В старинном саду Коисикава Коракуэн, расположенном недалеко от Tokyo Dome, устроена специальная осенняя световая инсталляция с использованием деревьев и других растений на территории сада и проекционного мэппинга. Мероприятие продлится до 24 ноября 2026 года.

Осенняя подсветка в Токио

Сад Коисикава Коракуэн в токийском районе Бункё – это зеленый оазис в самом сердце мегаполиса. Расположенный рядом с Токийским куполом сад изначально был частью поместья правителей княжества Мито и является старейшим сохранившимся садом феодалов-даймё в столице. Сегодня эти ухоженные территории остаются популярным местом отдыха, а окружающая природа дарит покой и умиротворение среди городской суеты.

Этот сад – одно из лучших мест в Токио, где можно полюбоваться осенней листвой, и до 24 ноября 2026 года здесь проходит специальное вечернее световое шоу с потрясающими световыми инсталляциями и проекционным мэппингом.

Проекционный мэппинг у маршрута (предоставлено Tokyo Dome)

Главной достопримечательностью сада Коисикава Коракуэн является пруд, созданный по образцу озера Бива в префектуре Сига. Посетители могут прогуляться вдоль берега и полюбоваться пейзажами, напоминающими красоту знаменитого озера, такими как Хитоцу-мацу – изогнутая сосна, созданная по образцу сосны в святилище Карасаки.

Сосна Хитоцу-мацу в саду Коисикава Коракуэн на фоне городского пейзажа Токио (© Nippon.com)

В рамках светового шоу представлены такие центральные элементы сада, как Хорайдзима –остров посреди пруда и символизирующий молитвы о вечной молодости и долголетии, а также внутренний сад, некогда бывший двором резиденции княжества Мито. Особую красоту представляют собой ворота Карамон и седая сосна, обрамлённая верёвками юкидзури, защищающими её ветви от тяжести снега.

Изображения цветов и сцен из жизни эпохи Эдо проецируются на глинобитную стену (предоставлено Tokyo Dome)

В саду установлено несколько проекционных мэппинговых систем, в том числе развевающийся гобелен из осенних листьев на Мосту Полной Луны и яркие пейзажи, напоминающие об Эдо, на традиционных глинобитных стенах цукидзибэй.

Завораживающее зрелище на Мосту Полной Луны в саду (© Nippon.com)

Специальное ночное шоу в саду Коисикава Коракуэн

Время проведения: 13–24 ноября 2026 года

13–24 ноября 2026 года Место проведения: Коисикава Коракуэн (1-6-6 Kōraku, Bunkyō, Tokyo)

Коисикава Коракуэн (1-6-6 Kōraku, Bunkyō, Tokyo) Часы работы: с 18:00 до 21:00 (вход до 20:00)

с 18:00 до 21:00 (вход до 20:00) Вход: 1200 йен; бесплатно для учеников начальной школы и младше

1200 йен; бесплатно для учеников начальной школы и младше Как добраться: 3 минуты пешком от выхода C3 станции Иидабаси линии Тоэй Оэдо; 8 минут пешком от станции Суйдобаси линии Собу JR; 8 минут пешком от станции Коракуэн линий Маруноути и Намбоку Токийского метрополитена

3 минуты пешком от выхода C3 станции Иидабаси линии Тоэй Оэдо; 8 минут пешком от станции Суйдобаси линии Собу JR; 8 минут пешком от станции Коракуэн линий Маруноути и Намбоку Токийского метрополитена Для получения более подробной информации посетите вебсайт Токийской столичной парковой ассоциации (на японском языке)

Материал и текст: коллектив Nippon.com