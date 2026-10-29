أظهر استطلاع للرأي في اليابان أن 62.1% من المشاركين باتوا يتناولون الطعام في المنزل بوتيرة أكبر ويقلّلون من تناول الطعام خارج المنزل، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار بوصفه السبب الأكثر شيوعًا وراء هذا التوجه.

ضغوط الأسعار تدفع المستهلكين إلى تقليل الإنفاق على المطاعم

يؤدي الارتفاع المستمر في تكلفة الغذاء إلى تغيير عادات تناول الطعام لدى المستهلكين في اليابان. وفي أواخر يونيو، أجرت شركة تايغر كوربوريشن استطلاعاً استهدف 658 رجلاً وامرأة ممن تبلغ أعمارهم 20 عاماً فأكثر، وكشف أن 90.4% شعروا بأنهم ينفقون أكثر على الغذاء في السنوات الأخيرة.

أفاد إجمالي 62.1% من المستجيبين بأنهم الآن «يتناولون الطعام في المنزل أكثر ويقللون من الخروج إلى المطاعم». وكان السبب الأكثر شيوعاً لهذا التحول هو «تقليص الإنفاق بسبب ارتفاع الأسعار» (65.3%).

عند السؤال عما يريدون تحقيقه بتناول الطعام في المنزل، جاءت الإجابة الأولى بنسبة 45.4% «قيمة أفضل مقابل المال مقارنة بالخروج إلى المطاعم». تلتها «السهولة» (36.8%) و«التوازن الغذائي» (34.7%).

عند سؤال الـ346 مستجيباً الذين قالوا إنهم «يريدون الاستثمار في أجهزة المطبخ لرفع رضاهم عن تناول الطعام في المنزل» عما يريدون شراءه تحديداً، جاءت في المقدمة «طاهي الأرز» (54.9%) و«فرن الميكروويف» (44.2%).

رغم ارتفاع أسعار الغذاء بشكل عام، انخفضت تكلفة الأرز مقارنة بالأسعار المرتفعة التي شهدتها البلاد خلال نقص الأرز العام الماضي. لذا، في حين يختار الناس تناول الطعام في المنزل كوسيلة للتوفير، فإنهم يريدون أيضاً الشعور بالرضا عن قدرتهم على طهي أرز لذيذ كل يوم.

مصادر البيانات بيانات استطلاع حول الأرز وجهاز طهي الأرز (باللغة اليابانية) من تايغر كوربوريشن.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)