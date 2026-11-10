L’art du Edo-kiriko a plus de 200 ans d’histoire, cet artisanat qui date de la fin de l’époque d’Edo, s’est développé dans la cité qu’on appelle aujourd’hui Tokyo. Les formes traditionnelles ont été préservées, mais les artisans ont aussi su s’adapter, répondre aux besoins et se couler dans leur époque.

Faire de l’artisanat, ce n’est pas que préserver les traditions

L’atelier Horiguchi Kiriko se trouve à Edogawa, dans un quartier résidentiel de Tokyo. L’intérieur est lumineux et le mobilier entièrement blanc. On entend vaguement le bruit sourd des meules qui façonnent le verre. Cet espace ressemble davantage à un laboratoire ou à un centre de recherche qu’à un atelier d’artisan.

Deux artisanes à l’œuvre

L’art du Edo-kiriko est emblématique de l’artisanat traditionnel japonais, ce terme fait immédiatement penser à des verres ouvragés à fins motifs sur fond rouge ou bleu. Mais l’atelier Horiguchi Kiriko a développé une gamme qui s’écarte du pur Edo-kiriko : il aime à proposer des modèles transparents, des motifs monochromes, mais aussi des designs simples et pratiques adaptés au quotidien.

À l’ère Shôwa (1926-89), les cendriers et les étuis à cigarettes en motifs kiriko étaient très prisés, mais l’engouement est retombé et les consommateurs se sont tournés vers d’autres produits. Horiguchi Kiriko est parti en quête de nouveaux domaines à investir en collaborant avec des entreprises de luminaires pour les salons et salles de réception d’hôtels, de montres de luxe, de boucles d’oreilles ou encore de barrettes ou piques à cheveux.

Horiguchi Kiriko sait aussi proposer de produits originaux.

« L’art du Edo-kiriko se caractérise par sa flexibilité : il s’adapte à son temps et tente de répondre aux besoins des consommateurs. Ne pas ressembler à de l’Edo-kiriko traditionnel fait aussi partie de l’esprit du kiriko », explique Horiguchi Tôru, qui œuvre sous le nom de Shûseki III.

Horiguchi Tôru

Surprendre les utilisateurs

Quatre critères définissent l’art du Edo-kiriko, les créations doivent « être en verre », « fabriquées à la main », « ouvragées à la roue (avec des molettes) » et « fabriquées dans la région du Kantô (Tokyo et ses préfectures environnantes), principalement dans le secteur de l'arrondissement de Kôtô ».

Pendant les ères Meiji (1868-1912) et Taishô (1912-25), la silice utilisée en verrerie était acheminée par voie fluviale de Fukushima, c’est pourquoi de nombreux ateliers ont vu le jour le long de l’Arakawa où déchargeaient les bateaux. Si la mention « principalement dans le secteur de Kôtô » figure parmi les critères, c’est qu’aujourd’hui encore, 60 % des 45 ateliers de la coopérative Edo-kiriko se trouvent dans l'arrondissement de Kôtô et que ce chiffre monte à 90 % si l’on prend en compte les arrondissements de Sumida, d’Edogawa et de Katsushika.

« Kiku-tsunagi » (en pétales de chrysanthème), « Ichimatsu » (en damier) et « Nanako » (en losanges) sont les motifs emblématiques du genre, mais aucune règle n’impose de les utiliser, ce qui laisse une grande liberté de création.

« L’essence de notre art consiste à travailler le verre pour surprendre et séduire l’utilisateur », avance Horiguchi.

Que signifie ici « surprendre » ?

Le verre que Horiguchi pose alors sur la table est un modèle simple et moderne, orné d’une succession de facettes ovales (daen) verticalement disposées.

Vu de profil, le design est tout en sobriété.

Quand il me montre le fond d’un verre, je ne peux retenir ma surprise. La lumière rayonne et forme comme des pétales de fleur. En créant des reflets complexes à l’intérieur du verre, elle fait apparaître de somptueux motifs.

C’est un « Mange-yô », une série emblématique du kiriko de Horiguchi. Comme son nom l’indique, l’effet est comparable à celui d’un kaléidoscope (mange-kyô). L’éclat et le plaisir des yeux sont au rendez-vous.

Incliner le verre, permet de constater davantage la complexité de la taille.

Et quand le verre est plein, l’effet de surprise est renouvelé. En effet, le motif au fond du verre semble s’élever peu à peu, comme grandirait une tour. Comme si la silhouette de la cathédrale de Cologne, qu’on dit être le summum de l’architecture gothique, se dessinait dans chacune des tailles ovales.

Des motifs très complexes apparaissent dans chaque ovale ciselé.

On joue avec la lumière, on se demande comment elle va se refléter selon l’angle et le type de taille. On imagine combien la vue de profil et par en haut peuvent différer. C’est en s’appuyant sur son expérience que Horiguchi conçoit des prototypes qui lui permettent de s’approcher au plus près de l’effet recherché.

Pour Horiguchi, le plus important c’est le « blanc » : chacun de ses verres est comme une feuille blanche qui reste à écrire.

« Les pièces produites dans cet atelier ne sont pas encore à leur meilleur. Je souhaite que nos verres répondent aux attentes des utilisateurs et aillent même au-delà quand ils y versent de l’eau ou de l’alcool, les inclinent, les regardent ou y mettent des fleurs », explique-t-il.

Historiquement, les premières petites perles de verre sont importées du continent autour des IIIe et IVe siècles avant notre ère. Pendant des siècles, de nombreux objets décoratifs (notamment des magatama, des perles en forme de virgule) sont façonnés. Un bol en verre taillé appelé « shiroruri-wan », importé de Perse sassanide (Iran) au VIe siècle, via la Route de la Soie, a été classé Trésor national : il est de nos jours conservé au Shôsô-in. Au Japon, l’art de la céramique se développe à partir de l’époque de Heian et supplante le verre. Une longue période sans verrerie s’étale jusqu’au milieu du XVIe siècle. Le commerce avec les Portugais va changer la donne.

L’art du Edo-kiriko date seulement des années 1830. Cette technique aurait vu le jour quand Kagaya Kyûbei (?-1874), un marchand d’Edo, commence à travailler le verre en utilisant de la poudre d’émeri, une silice naturelle appelée « kongôsha » en japonais. Un demi-siècle plus tard, le gouvernement fait venir Emanuel Hauptmann (1848-1924), l’ingénieur anglais rejoint une verrerie d’État japonaise et introduit l’usage de molettes pour ciseler le verre.

Aux yeux des Japonais d’Edo, les objets en verre devaient être aussi surprenants que magnifiques.

Horiguchi garde à l’esprit l’Edo-kiriko portée par la culture bourgeoise. « Kagaya Kyûbei devait se dire : “Je vais créer quelque chose que personne n’a encore jamais vu et tous les surprendre.” Il n’y avait pas de tradition à préserver. Il s’est certainement demandé quel type de produit développer. C’est cet esprit qui, selon moi, caractérise l’Edo-kiriko. »

Une voie choisie, pas un héritage imposé

À la fin de ses études, Horiguchi Tôru rejoint la Horiguchi Glass, l’entreprise fondée par son grand-père, Ichio, qui œuvrait sous le nom de Shûseki. Il fait ses classes auprès de Shûseki II, le disciple préféré d’Ichio, avant de se mettre à son compte en 2008 et fonder la Horiguchi Kiriko. Personne ne lui a jamais demandé de reprendre l’entreprise familiale ; il était au collège quand de lui-même, il a choisi de se lancer dans la voie du kiriko.

Aucun de ses quatre apprentis n’est de la famille Horiguchi ; c’est l’amour pour l’art du Edo-kiriko qui a rassemblé ces jeunes. Lui aussi a choisi ce métier d’artisan et quand il a conçu son atelier, il a voulu en faire un lieu où il ferait bon travailler.

Horiguchi et ses quatre apprentis. Leur élégante blouse de travail est du sur-mesure.

La blouse de travail a été conçue sur-mesure et Horiguchi y tient particulièrement. En lin léger, elle a de grandes poches. Fendue à l’arrière, elle permet de s’asseoir facilement pendant la découpe et le polissage du verre. Le large soufflet dans le dos laisse l’artisan libre de ses mouvements, il peut se pencher sans encombre sur son travail.

Comme le travail nécessite de se pencher fréquemment, la blouse à un grand soufflet dans le dos.

C’est à l’usage que le verre est à son meilleur

Mais l’industrie du kiriko vit des heures difficiles, elle souffre de la concurrence et des tarifs des produits étrangers et le nombre de verreries est en baisse. Horiguchi veille à la fiabilité de sa petite entreprise.

Certes, chaque création de l’atelier reflète la personnalité de l’artisan qui lui a donné le jour. Mais pour chaque produit commercialisé sous la marque Horiguchi Kiriko, Horiguchi élabore un dossier nourri qui comprend des schémas de conception précis et détaille les plus de 30 étapes de fabrication.

« Il ne faudrait pas qu’un confrère puisse deviner qui a fait le verre juste en le prenant en main. Il faut que la qualité soit constante, qu’elle ne dépende pas de l’artisan qui façonne la pièce. », explique-t-il. Il met un point d’honneur à maintenir cette uniformité.

« Ailleurs, quand un nouveau produit est lancé, on arrête souvent la production d’anciens modèles. Chez Horiguchi Kiriko, il est très rare qu’un modèle soit retiré des ventes. » En effet, il n’est pas rare qu’un objet qui nous était cher finisse par se casser ou que l’un des deux verres d’une paire finisse par être ébréché… Nous voulons pouvoir répondre à la demande de clients qui souhaiteraient retrouver exactement le même objet. « C’est quand ils sont utilisés que nos produits sont à son meilleur », voilà l’esprit qui guide Horiguchi.

Tous les angles et les profondeurs de taille, les détails, tours de main et précautions nécessaires, sont consignés dans un dossier. Ces pages constituent le patrimoine technique de Horiguchi Kiriko, ce manuel permet de préserver la qualité des produits.

Tout au long de l’interview, Horiguchi a scruté les mouvements du photographe qui photographiait les pièces de kiriko. Pour lui faciliter le travail, il déplaçait les présentoirs ou époussetait une table, on aurait dit un assistant de prise de vue, attentif et attentionné.

« Lors de ces séances photo, les pièces de kiriko sont comme des vedettes sous l’œil des paparazzi », dit-il avec un sourire en coin. Il souhaite sans doute que ces créations apparaissent sous leur meilleur jour.

Puis il jette un œil aux clichés qui viennent d’être pris.

« Je n’avais jamais vu l’Edo-kiriko sous cet angle », s’exclame-t-il.

Photo prise avec les conseils de Horiguchi pour la mise en lumière des pièces.

Les beautés de l’art du Edo-kiriko

La technique dite du wari-dashi. L’artisan trace tout d’abord les lignes qui serviront de repères pour la taille. C’est là que commence la magie de l’éclat du Edo-kiriko.

Les lignes de taille ont été tracées sur des coupelles.

L’artisan suit les lignes de taille et cisèle le verre en commençant par les plus gros traits.

Le motif traditionnel dit des « Sept trésors» (shippô) est synonyme de plénitude, il représente la puissance du lien.

Horiguchi Tôru en train de ciseler un verre.

Coupelle ornée des motifs emblématiques appelés kagome et kiku-tsunagi.

Sous un faisceau lumineux, le verre est comme transfiguré.

Minutieusement et magnifiquement ciselé

Cette carafe en verre est ornée de délicates ciselures, judicieusement placées pour assurer une bonne prise en main et éviter qu’elle ne glisse. Le bec verseur est conçu pour ne laisser couler aucune goutte.

À découvrir par le dessous

Édition limitée de la montre-bracelet OCEANUS de Casio Computer. La partie entourant le cadran a été conçue et réalisée en Edo-kiriko. (Image fournie par Casio Computer)

Jusqu’aux serviettes, tout est parfaitement rangé dans l’atelier Horiguchi Kiriko. En effet, l’alignement est un maître mot de ce noble métier, les artisans en ont fait une habitude. Ils respectent donc aussi à la lettre la façon de plier et d’empiler les serviettes.

Le logo de Horiguchi Kiriko est un adorable mouton.

(Toutes les photos : © Kawamoto Seiya, sauf mentions contraires)