une histoire vieille de trois siècles. Elle met à l’honneur un savoir-faire vieux de plusieurs générations. C’est également elle qui fabrique les célèbres daruma. Le lieu où sont produits tous ces objets expose également ses propres akabeko. Fabriqués traditionnellement, ils offrent aux visiteurs une immersion totale dans le riche patrimoine à l’origine de cet artisanat.

Les visiteurs peuvent également opter pour un eto-beko façonné d’après les 12 animaux du zodiaque chinois (en haut), ou encore un akabeko avec pour thème le célèbre train à grande vitesse Shinkansen, une création réalisée en collaboration avec JR East (en bas à gauche). La boutique attire de nombreux touristes étrangers, notamment de Taïwan. Ils choisissent souvent le motif traditionnel rouge et or pour ses couleurs porte-bonheur. (© Nippon.com)

Une tradition séculaire mise au goût du jour

Cet été, la célèbre imprimerie japonaise Dai Nippon Printing a introduit AN-Ippon. Sa nouvelle marque a lancé la commercialisation d’akabeko en Amérique du Nord, en collaboration avec l’anime à succès Naruto. Il s’agit de mettre à l’honneur des produits artisanaux des quatre coins du Japon au-delà des frontières de l’Archipel au moyen de partenariats avec des franchises d’anime à succès, avec des akabeko choisis en tant que première gramme de produits.

Riche de ses 300 ans d’histoire, l’akabeko évolue au fil des époques, tout en restant fidèle à ses racines. Symbole réconfortant et attachant d’Aizu, l’akabeko fait la joie de la population locale ou encore de visiteurs de passage dans la région, mais également des aficionados d’anime et de personnages du monde entier.