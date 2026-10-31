Даже после окончания пандемии в общественных местах часто можно увидеть таблички с надписью «Пожалуйста, воздержитесь от входа, если ваша температура 37,5 градусов Цельсия или выше». Похоже, что в обществе повысилась осведомлённость о симптомах заболеваний.

Люди обращаются за медицинской помощью, чтобы получить диагноз

В ходе «Базового исследования образа жизни и здоровья» (репрезентативная выборка 2523 человека), проведенного маркетинговой исследовательской компанией Intage Healthcare, расположенной в токийском районе Тиёда, в период с апреля по май среди населения в возрасте 16-79 лет в районах Кэйхин и Кэйхансин, был проанализирован подход людей к преодолению недомоганий.

Среди 32 симптомов(*1), представленных компанией, наиболее распространённой причиной обращения за медицинской помощью была высокая температура (84,2%). За ней следовали хроническая головная боль и Сыпь/экзема/крапивница. Наиболее распространёнными причинами обращения за медицинской помощью были желание получить диагноз от врача и желание получить рецепт на лекарства.

С другой стороны, наиболее распространённой причиной использования безрецептурных лекарств были единовременные головные боли (62,5%), за которыми следовали простуда, боль в горле и небольшая температура. Среди основных причин – уверенность в их эффективности, наличие их под рукой и экономия времени и сил.

В отношении головной боли и температуры, то более половины людей предпочитают безрецептурные лекарства в случаях единовременной головной боли или незначительного повышения температуры, а более 30% не ходили к врачу и не принимали лекарства – похоже, многие просто ждут, пока симптомы пройдут сами собой, отдыхая и наблюдая за своим состоянием.

С другой стороны, при высокой температуре 69,5% людей предпочитают обратиться за медицинской помощью. Примечательно, что только 20% рассматривали возможность обращения за медицинской помощью при температуре в диапазоне 37-38 градусов. Таким образом, температура в 38 градусов воспринимается многими как разделительная черта между возможностью обойтись приёмом безрецептурных лекарств и обращением за медицинской помощью.

Материалы INTAGE Healthcare Inc.: «Базовое исследование образа жизни и здоровья 2026 года» (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA