在四季分明的日本，最令人翘首以盼的，永远是春日的樱花与秋日的红叶。本篇结合日本气象株式会社发布的最新版《2026年红叶/黄叶最佳观赏期预测》，为读者介绍从日本北部逐步向南推进的红叶、银杏黄叶的观赏佳期预测。

从北向南，从山间到平原

当季节从秋向冬缓缓过渡，树木会在落叶前晕染出绚烂的色彩，为我们带来一场视觉盛宴。与从温暖地区向北推进的“樱花前线”恰好相反，“红叶前线”从日本北部向南推进，从高海拔山区逐渐覆盖到低海拔的平原城市。

日本气象株式会社（大阪总部）于11月4日发布的第三轮红叶预报显示，2026年秋季残留暑气导致整体气温高于常年，受此影响，日本多数地区的红叶和银杏黄叶的最佳观赏期预计将与往年持平，或出现小幅延后。

银杏黄叶

满目金黄的银杏，多栽种于行道和公园，是“城市之秋”的标志性景致。日本北部的札幌、青森等地已于11月初迎来赏叶佳期，厚厚的落叶化作柔软的金毯铺满公园和林荫道；而日本的东北地区南部以南，银杏美景则要等到11月中下旬之后才会陆续到来。

2026年主要城市银杏黄叶最佳观赏预测日

城市 银杏黄叶预测日 与常年相差（天） 札幌 11月1日 与常年持平（-3） 青森 11月4日 与常年持平（+2） 仙台 12月1日 晚于常年（+8） 东京 11月29日 与常年持平（+6） 金泽 10月26日 早于常年（-15） 长野 11月15日 与常年持平（+5） 名古屋 11月20日 与常年持平（+2） 京都 11月30日 与常年持平（+6） 大阪 11月27日 与常年持平（+5） 和歌山 11月28日 与常年持平（+5） 广岛 11月23日 晚于常年（+8） 高知 11月19日 与常年持平（+4） 福冈 11月30日 晚于常年（+10） 鹿儿岛 11月30日 与常年持平（+5）

日本红枫

一般而言，枫叶变红的时间比银杏稍晚。受残暑影响，日本很多地区的枫叶观赏期与往年的偏差比银杏更大，西日本地区预计会晚8至10天左右。东京的最佳观赏期在11月30日前后，京都、和歌山则在12月14日前后。

2026年主要城市红叶最佳观赏预测日

城市 红叶预测日 与常年相差（天） 札幌 11月1日 与常年持平（+4） 青森 11月13日 与常年持平（0） 仙台 11月26日 与常年持平（+5） 东京 11月30日 与常年持平（+2） 金泽 12月2日 晚于常年（+8） 长野 11月22日 晚于常年（+10） 名古屋 12月4日 与常年持平（+6） 京都 12月14日 晚于常年（+9） 大阪 12月6日 与常年持平（+5） 和歌山 12月14日 晚于常年（+8） 广岛 11月30日 晚于常年（+8） 高知 12月12日 晚于常年（+10） 福冈 12月10日 晚于常年（+9） 鹿儿岛 12月13日 与常年持平（-2）

在海拔较高的山间地带，枫叶变红的时间显著早于平原城市。东京的人气徒步胜地高尾山，从山顶到山麓，最佳观赏期均从11月中旬前后开始。以“神级打理”日式庭园而闻名的足立美术馆（岛根县安来市），红叶盛景同样从11月中旬开启。

日本气象株式会社还针对全国约3000座山，按不同海拔高度提供了红叶最佳观赏期的预测。

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。