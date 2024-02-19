仕事から帰って、まずは冷蔵庫から缶チューハイを取り出す。炭酸のシュワシュワとともに、1日の疲れもイヤなことも飲み込んで気分を切り替えるつもりが…もしかして、その一杯が生活習慣病につながるかも！？

飲酒による健康障害を防ぐため、厚生労働省は2月19日、飲酒に関する初のガイドラインを公表した。アルコール度数や何杯飲んだかではなく、摂取した「純アルコール量」に換算して、疾病ごとの健康リスクを示した。

生活習慣病リスクを高める純アルコール量の参考値として「女性20グラム以上、男性40グラム以上（1日当たり）」を提示。純アルコール量は飲酒量（ミリリットル）×アルコール濃度（度数/100）×0.8（アルコール比重）で算出することができる。ちなみに、純アルコール量20グラムは、缶チューハイなら1本（350ミリリットル）、缶ビールならロング缶（500ミリリットル）1本。油断しているとすぐにオーバーしてしまう。

生活習慣病リスクを高める純アルコール量（1日当たり）

【アルコール量20グラムの目安】

ビール（5％）…ロング缶1本

ワイン（12％）…グラス2杯弱（家飲みでなみなみとつぐなら1杯）

缶チューハイ（7％）…1本

日本酒（15％）…1合

ウイスキー（43％）…ダブル1杯

ハイボール…2杯（1杯がシングル相当の場合）

男女ともに1日20グラムの摂取で大腸がんのリスクが高まる。高血圧や男性の胃がん・食道がん、女性の出血性脳卒中は少量でも発症リスクが高まるという。

厚生労働省は、健康に配慮した飲み方として、「あらかじめ量を決めておく」「飲む前、または飲みながら食事をとる」「合間に水・炭酸水を飲む」「休肝日を設ける」などを推奨している。左党からは、「そんなことは分かっているけれど、その通りできるかどうかは別の話」と不満の声が聞こえてきそう。

バナー・文中画像ともにPIXTA