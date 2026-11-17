Koishikawa Kōrakuen, uno de los jardines paisajísticos más antiguos de Tokio, abre sus puertas de noche hasta el martes 24 de noviembre con un recorrido por el follaje otoñal iluminado.

Hasta el 24 de noviembre el jardín Koishikawa Kōrakuen, construido en la residencia que el dominio de Mito tenía en Edo, abre sus puertas por la noche para que los visitantes puedan disfrutar del follaje otoñal. Este jardín, construido en el período Edo (1603-1868) y hoy el más antiguo que se conserva en Tokio, ofrece por la noche un paisaje de ensueño que contrasta con la tranquilidad que lo caracteriza durante el día.

Nada más adentrarse en el jardín, los visitantes son recibidos por un espectacular despliegue de luces.

Proyecciones de luz que dan color al suelo. (Por cortesía de Tokyo Dome)

Koishikawa Kōrakuen es un jardín de paseo con un estanque central inspirado en el lago Biwa, en la prefectura de Shiga. Al recorrer su orilla, surge entre las sombras el Hitotsumatsu (“pino solitario”), de imponente ramaje, que recrea el pino del santuario Karasaki, situado a orillas del lago. Este árbol también fue inmortalizado por el artista de ukiyo-e Utagawa Hiroshige en “Lluvia nocturna en Karasaki”, una de las Ocho vistas de Ōmi. Su silueta, que se recorta contra los rascacielos del centro de Tokio, ofrece una singular combinación de pasado y presente.

El pino solitario iluminado contrasta con los rascacielos de la ciudad. (nippon.com)

En el centro del estanque se encuentra Hōraijima, una isla que simboliza el deseo de eterna juventud y longevidad. Por su parte, en el Uchi-niwa (“jardín interior”), que antiguamente formaba parte del pabellón de estudio del dominio de Mito, la iluminación realza la puerta Karamon y los yukitsuri, estructuras colocadas para proteger las ramas de los árboles del peso de la nieve.

Sobre sus muros blancos tsuijibei (muros de tierra) se proyectan coloridas imágenes de la vida cotidiana y los paisajes de la época en la que se construyó el jardín.

Las proyecciones destacan sobre el muro blanco del jardín. (Por cortesía de Tokyo Dome)

Sobre el puente Engetsukyō (“puente de la luna llena”), cuyo diseño se atribuye a Zhu Shunshui, erudito confuciano de la dinastía Ming (China), se proyectan imágenes de hojas otoñales de vivos colores que parecen revolotear gracias a la técnica del videomapping. Aunque el follaje de Tokio suele alcanzar su máximo esplendor a finales de noviembre, este anticipo del colorido del otoño, creado mediante la iluminación, casi hace olvidar que nos encontramos en pleno centro de la ciudad.

El reflejo del arco del puente en el agua revela la “luna llena”. (nippon.com)

luminación nocturna de otoño en el jardín Koishikawa Kōrakuen

Fechas: del 13 al 24 de noviembre de 2026

Lugar: Koishikawa Kōrakuen (1-6-6 Kōraku, Bunkyō, Tokio). Entrada por la puerta oeste y salida por la puerta este

Horario: de 18:00 a 21:00 (última entrada, 20:00).

Entrada: 1.000 yenes en venta anticipada y 1.200 yenes el mismo día. Gratis para alumnos de primaria y menores

Acceso: a 3 minutos a pie desde la salida C3 de la estación de Iidabashi (línea Toei Ōedo)

Sitio web oficial: Koishikawa Kōrakuen (en japonés con traducción automática a otros idiomas)

Reportaje y texto: departamento editorial de nippon.com