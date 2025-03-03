在北海道钏路湿原，每年2月前后，都可以看到丹顶鹤的雌鸟与雄鸟展开双翼，翩跹起舞，以迎接繁殖期的到来。对阿伊努人而言，这是一种充满深远的精神意义的庄重舞蹈。

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在白雪纷飞的钏路湿原上，丹顶鹤张开翅膀，跳起“求爱之舞”。它们先是彼此深深鞠躬，似乎在表达敬意与虔诚，之后清亮高亢的啼鸣在银装素裹的天地间回响。当相同的音程重合产生共鸣时，周围的伙伴们也会发出长笛般清澈的声音予以回应。

突然，鸟儿蓄力展翅，腾空而起。这动人心魄的场景仿若一组配合完美的编舞。这似乎不单纯是野鸟的求偶炫耀行为，也象是一场庄重的仪式，彼此发誓相爱、忠诚并伴随终生。而后，它们一次次反复跳跃而起，仿佛是在确认彼此之间牢固的情感纽带。

对于阿伊努人而言，这场仪式蕴含着极为深远的精神意义。阿伊努人尊崇丹顶鹤，称其为“Sarorun Kamuy”（阿伊努语，意为湿地之神）；自古他们还以模仿丹顶鹤求爱舞步的“Sarorun Rimse”舞（阿伊努语，意为鹤之舞），来赞美使人类与自然和谐共生的神明之力。

不仅是阿伊努神话，在整个日本文化中，鹤都被视为长寿、忠诚与重生的象征。从民间传说、婚礼和服上的图案，到寄托健康与幸福心愿的千纸鹤，鹤的形象随处可见。正因如此，人们从丹顶鹤优美的舞姿中看到了超越求偶的意义，它是奉献、团结以及大自然永恒之美的象征。

（原文英语）

摄像/摄影/撰文：汉斯·索泰

标题图片：求爱之舞开始前的丹顶鹤

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