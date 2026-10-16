Les collégiens japonais passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux et à regarder des vidéos en ligne. Or, une durée d’écran plus importante est associée à de moins bons résultats scolaires.

Moins de 5 % des élèves ne possèdent aucun appareil numérique

Le temps passé devant les écrans augmente chez les enfants japonais. Selon une enquête gouvernementale, 21,7 % des élèves de sixième et 28,5 % des élèves de troisième consacrent au moins quatre heures par jour en semaine aux réseaux sociaux ou au visionnage de vidéos. La proportion d’élèves faisant un usage aussi intensif des écrans a fortement progressé au fil des dernières enquêtes. Par rapport à 2024, elle a augmenté de 50 % chez les sixième (qui correspond au Japon à la dernière année du primaire, car l’école élémentaire y dure six ans) et de 80 % chez les troisième. L’enquête a été menée en avril et mai 2026 par le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT).

Parmi les répondants, 4,5 % des élèves de sixième et 1,0 % des élèves de troisième ne possédaient aucun appareil numérique, tel qu’un smartphone ou une tablette. Ces proportions sont toutes deux en baisse par rapport à deux ans auparavant, lorsqu’elles s’établissaient respectivement à 21,1 % et 3,4 %.

Des répercussions sur les résultats scolaires

L’enquête met également en évidence une corrélation entre l’allongement du temps passé devant les écrans et de moins bons résultats scolaires. En comparant les résultats aux tests de 2026 avec le temps d’utilisation des appareils numériques, les chercheurs ont constaté que les jeunes de sixième comme ceux de troisième déclarant consacrer au moins quatre heures par jour aux réseaux sociaux et au visionnage de vidéos obtenaient en moyenne entre 13,3 et 20,9 points de moins que ceux qui y passaient moins de 30 minutes.

Données utilisées

Enquête sur la situation des élèves de sixième et de troisième (en japonais), du ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie.

(Photo de titre © Photo AC)