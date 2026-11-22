Новая выставка предлагает всесторонний обзор культуры айнов, от ремёсел XIX века до их танцевальных представлений на выставке Expo 2025 в Осаке.

Демонстрация культуры народа айну

Айны – коренное население северной части Японии, в частности Хоккайдо. Их самобытные традиции искусства и ремёсел отражают особое мировоззрение айнов, согласно которому духи (камуи) обитают во всех вещах. Их укоренённая в сосуществовании с природой культура в наше время представлена ​​на выставках как в Японии, так и за рубежом. Новая выставка «Айны и выставки: 150 лет опыта» исследует, как айны представляли себя на международных и национальных выставках за последние 150 лет. Она организована совместно Национальным музеем айнов, расположенным в Упопоэ, Сираои, на Хоккайдо, и Национальным историко-этнографическим музеем в городе Сакура, префектура Тиба.

Айнские ремёсла XIX века (© Мемориальный музей Мацууры Такэсиро)

Открытки с выставки 1912 года, посвящённой колониальному развитию (© Национальный музей айнов)

Среди впечатляющих экспонатов – традиционная одежда, сотканная из волокон коры деревьев и украшенная замысловатой вышивкой, призванной отгонять зло. Также представлены традиционные изделия из дерева, в том числе некоторые предметы, которым более 150 лет и которые признаны важными культурными ценностями. Эти прекрасные образцы айнских ремёсел демонстрировались на выставках и в наше время, радуя посетителей изысканным мастерством и красотой.

В первые десятилетия ХХ века у айнов также была возможность представлять свой образ жизни на выставках как внутри страны, так и за рубежом. Документы того времени подробно описывают их переживания от того, что их воспринимали как диковинки, а также дружбу с местными жителями, которую не ограничивали пределы границ и культур.

После Второй мировой войны усилия айнов по активному распространению своей культуры значительно активизировались. Начиная со Всемирной выставки в Осаке 1970 года и заканчивая выставкой Expo 2025 в Осаке (Кансай) они организовывали различные представления. Нынешняя выставка включает видеозаписи танцев айнов и комментарии участников, демонстрирующие, как они сохраняют традиционную культуру для будущего.

Одежда участника выставки, посвящённой колониальному развитию, 1912 год (© Музей города Мацумото)

Поднос, который изготовил Кайдзава Уторэнтоку, получивший бронзовую награду на юбилейной выставке колониального развития эпохи Мэйдзи 1913 года. Из частной коллекции (© Nippon.com)

Диорама, представленная на Всемирной выставке развития Хоккайдо 1950 года. (© Национальный музей айнов)

«Санта́н нисики» – работа Батчелор Яэко, которую предположительно показывали на Всемирной выставке развития Хоккайдо 1950 года (коллекция начальной школы Риккё, хранится в Национальном музее айнов; © Nippon.com)

Экспозиция, включающая видеозаписи выступлений на выставке Expo 2025 Osaka Kansai, а также сценический реквизит и другие предметы (© Nippon.com)

Айны и выставки: 150 лет опыта

Даты проведения: 6 октября – 29 ноября 2026 года

6 октября – 29 ноября 2026 года Место проведения: Специальные выставочные залы A и B, Национальный историко-этнографический музей Японии (117 Jōnai-chō, Sakura, Chiba Prefecture)

Специальные выставочные залы A и B, Национальный историко-этнографический музей Японии (117 Jōnai-chō, Sakura, Chiba Prefecture) Часы работы: с 9:30 до 16:30 (вход до 16:00)

с 9:30 до 16:30 (вход до 16:00) Закрыто по понедельникам (или в следующий будний день, если понедельник является государственным праздником)

по понедельникам (или в следующий будний день, если понедельник является государственным праздником) Вход: 1500 йен для взрослых; 800 йен для студентов университетов; бесплатно для детей школьного возраста и младше

1500 йен для взрослых; 800 йен для студентов университетов; бесплатно для детей школьного возраста и младше Для получения более подробной информации посетите официальный сайт (на английском языке)

Подготовлено редколлегией Nippon.com