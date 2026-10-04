コロナ禍以降も公共の場には「37.5度以上の方はご遠慮ください」の貼り紙が掲示されていることが多い。社会全体で「発熱には注意」の意識は高まっているのかも。

受診するのは「医師の診断を受けたい」から

市場調査会社インテージヘルスケア（東京都千代田区）が京浜・京阪神の16～79歳を対象に4～5月にかけて実施した「生活健康基礎調査」（有効サンプル数2523）を基に、具合が悪くなった時の対処方法を分析した。

同社が提示した32種類(*1)の症状が出た際に、「医療機関受診」が最も多かったのは、「高熱」84.2%だった。「慢性的頭痛」「発疹 湿疹・じんましん」が続いた。受診する理由は「医師の診断を受けたい」「薬を処方してほしい」が多かった。

一方、「市販薬を使う」のは、「一時的な頭痛」62.5%が最多で、「かぜ」「喉の痛み」「微熱」が続いた。「市販薬でも効果があると思う」「買い置きの市販薬がある」「時間や手間を省ける」が主な理由だった。

「頭痛」と「発熱」に絞って整理すると、「一時的な頭痛」「微熱」の場合は市販薬を選択する人が半数以上、「どちらもしない」が3割を超えていた。「安静にして様子を見る」ことで症状が治まるのを待つようだ。

一方、「高熱」の場合は69.5%が「医療機関受診」を選択。ちなみに37度台で受診を考える人は2割にとどまり、「38.0度以上」が市販薬と医療機関受診の境界線になっているようだ。