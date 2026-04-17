在日本本土最東端的北海道根室半島南方海域，靜靜佇立著一座孤島——「Yururi島」。這是一座除學術調查外禁止登島的無人島，島上唯一的「居民」，是一群完全野化的馬匹。攝影師岡田敦以鏡頭記錄了牠們在海風吹拂的雪原中頑強生存的身影。2026年適逢馬年，讓我們透過他的影像，一同探訪這些鮮活的生命。

相依為命的馬群

Yururi島的冬季，嚴寒日復一日。馬群在覆滿白雪的草原上吐著團團白霧，彼此緊緊依偎取暖。遇到狂風呼嘯時，牠們便躲進溪谷低窪處避寒；天氣放晴時，則在遼闊的雪原上靜靜生活。島上的積雪不深，只要撥開鬆軟的雪層，就能找到當地特有、馬匹喜食的矮竹類植物。

全島周長僅約8公里，海岸多為峭壁，內陸則為平緩草原。即使遇見久違登島的人，馬群也毫無反應。牠們既不靠近討食，也不轉身逃離，只是靜靜地投以目光。

從Yururi島到最近的北海道本島昆布盛漁港僅約2.6公里。從對岸眺望，Yururi島彷彿漂浮在海面上的淺盤，地勢低平而寬廣。然而到了春夏海霧瀰漫的季節，它便會完全隱沒，成為名副其實的「幻之島」。

經過與根室市等相關單位近兩年的協調，我終於在2011年夏末首次登上這座孤島。當我搭乘當地漁民的小型採昆布漁船抵達時，眼前映入的是一群自由自在生活的野馬。