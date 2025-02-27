在北海道釧路濕原，每年2月前後，都可以看到丹頂鶴的雌鳥與雄鳥展開雙翼，翩躚起舞，以迎接繁殖期的到來。對阿伊努人而言，這是一種充滿深遠的精神意義的莊重舞蹈。

在白雪紛飛的釧路濕原上，丹頂鶴張開翅膀，跳起「求愛之舞」。它們先是彼此深深鞠躬，似乎在表達敬意與虔誠，之後清亮高亢的啼鳴在銀裝素裹的天地間迴響。當相同的音程重合產生共鳴時，周圍的夥伴們也會發出長笛般清澈的聲音予以回應。

突然，鳥兒蓄力展翅，騰空而起。這動人心魄的場景仿若一組配合完美的編舞。這似乎不單純是野鳥的求偶炫耀行為，也像是一場莊重的儀式，彼此發誓相愛、忠誠並伴隨終生。而後，它們一次又一次反覆跳躍而起，仿佛是在確認彼此之間牢固的情誼。

對於阿伊努人而言，這場儀式蘊含著極為深遠的精神意義。阿伊努人尊崇丹頂鶴，稱其為「Sarorun Kamuy」（阿伊努語，意為濕地之神）；自古他們還以模仿丹頂鶴求愛舞步的「Sarorun Rimse」舞（阿伊努語，意為鶴之舞），來讚美使人類與自然和諧共生的神明之力。

不僅是阿伊努神話，在整個日本文化中，鶴都被視為長壽、忠誠與重生的象徵。從民間傳說、婚禮和服上的圖案，到寄託健康與幸福心願的千紙鶴，鶴的形象隨處可見。正因如此，人們從丹頂鶴優美的舞姿中看到了超越求偶的意義，它是奉獻、團結以及大自然永恆之美的象徵。

（原文英語）

攝像、攝影、撰文：Hans Sautter

標題圖片：求愛之舞開始前的丹頂鶴