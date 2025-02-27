На просторах Куcироских болот острова Хоккайдо ежегодно в феврале, в преддверии сезона размножения, самцы и самки грациозно расправляют крылья, легко взмывая в воздух и исполняя завораживающий танец. Для коренного народа айнов это не просто красочное зрелище, а священное действо, наполненное глубоким духовным смыслом и вековой мудростью предков.

В хрустальном мерцании алмазной пыли, опускающейся на заснеженные просторы Куcироских болот, величественные японские журавли начинают свой изысканный «брачный танец». Они грациозно склоняются в глубоких поклонах, словно демонстрируя безграничное уважение и преданность своим избранникам. Их пронзительные, чистые крики серебряными нитями прошивают белоснежное безмолвие зимнего пейзажа. Когда их голоса сливаются в совершенном унисоне, образуя гармоничный дуэт, окружающие журавли подхватывают мелодию, наполняя воздух кристально чистыми звуками, напоминающими нежную, волшебную мелодию флейты.

Внезапно, наполняясь бурлящей энергией, журавли расправляют крылья и взмывают ввысь. Их движения настолько синхронны, будто они исполняют идеально отрепетированную хореографию. Это не просто демонстрация дикой природы – кажется, что перед нами торжественная церемония, где будущие спутники жизни обмениваются клятвами любви и верности. Прыжки повторяются снова и снова, словно пары подтверждают свою нерушимую связь, скрепляя союз, которому суждено продлиться всю жизнь.

Величественный японский журавль, достигающий 1,5 метра в длину и весящий 10 килограммов, — крупнейшая дикая птица Японии. Оказавшись на грани исчезновения из-за охоты, в 1952 году он получил статус особо охраняемого природного памятника. Сегодня благодаря программе защиты около 1800 этих величественных птиц обитают на болотах восточной части Хоккайдо

Для народа айнов эта церемония имеет глубокое духовное значение. Они почитают японского журавля, называя его «Саророун камуи (айн. «бог болот»), и поклоняются ему. Имитируя движения брачного танца журавлей, они исполняют Саророун римсе (айн. «танец журавля»), с древних времен восхваляя божественную силу, приносящую гармонию между людьми и природой.

Выходя за пределы мифологии айнов, журавль превратился в универсальный символ долголетия, верности и возрождения в японской культуре. Он проявляется в многочисленных аспектах: в народных преданиях, в изысканных узорах свадебных кимоно, в тысяче бумажных журавликов, складываемых с искренними молитвами о здоровье и благополучии. Именно поэтому в величественном танце японского журавля люди усматривают значение, далеко превосходящее простой брачный ритуал – Акушони воспринимают его как воплощение самоотверженной преданности, нерушимого единства и вечной, непреходящей красоты природного мира.

Видео, фотографии и текст: Ганс Зауттер

Фотография к заголовку: Японские журавли перед началом брачного танца