都心のオアシスとして親しまれる小石川後楽園（文京区）の夜間特別開園「深山光葉を楽しむ」が始まった。今も残る江戸時代の大名庭園がライトアップされ、昼間とは違う幻想的な風景を楽しむことができる。

江戸時代初期に水戸藩が江戸屋敷に築造した、庭園・小石川後楽園の夜間特別公開が11月13日始まった。東京都内に残る最も歴史ある庭園で、昼間の落ち着いた雰囲気とは異なる幻想的な光景が浮かび上がる。

庭園に足を踏み入れると、華やかな光の演出が出迎えてくれる。

小石川後楽園は、滋賀県の琵琶湖を模した池を中心に据えた池泉回遊式庭園。岸辺に沿って歩を進めると、琵琶湖畔の唐崎神社の松に見立てた見事な枝ぶりの「一つ松」が暗闇に浮かび上がる。 この松は、浮世絵師・歌川広重が近江八景の一つ「唐崎夜雨」にも描いており、都心の高層ビル群と時空を超えた取り合わせの妙を楽しみたい。

池の中央には、不老長寿の願いが込められた「蓬莱島」が浮かぶ。さらに、水戸藩書院の御庭であった「内庭」では、「唐門」と、雪の重みから枝を守るために「雪つり」が光に照らし出される。

白い築地塀には、庭園が造られた江戸時代の人々の暮らしや風景を、華やかな色彩で映し出される。

明（現在の中国）の儒学者・朱舜水が設計したとされる円月橋には鮮やかな紅葉が舞い散るプロジェクションマッピングが投影される。東京の紅葉の見頃は11月末だが、一足早い光の錦秋に都心にいることを忘れてしまいそうになる。

夜間特別開園「小石川後楽園 深山光葉を楽しむ」

期間： 2026年11月13日（金）〜24日（火）

場所： 小石川後楽園（東京都文京区後楽1-6-6）。入園は西門、退園は東門

時間： 午後6時～9時（最終入園午後8時）

料金： 前売券1000円、当日券100円。小学生以下無料

アクセス： 都営大江戸線「飯田橋」駅C3出口から徒歩3分

公式サイト 東京都公園協会「小石川後楽園 深山光葉を楽しむ」

取材・文 ニッポンドットコム多言語部