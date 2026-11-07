El otoño es la temporada de setas silvestres en zonas montañosas. Por desgracia, cada año se registran casos de intoxicación de personas que las confunden con variedades comestibles.

Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, entre 2016 y 2025 se registraron 215 casos de intoxicación por setas venenosas, en los cuales 548 personas presentaron síntomas y cinco perdieron la vida. La mayoría de las intoxicaciones se registran en octubre, en la temporada de recolección de setas silvestres.

Más de la mitad se intoxicaron con las setas tsukiyotake

Casi todas las intoxicaciones son consecuencia de setas recolectadas por lugareños o montañistas, aunque también se han presentado casos de hongos venenosos mezclados por equivocación con otros comestibles en puestos de venta directa de setas silvestres. Tanto el citado ministerio como el de Agricultura, Silvicultura, y Pesca exhortan a la población a no recolectar, consumir o vender setas cuya idoneidad para el consumo no haya sido plenamente confirmada.

La mayor parte de las intoxicaciones, más del 50 %, las causa la seta venenosa tsukiyotake, que suele confundirse con las variedades comestibles hiratake, mukitake y shiitake. A continuación vienen setas como la kusaurabenitake, que se asemeja a la honshimeji, entre otras, y la kakishimeji, que también se confunde con la shiitake.

Entre media hora y una hora después de consumir la tsukiyotake se presentan síntomas como vómitos, diarrea y dolor en la zona abdominal. En el caso de la kusaurabenitake, además de los síntomas de intoxicación mencionados anteriormente, también se contraen las pupilas y se experimenta sudoración entre 20 minutos y una hora después de haberla ingerido.

En el artículo Hontō ni anzen? STOP doku kinoko (“¿Realmente son comestibles? Basta de setas venenosas”) del número de octubre de 2021 de Aff, la revista electrónica del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, se pueden encontrar fotografías de 10 tipos de setas venenosas.

Material de referencia (en japonés) Resumen sobre la situación de la intoxicación alimentaria 2025, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar

(Traducido al español del original en japonés)