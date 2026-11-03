متى يقرر اليابانيون زيارة الطبيب؟.. استطلاع يكشف العامل الأبرز

الهدف الرئيسي هو الحصول على تشخيص

أجرت شركة أبحاث السوق إنتايج هيلث كير ومقرها طوكيو استطلاعًا في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار لمعرفة المزيد عما يفعله الناس عندما يمرضون. استهدف الاستطلاع أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 16 و79 عامًا في منطقتي طوكيو وأوساكا الحضريتين، مع تلقي إجمالي 2523 إجابة صالحة.

من بين 32 حالة مدرجة في الاستطلاع، والتي شملت الصداع النصفي وعسر الهضم والإمساك، كانت «الحمى المرتفعة» الأكثر احتمالاً لدفع زيارة طبية، كما ذكر 84.2% من المستجيبين. تلتها «الصداع المزمن» و«الطفح الجلدي أو الإكزيما أو الشرى». كانت الأسباب الأكثر شيوعًا لطلب الرعاية الطبية هي «الحصول على تشخيص من طبيب» و«الحصول على دواء موصوف».

أما بالنسبة للحالات التي اعتمد فيها الناس على الأدوية بدون وصفة طبية، فكانت الحالة الأكثر شيوعًا هي «الصداع العرضي»، بنسبة 62.5%، تليها «نزلات البرد الشائعة»، و«التهاب الحلق»، و«الحمى المنخفضة الدرجة». كانت الأسباب الرئيسية المذكورة لاختيار الأدوية بدون وصفة هي الاعتقاد بأنها فعالة، وامتلاك الدواء مسبقًا في المنزل، وتوفير الوقت والجهد.

بالنسبة للصداع والحمى على وجه الخصوص، اختار أكثر من نصف المستجيبين الأدوية بدون وصفة لـ«الصداع العرضي» و«الحمى المنخفضة الدرجة»، بينما اختار أكثر من 30% لا الأدوية بدون وصفة ولا الموصوفة، مفضلين بدلًا من ذلك الراحة وانتظار اختفاء الأعراض.

في المقابل، طلب 69.5% من المستجيبين الرعاية الطبية للحمى المرتفعة. بالمناسبة، اعتبر حوالي 20% فقط من المستجيبين طلب المساعدة الطبية عندما كانت درجة حرارتهم في نطاق 37 درجة مئوية، مما يشير إلى أن 38.0 درجة أو أعلى هي نقطة التحول لاستشارة الطبيب بدلًا من الاعتماد على الأدوية بدون وصفة.

مصادر البيانات إنتايج هيلث كير «استطلاع أساسي للصحة والحياة 2026»

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)