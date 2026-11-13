على الرغم من الإجراءات الإدارية الرامية إلى تقليص ساعات العمل الإضافية، أظهر استطلاع حديث أن معظم معلمي المدارس في اليابان لا يزالون يعملون لساعات طويلة، بسبب استمرار أعباء العمل من دون تخفيف يُذكر.

أكثر من 10 ساعات يوميًا هو الوضع المعتاد

أظهر استطلاع في اليابان أن 80% من المعلمين أفادوا بأنهم يعملون 10 ساعات أو أكثر يوميًا، فيما يتجاوز يوم العمل لدى واحد من كل أربعة منهم 12 ساعة. وبلغ متوسط ساعات العمل اليومية 11.05 ساعة، ما يعكس شيوع تجاوز ساعات العمل القانونية المحددة بثماني ساعات يوميًا. وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت خلال الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز 2026، عبر منصة للمعلمين تديرها دار النشر «شوغاكوكان». وتلقى الاستطلاع 2672 إجابة صالحة، من بينها 2560 إجابة من معلمين لا يزالون على رأس عملهم.

وقال 64.6% من المعلمين المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يحصلون تقريبًا على أي استراحة خلال يوم العمل، وترتفع النسبة إلى نحو 85% عند احتساب الذين لا تتجاوز استراحتهم 15 دقيقة. وفي المقابل، لا يحصل سوى 0.2% من المعلمين على استراحة مدتها 60 دقيقة أو أكثر، وهي المدة التي ينص عليها قانون معايير العمل الياباني.

ومن بين التعليقات التي أدلى بها المعلمون: «ما دام الأطفال موجودين، لا أستطيع أن أرفع عيني عنهم ولو للحظة»، و«حتى في أوقات الفراغ وبعد انتهاء اليوم الدراسي، يتعين عليّ حضور الاجتماعات أو التعامل مع أولياء الأمور، لذلك لا أجد وقتًا لنفسي».

وكشف الاستطلاع أيضًا أن نحو نصف المشاركين يضطرون إلى العمل حتى بعد العودة إلى المنزل ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، وكانت الإجابة الأكثر شيوعًا «تقريبًا كل يوم». وأعرب المعلمون عن إحباطهم من الفجوة بين السياسات الرسمية والواقع العملي، مشيرين إلى تعليقات من بينها: «عبء العمل كبير للغاية، ومع ذلك نتعرض لضغط مستمر لخفض ساعات العمل الإضافية»، و«نسمع إشادات محيرة من مجلس التعليم في المحافظة بشأن إحراز تقدم في إصلاح أسلوب العمل، والحد فعليًا من ساعات العمل الإضافية للمعلمين».

إضافة إلى ذلك، يعمل نحو 90% من المعلمين المشاركين في الاستطلاع خلال أيام إجازاتهم، فيما أفاد أكثر من 60% بأنهم يضطرون إلى العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات من ثلاثة إلى أربعة أيام على الأقل شهريًا.

مصادر البيانات بيانات من استطلاع حول ظروف عمل معلمي المدارس (باللغة اليابانية) من المنصة الإلكترونية «مهارات التعليم للجميع» التي تديرها شوغاكوكان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)