Les Pocky comptent parmi les biscuits les plus célèbres du Japon. Leur nom vient de l’onomatopée japonaise pokkin, qui évoque le bruit sec de leurs bâtonnets enrobés de chocolat lorsqu’on les casse.

Un biscuit à emporter partout

Sans doute les biscuits les plus emblématiques du Japon, les Pocky doivent leur nom à l’onomatopée pokkin, qui reproduit le craquement de leurs bâtonnets croustillants enrobés de chocolat lorsqu’on les casse. Selon leur fabricant, Glico, ils ont été lancés en 1966 avec une idée simple : proposer une gourmandise facile à emporter et à déguster partout. Une version expérimentale avait même été brièvement baptisée « Choco-Teck », en référence à l’expression japonaise teku teku, qui évoque le bruit des pas. Autre particularité ingénieuse : une extrémité du bâtonnet est laissée sans chocolat, ce qui permet de le tenir sans se salir les doigts.

Les Pocky ont conquis les consommateurs au Japon comme à l’étranger, où ils sont commercialisés sous le nom de Mikado sur certains marchés. En 2020, le Guinness des Records les a consacrés première marque mondiale de biscuits enrobés de chocolat en termes de ventes. Les Pocky et leurs cousins salés, les Pretz, ont même leur propre journée, célébrée chaque année le 11 novembre. La raison ? Les quatre chiffres de la date, 11/11, évoquent irrésistiblement la forme de ces délicieux bâtonnets.