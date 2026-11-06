Largas jornadas laborales, falta de descanso, gestión de las quejas de los padres… A pesar de unas condiciones laborales que pueden llevar al agotamiento, quienes ejercen la profesión docente siguen volcándose en su trabajo.

Largas jornadas laborales y descansos casi inexistentes

Una encuesta realizada entre mayo y julio de 2026 por Minna no kyōiku gijutsu (“Técnicas educativas para todos”), un medio digital dirigido a personal docente y publicado por la editorial Shōgakukan, reveló que el 80 % de los encuestados trabaja una media de 10 horas o más al día. El estudio, que contó con 2.672 respuestas válidas, de las cuales 2.560 correspondían a docentes en activo, también puso de manifiesto que uno de cada cuatro profesores trabaja más de 12 horas diarias. La jornada laboral media alcanza las 11,05 horas, lo que evidencia que superar las ocho horas diarias establecidas por ley se ha convertido en algo habitual.

Al preguntarles cuánto tiempo pueden descansar durante su jornada laboral, el 64,6 % respondió que “prácticamente nada”. Si a ese porcentaje añadimos el de quienes disponen de menos de 15 minutos, la cifra asciende a casi el 85 %, de modo que la gran mayoría no disfruta de un descanso adecuado. Aunque la Ley de Normas Laborales establece una pausa mínima de 60 minutos para las jornadas de ocho horas o más, apenas el 0,2 % de los encuestados llega a disfrutar de ese tiempo.

Algunos de los comentarios recibidos ponen de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan los docentes: “Mientras estamos con los niños, no podemos perderlos de vista” o “Las reuniones y la atención a los padres nos tienen desbordados incluso en los breves intervalos entre tareas y una vez terminadas las clases, por lo que no podemos decidir cómo emplear nuestro tiempo con libertad”.

El estudio también reveló que cerca de la mitad de los docentes se ve obligada a llevarse trabajo a casa al menos tres veces por semana. La respuesta más frecuente fue “prácticamente todos los días”, con un 34,6 %. Algunos participantes expresaron su frustración ante la falta de comprensión de la realidad que se vive en los centros educativos, con comentarios como “La carga de trabajo es tan elevada que resulta imposible sacar adelante todas las tareas y, aun así, nos exigen reducir las horas extraordinarias” o “Desde la Junta de Educación de la prefectura nos llegan elogios incomprensibles que celebran los avances de la reforma del estilo de trabajo y sus resultados en la reducción de las horas extraordinarias de los docentes”.

Asimismo, casi el 90 % señaló que también tiene que trabajar durante sus días libres y más del 60 % afirmó hacerlo al menos tres o cuatro veces al mes.

Pese a trabajar en un entorno laboral tan abusivo, cerca del 70 % de los encuestados afirmó que sigue ejerciendo la docencia porque encuentra alegría y satisfacción al ver “el progreso de los niños” y “sus sonrisas y cómo disfrutan”.

Material de referencia (en japonés) “Encuesta sobre las condiciones laborales de los docentes”. Minna no kyōiku gijutsu.

(Traducido al español del original en japonés.)