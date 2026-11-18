Le jardin Koishikawa Kôraku-en, véritable oasis de verdure au cœur de Tokyo, a inauguré ses nocturnes exceptionnelles, placées sous le thème des feuillages d’automne. Grâce à de spectaculaires jeux de lumière, cet ancien jardin seigneurial de l’époque d’Edo se métamorphose à la nuit tombée, offrant aux visiteurs un spectacle féerique bien différent de son visage habituel.

Aménagé au début de l’époque d’Edo (1603-1868) par le domaine de Mito, dans l'enceinte de sa résidence de la capitale, le jardin Koishikawa Kôraku-en accueille jusqu'au 24 novembre une série d’ouvertures nocturnes exceptionnelles. Plus ancien jardin historique encore préservé à Tokyo, il dévoile pour l’occasion une atmosphère enchanteresse, loin de la sérénité qui le caractérise en journée.

Dès l’entrée, les visiteurs sont accueillis par de somptueuses illuminations.

Des projections lumineuses colorent le sol sous les pas des visiteurs. (Avec l'aimable autorisation du Tokyo Dome)

Le Kôraku-en est un jardin paysager de promenade organisé autour d’un étang inspiré du lac Biwa, dans la préfecture de Shiga. En longeant ses berges, on découvre, surgissant de l’obscurité, le majestueux « Hitotsu-matsu », un pin aux branches remarquables évoquant celui du sanctuaire Karasaki, situé au bord du lac Biwa. Cet arbre figure également dans l’estampe « Pluie nocturne à Karasaki », l’une des Huit Vues d’Ômi immortalisées par le maître de l’ukiyo-e Utagawa Hiroshige. Sa silhouette illuminée, avec les gratte-ciel de Tokyo en toile de fond, compose un saisissant tableau où se rencontrent les époques.

Un contraste saisissant entre l'élégant pin illuminé Hitotsu-matsu et les gratte-ciel de la ville. (© Nippon.com)

Au milieu de l’étang émerge Hôrai-jima, une île symbolisant l’aspiration à l’immortalité et à la longévité. Plus loin, dans le jardin intérieur qui appartenait autrefois à la résidence du domaine de Mito, les éclairages mettent en valeur la porte Karamon ainsi que les yukizuri, ces cordages installés autour des arbres pour protéger leurs branches du poids de la neige.

Sur les murs d’enceinte blancs, des projections aux couleurs éclatantes font revivre les paysages et les scènes de la vie quotidienne à l’époque d’Edo, lorsque le jardin fut créé.

Des images aux couleurs éclatantes sont projetées sur le mur d’enceinte. (Avec l'aimable autorisation du Tokyo Dome)

Enfin, le pont Engetsu, dont la conception est attribuée à Zhu Shunshui, un érudit confucéen originaire de la Chine des Ming, se pare d’une pluie de feuilles d’automne rougeoyantes grâce à un dispositif de projection vidéo.

Si les couleurs automnales atteignent généralement leur apogée à Tokyo vers la fin novembre, ce spectacle lumineux permet d’admirer un peu en avance toute la splendeur de l’automne. Une parenthèse hors du temps qui ferait presque oublier aux visiteurs qu’ils se trouvent en plein cœur de la capitale japonaise.

Son reflet à la surface de l’eau dessine un cercle parfait, évoquant une pleine lune. (© Nippon.com)

Nocturnes exceptionnelles au jardin Koishikawa Kôraku-en

Du 13 au 24 novembre 2026

Adresse : Koishikawa Kôraku-en 1-6-6 Kôraku, Bunkyô-ku, Tokyo

Horaires : de 18 h à 21 h (dernière entrée à 20 h)

Tarifs : billeterie en ligne 1 000 yens, sur place 1 200 yens, gratuit pour les écoliers de primaire et en dessous

Accès : trois minutes à pied depuis la sortie C3 de la station Iidabashi (ligne Ôedo)

Site officiel

(Reportage et texte de Nippon.com)