高い医療費の患者負担を低く抑える「高額療養費」制度の見直しは二転三転の末、予定されていた8月からの負担上限額引き上げが見送られた。この背景には、高額医療に苦しむがん患者らの切実で悲痛な声が強まったことが関係している。

この制度は、がん治療など高額な治療を受けた場合、患者の負担が重くならないように、毎月の医療費の自己負担に上限を設けるもの。政府は当初、自己負担額を今年8月を皮切りに2026、27年の計3段階にわたって引き上げる考えだった。

しかし、患者団体や野党だけではなく、与党の一部からも反対の声が強まり、第2、3段階の引き上げを見送ることになった。さらに、石破茂首相はこのほど、第1段階の8月からの引き上げも見送る方針を表明。ただ、「秋までに改めて検討する」として、夏の参院選後の引き上げ再開に含みを持たせている。

全国がん患者団体連合会は、600人以上の患者の声を集めた大部のアンケート調査を石破首相に渡し、負担増への反対を訴えたほか、全国保険医団体連合会も調査を実施している。

全保連の調査（1月30日～2月16日実施、284件が回答）によると、がんと診断されると、治療のため、会社を休職せざるを得なくなることもあり、「年収が下がった」との回答割合が52.1％に上った。治療費が最もかかった時期の年間治療費（自己負担分）については、「50万～100万円未満」が41％と最も多かった。

現状でも経済的に苦しいなかで、自己負担額を引き上げるとどうなるのか。治療への影響を尋ねる（複数回答）と、「治療回数を減らす」との回答が61％、「治療を中断する」が46％を占め、治療を犠牲にせざるを得ない悲痛な状況が浮かび上がる。

同調査の自由記述にはさまざまな声が寄せられており、肺がんにかかった30代男性は「治療をがんばってきたが、負担額が引き上げられれば、治療を断念すると思う。子供たちのこれからのお金を食いつぶす訳にはいかない」と記している。

バナー写真：PIXTA