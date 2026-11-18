В старинном саду Коисикава Коракуэн, расположенном недалеко от Tokyo Dome, устроена специальная осенняя световая инсталляция с использованием деревьев и других растений на территории сада и проекционного мэппинга. Мероприятие продлится до 24 ноября 2026 года.
Осенняя подсветка в Токио
Сад Коисикава Коракуэн в токийском районе Бункё – это зеленый оазис в самом сердце мегаполиса. Расположенный рядом с Токийским куполом сад изначально был частью поместья правителей княжества Мито и является старейшим сохранившимся садом феодалов-даймё в столице. Сегодня эти ухоженные территории остаются популярным местом отдыха, а окружающая природа дарит покой и умиротворение среди городской суеты.
Этот сад – одно из лучших мест в Токио, где можно полюбоваться осенней листвой, и до 24 ноября 2026 года здесь проходит специальное вечернее световое шоу с потрясающими световыми инсталляциями и проекционным мэппингом.
Главной достопримечательностью сада Коисикава Коракуэн является пруд, созданный по образцу озера Бива в префектуре Сига. Посетители могут прогуляться вдоль берега и полюбоваться пейзажами, напоминающими красоту знаменитого озера, такими как Хитоцу-мацу – изогнутая сосна, созданная по образцу сосны в святилище Карасаки.
В рамках светового шоу представлены такие центральные элементы сада, как Хорайдзима –остров посреди пруда и символизирующий молитвы о вечной молодости и долголетии, а также внутренний сад, некогда бывший двором резиденции княжества Мито. Особую красоту представляют собой ворота Карамон и седая сосна, обрамлённая верёвками юкидзури, защищающими её ветви от тяжести снега.
В саду установлено несколько проекционных мэппинговых систем, в том числе развевающийся гобелен из осенних листьев на Мосту Полной Луны и яркие пейзажи, напоминающие об Эдо, на традиционных глинобитных стенах цукидзибэй.
Специальное ночное шоу в саду Коисикава Коракуэн
- Время проведения: 13–24 ноября 2026 года
- Место проведения: Коисикава Коракуэн (1-6-6 Kōraku, Bunkyō, Tokyo)
- Часы работы: с 18:00 до 21:00 (вход до 20:00)
- Вход: 1200 йен; бесплатно для учеников начальной школы и младше
- Как добраться: 3 минуты пешком от выхода C3 станции Иидабаси линии Тоэй Оэдо; 8 минут пешком от станции Суйдобаси линии Собу JR; 8 минут пешком от станции Коракуэн линий Маруноути и Намбоку Токийского метрополитена
- Для получения более подробной информации посетите вебсайт Токийской столичной парковой ассоциации (на японском языке)
Материал и текст: коллектив Nippon.com