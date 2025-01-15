水越武是一名世界知名的高山攝影師，雖已85歲高齡，但仍然奔走在北海道各地，堅持拍攝。因火山活動形成的大小湖泊、廣闊的沼澤、丹頂鶴棲息的河流…，水越武用鏡頭記錄下了這片北國土地上五彩繽紛的四季。

從赤道附近的熱帶雨林到北極凍土苔原，多年來，我走遍了全球不同地貌的各種地方。我深刻感受到，一片土地的生態系統是由那裡的水和陽光決定的。正是這兩個條件讓大地成為森林、雪原、沙漠，造就了千變萬化的地球環境。地球形成之後，溫度逐漸降低，水蒸氣凝結成水，進而形成原始海洋；38億年前，最初的生命在海洋中誕生並進化至今——如此理解，不足為奇。

湖泊、沼澤、河川會隨著氣象變化呈現出瞬息萬變的景象。不僅如此，每時每刻都在發生位置變化的太陽，也會為我們帶來不同景色。當陽光穿過雲層，陰暗的湖面瞬間熠熠閃亮，心中的陰霾也隨之一掃而去。這種細膩而富於變化的淡水環境在北海道尤多，這也是我為這片北國大地所吸引的重要原因。

火山孕育的湖泊

北海道的許多湖泊多是因火山而形成的。我所居住的屈斜路湖一帶，是道東（指北海道東部地區——譯註）湖泊尤其集中的地區，這些湖泊幾乎都是火山活動的產物。阿寒湖、屈斜路湖、摩周湖等等，全是在火山噴發形成的大窪地中積水而成的火口湖。其中，周長57公里的屈斜路湖是日本最大的火口湖。