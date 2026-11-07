كشف استطلاع حديث في اليابان عن مشكلة هدر الأرز أثناء الوجبات، واستعرض سبل الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها.

ترك الأرز دون إكماله

أظهر استطلاع شمل 400 شخص في أنحاء اليابان أن نحو 10% من المشاركين لا يشعرون بالذنب عند عدم إكمال وجبة الأرز، في حين يشعر 90% منهم بالذنب حيال ذلك. وقال معظم المشاركين إنهم لا يحبون ترك الأرز دون تناوله، سواء كانوا يأكلون في المنزل أو خارجه. وأجرت الاستطلاع في منتصف سبتمبر/ أيلولشركة «سوزومو ماشينري»، المتخصصة في تصنيع روبوتات إعداد السوشي وتقديم الأرز.

عند سؤال المشاركين عن سبل الحد من هدر الطعام في المطاعم، دعا 42.4% منهم إلى توفير خيارات أكثر تنوعًا لأحجام الحصص، بما في ذلك الحصص الصغيرة واللقيمات. كما فضّل كثيرون توضيح وزن الحصص بالجرامات أو استخدام الصور لبيان حجمها.

وقد تكون محطات الأرز ذاتية الخدمة والموزعات الآلية، التي يزداد انتشارها في بوفيهات الفنادق وسلاسل المطاعم التي تقدم الوجبات المحددة، من الحلول الممكنة للحد من الهدر أيضًا.

يُقال إن كمية الطعام المهدَر في اليابان تعادل وعاءً من الأرز للفرد يوميًا. وسأل الاستطلاع المشاركين أيضًا عن المبلغ الذي يعتقدون أنهم يهدرونه عند ترك وعاء من الأرز دون تناوله. وكانت الإجابة الأكثر شيوعًا «من 50 إلى 100 ين»، إذ اختارها 35.8% من المشاركين. وبغض النظر عن القيمة المالية، يشعر كثيرون بضرورة تجنب هدر الأرز تقديرًا للجهد الذي يبذله المزارعون في زراعته.

مصادر البيانات بيانات من مسح حول نفايات الأرز (باللغة اليابانية) من شركة سوزومو ماشينري.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)