Malgré les efforts administratifs pour réduire les heures supplémentaires, une enquête récente révèle que la charge de travail inchangée contraint la majorité des enseignants au Japon à effectuer de longues journées.

Plus de 10 heures par jour : la norme

Une enquête menée au Japon a révélé que 80 % des enseignants déclarent travailler en moyenne au moins 10 heures par jour, un quart d'entre eux dépassant même les 12 heures quotidiennes. Avec un temps de service moyen de 11,05 heures par jour, les résultats montrent que le dépassement de la journée légale de 8 heures demeure la norme. Mené en ligne de mai à juillet 2026 sur une plateforme dédiée aux professionnels de l'éducation gérée par la maison d'édition Shôgakukan, le sondage a recueilli 2 672 réponses valides, dont 2 560 provenaient d'enseignants en activité.

Parmi les professeurs interrogés, 64,6 % affirment ne prendre pratiquement aucune pause au cours de la journée. Cette proportion grimpe à près de 85 % si l'on inclut ceux qui s'accordent moins de 15 minutes de répit. Les conclusions de l'enquête indiquent que seuls 0,2 % des enseignants bénéficient d'au moins 60 minutes de pause, comme le prévoit pourtant la loi sur les normes du travail en vigueur dans l'Archipel.

Plusieurs témoignages soulignent cette réalité : « Tant que les élèves sont présents, je ne peux pas les quitter des yeux une seule seconde », ou encore « Même pendant les temps morts ou après la classe, je dois participer à des réunions ou échanger avec les parents, ce qui ne me laisse aucun moment pour moi. »

L'enquête a également mis en lumière qu'environ la moitié des personnes interrogées doivent emporter du travail à domicile au moins trois jours par semaine, la réponse la plus fréquente étant « presque tous les jours ». Les enseignants ont fait part de leur exaspération face au décalage entre les directives officielles et la réalité du terrain, déclarant notamment : « La charge est tout simplement excessive, mais nous subissons une pression permanente pour réduire nos heures supplémentaires », et « Nous entendons avec stupéfaction le rectorat préfectoral se féliciter des "avancées de la réforme des rythmes de travail" et de la baisse effective de nos heures de travail. »

Par ailleurs, près de 90 % des enseignants sondés travaillent sur leurs jours de repos, et plus de 60 % précisent devoir s'y consacrer durant le week-end ou les jours fériés au moins trois à quatre fois par mois.

En dépit de ces rudes conditions de travail, environ 70 % des répondants déclarent poursuivre leur métier d'enseignant parce qu'ils trouvent du bonheur et de la satisfaction à observer l'évolution de leurs élèves, à les voir sourire et s'épanouir.