在日本，明明還能吃卻被丟棄的食品（剩食），據說相當於每位國民每天會產生約1碗飯的份量。日常飲食中，將食物剩下難道不會感到心痛嗎？10月為減少食物浪費月。

對無法吃完感到心痛

製造、銷售壽司飯丸及米飯盛裝等米飯加工機器人的鈴茂器工（東京都中野區）於9月中旬以全國400人為對象，實施了關於「剩飯」的意識調查。

關於剩飯，「沒有罪惡感」的人僅占約1成，9成的人對剩飯感到內疚。其中以「無論家裡煮的飯或外食的飯都不想剩下」的人最多。

儘管有罪惡感，但在外食時難以說出「希望減少白飯份量」的情境，以「獨自進店」30.7%為最多，其次為「工作相關的用餐」、「初次造訪的店」。

欲減少外食餐廳的剩飯，以「能進行『小份』、『一口』等細緻的份量選擇」42.4%為最多，亦有許多希望「透過公克數或照片明確標示份量」的聲音。

近年來，飯店百匯自助餐與定食連鎖店等逐漸導入的「白飯自助盛取」或「自動添飯」，似乎是解決問題的突破口。

順帶一提，當詢問留下1碗飯時對於「浪費的金額」之具體概念，以「50~100日圓」35.8%為最多。撇開金額不談，農夫辛苦用心栽種的米飯，實在不希望被浪費。

【資料】

標題圖片：PIXTA