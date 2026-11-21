摄影师大坂宽用黑白相机记录那些被日本人奉为神灵寓居地的自然景物，比如“磐座”“神奈备”等。本篇将探访自古以来的自然崇拜圣地，同时作为上古开国传说舞台广为人知的熊野磐座。

熊野的众神降临之地

和歌山县新宫市的神仓神社坐落在权现山（神仓山）山腰处名为“天磐盾”的崖壁之上。供奉的御神体是“Gotobiki岩”，据传，熊野本宫大社、熊野速玉大社、熊野那智大社（三者合称为“熊野三山”——译注）供奉的众神最初就是降临在这块岩石上的。早在三山创建之前，这里已是圣地。又传，神武天皇得天神使者八咫乌（乌鸦）引路，在去大和的途中曾登临天磐盾。熊野三山的圣地巡礼路是联合国教科文组织世界文化遗产“纪伊山地的圣地与参拜道”的组成部分。

Gotobiki岩位于百米断崖之上，想要到达那里，须攀登538级陡峭的石阶。石阶据传由源赖朝捐赠修建，从山脚的大鸟居一路向上延伸。石阶仅由不规则的天然石块堆砌而成，没有扶手，攀登时须时刻留意脚下，以免踩空跌落。登顶之时，与朱漆社殿并肩而立的雄伟Gotobiki岩便映入眼帘。“Gotobiki”一词在当地方言中意为日本蟾蜍。巨岩确实状似一只蹲踞的大蟾蜍，猛地探出崖边，眼看就要滚落下去。那扑面而来的震撼，令站在岩前的人忍不住要俯首敬拜。想必自古以来，人们就是通过仰望这座巨岩，感知到了神灵的存在吧。

站在神仓神社俯瞰，新宫城区和远处泛着粼粼蓝光的熊野滩绘成一幅全景画卷，壮美无二，这也让此处成为有名的观景地。每年2月6日夜间举办的“御灯节”上，数千名男子手持火把沿陡峭石阶狂奔而下，场面令人震撼。雄浑的火把节，正是昔日Gotobiki岩信仰的延续。

神仓神社 供奉神灵： 高仓下命、天照大神

高仓下命、天照大神 地址：和歌山县新宫市神仓1-13-8 这座古老的神社坐落在熊野川河口附近的权现山半山腰，现在是熊野速玉大社的“飞地境内摄社”，被敬为熊野三山众神（熊野权现）最初降临之处。耸立于社殿旁、高约10米的Gotobiki岩便是该神社供奉的御神体。其周边区域曾有弥生时代的祭器出土，可见自古便是自然信仰的崇拜对象。 根据《古事记》《日本书纪》记载，熊野是神武天皇奠定开国根基的起步之地。传说，他是接受高仓下献上的神剑后，在八咫乌的引路下前往大和的。到了中世至近世，这里成为修验者频繁巡礼的灵场。因此，关于神仓神社“御灯节”的起源存在不同的说法，一说是重现高仓下迎接神武天皇的场景，另一说认为它源自修验道的火行修行仪式。 俯瞰整座城市的巨岩（图片：大坂宽） 以神仓神社为“元宫”，新建社殿奉祀众神，熊野速玉大社由此被称为“新宫”（图片：大坂宽） 自登山口的鸟居往上，陡峭的石阶向上延伸（图片：北崎二郎）

取材/撰文/编辑：北崎二郎

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