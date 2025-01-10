水越武是一名世界知名的高山摄影师，虽已85岁高龄，但仍然奔走在北海道各地，坚持拍摄。因火山活动形成的大小湖泊、广阔的沼泽、丹顶鹤栖息的河流……，水越武用镜头记录下了这片北国土地上五彩缤纷的四季。

从赤道附近的热带雨林到北极冻土苔原，多年来，我走遍了全球不同地貌的各种地方。我切身地感到，一片土地的生态系统是由那里的水和阳光决定的。正是这两个条件让大地成为森林、雪原、沙漠，造就了千变万化的地球环境。地球形成之后，温度逐渐降低，水蒸气凝结成水，进而形成原始海洋；38亿年前，最初的生命在海洋中诞生并进化至今——如此理解，不足为奇。

湖泊、湿原、河川会随着气象变化呈现出瞬息万变的景象。不仅如此，每时每刻都在发生位置变化的太阳，也会为我们带来不同景色。当阳光穿过云层，阴暗的湖面瞬间熠熠闪烁，心中的阴霾也随之一扫而去。这种细腻而富于变化的淡水环境在北海道尤多，这也是我为这片北国大地所吸引的重要原因。

火山孕育的湖泊

北海道的许多湖泊多是因火山而形成的。我所居住的屈斜路湖一带，是道东（指北海道东部地区——译注）湖泊尤其集中的地区，这些湖泊几乎都是火山活动的产物。阿寒湖、屈斜路湖、摩周湖等等，全是在火山喷发形成的大洼地中积水而成的火口湖。其中，周长57公里的屈斜路湖是日本最大的火口湖。

湖泊的变化与遗憾

2月初一个极寒的早晨，我在长野县诹访湖目睹过著名的“御神渡”现象。结冰的湖面逐渐膨胀，发出如动物鸣叫般的声响。强风卷起积雪，露出湖面上的冰层；在阵阵狂风中，“雪烟”在空中升腾。此时，冰面再次发出“鸣叫”，湖面上冰雪四溅，随着“砰”的一声巨响，冰面瞬间爆出裂纹，并飞快地向远处蜿蜒而去。第二天，湖上隆起了高达1米多的推冰，在日本被称作“御神渡”。

隆冬时节，北海道道东的湖泊表面会被厚达30厘米的冰层完全覆盖。刚移居到屈斜路湖湖畔时，只要在家，我早上总会出去散步，因此也见过一次屈斜路湖上的这种自然现象。此后30年里，每年冬天都会发生这一现象，但遗憾的是，我未能再次亲眼目睹这一奇观。

此外，我还有一个遗憾。当时，屈斜路湖的湖面晴天时会呈现出晶莹的翠绿色。这是由于1938年的屈斜路地震造成湖底涌出温泉，使湖水变为强酸性，因而呈现出美丽的绿色。不过如今，随着酸性减弱，曾经消失的鱼儿渐渐“重现江湖”，让美丽的翠绿色湖面成为了历史。

大约从10多年前开始，距离屈斜路湖以东20公里的摩周湖逐渐不再全部结冰，时至今日，湖面完全被冰覆盖的情况已经变得非常罕见。银装素裹的摩周湖如梦似幻，然而或许是由于气候变化，这种美景已经不复存在，这一点也让我感到十分悲伤。

湿原的宝库

有一种在北海道之外不太常见的湖泊，名为海迹湖（潟湖）。潟湖是因海岸上的沙嘴（即沙子在海水中堆积形成的细长条状沙堤）或沙洲（沙嘴延伸至入海口的部分）将部分水域与外海分隔开来而形成的湖。当水面下降或被河流带来的泥沙填埋时，它就变成了湿原。到了夏季，海迹湖一带的湿原上植被丰茂，许多地方还会形成“原生花园”（在沙丘上形成的天然花海）。在北海道的道东，风莲湖（位于根室市和别海町）、塘路湖（位于标茶町）、野付岬以及佐吕间湖周边的湿地上繁花似锦，令人赏心悦目。

釧路湿原面积268.6平方公里，占日本湿地面积的六成。根据地史，这片湿地起源于潟湖。到了冬季，这里就成为雁类、野鸭等水鸟迁徙的中转地。

钏路川蜿蜒流过钏路湿原

孕育生命的河流

据说，欧美人看到日本的河流时，常常感觉这些河流就像是由一连串小瀑布组成的，与他们印象中的河截然不同。这是因为日本的山与海距离非常近，因此多急流而少有宽阔的大河。或许，欧美人所熟悉的“河流”在日本只存在于北海道，比如石狩川、天盐川、十胜川等，这些河流都各具大河的气质。北海道的河流有几个显著特点。首先，它们都源自海拔比日本阿尔卑斯山脉低1000米左右的山岳地带。

第二，它们往往都有两个汛期，分别是4-5月的融雪期和7-9月的台风或降雨集中期，天盐川河口就是典型代表。

第三，北海道的河流中有大量从海里溯流而上、到上游产卵的鱼类，例如鲑鱼和鳟鱼之类。大麻哈鱼、驼背大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼等出生在河流中的小鱼在回游鄂霍次克海或北太平洋后，产卵时又会回到它们出生的河流。

日本的淡水环境在春夏秋冬各有不同的美。特别是在北国大地北海道，到了冬季，即使白天气温也会低于零度，因此湖泊、湿原和河流的一大特点，便是水会变成冰雪，令往日的景象大为改观。

摄影/撰文：水越武

标题图片：丹顶鹤的家乡雪裡川，即使在冬季也不会结冰

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