Une récente enquête menée au Japon s’est intéressée au gaspillage de riz lors des repas et aux solutions qui pourraient permettre de le réduire.

Du riz laissé dans l’assiette

Une enquête réalisée auprès de 400 personnes à travers le Japon révèle qu’environ 10 % des répondants ne ressentent aucune culpabilité lorsqu’ils ne terminent pas leur bol de riz. À l’inverse, les 90 % restants disent éprouver un sentiment de culpabilité dans cette situation. Une majorité affirme ne pas aimer laisser du riz dans son assiette, que ce soit à la maison ou au restaurant.

L’étude a été menée à la mi-septembre par Suzumo Machinery, une entreprise spécialisée dans la fabrication de robots destinés notamment à la préparation et au service des sushis et du riz.

Interrogés sur les situations dans lesquelles ils hésitent à demander une portion de riz plus petite au restaurant, 30,7 % des participants ont cité les repas pris seuls. Venaient ensuite les repas liés au travail, puis les visites dans un restaurant où ils se rendent pour la première fois.

Pour réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants, 42,4 % des répondants souhaitent que les établissements proposent davantage de choix concernant la taille des portions, notamment des petits bols ou des portions réduites à quelques bouchées.

Beaucoup se disent également favorables à l’affichage du poids des portions en grammes ou à l’utilisation de photographies permettant de mieux visualiser les quantités servies. Les distributeurs de riz en libre-service et les appareils de distribution automatique, de plus en plus répandus dans les buffets d’hôtels et les chaînes de restaurants proposant des repas complets, pourraient également constituer une solution.

Une portion de riz gaspillée chaque jour par habitant

Au Japon, le gaspillage alimentaire par habitant équivaudrait à un bol de riz par jour. L’enquête a également demandé aux participants quelle somme ils estimaient perdre lorsqu’un bol de riz n’était pas terminé. La réponse la plus fréquente, choisie par 35,8 % des personnes interrogées, se situait entre 50 et 100 yens.

Au-delà de la valeur financière, de nombreux Japonais estiment qu’il faut éviter de gaspiller le riz par respect pour le travail et les efforts des agriculteurs qui le cultivent.