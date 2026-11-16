En Tokio, inmensa metrópolis, se suceden las grandes operaciones de renovación urbanística. A sus pies late la vida cotidiana de sus habitantes. El fotógrafo Hatsuzawa Ari, que lleva años retratando Tokio, documenta tanto sus cambios como lo que permanece. Esta entrega se centra en la transformación de Shibuya, una de las principales zonas comerciales y de ocio de la capital.

Un nudo de comunicaciones y un foco de cultura juvenil

Shibuya es una de las principales zonas comerciales y de ocio de Tokio y se ha convertido en un barrio conocido en todo el mundo.

En sus orígenes era un barrio situado en un valle a las afueras de la capital, pero la apertura de una estación de ferrocarril en 1885 y la posterior llegada de varias líneas ferroviarias lo convirtieron en un importante nudo de comunicaciones. En 1934 abrieron los grandes almacenes Tōyoko, conectados directamente con la estación. Tras la guerra surgieron uno tras otro comercios y locales de ocio y, a partir de la década de 1970, Shibuya se convirtió en un foco de cultura juvenil, especialmente en los ámbitos de la moda y la música.

El cruce de Shibuya a las 00:00 del 1 de mayo de 2019.

Empecé a fotografiar Tokio como proyecto artístico en 2019. Una de las escenas que más me impresionaron fue la de Shibuya a medianoche del 1 de mayo, justo cuando la era Heisei (1989-2019) dio paso a la actual era Reiwa. Desde el inicio de la época moderna, los cambios de era se habían producido tras la muerte del emperador, pero en esta ocasión la transición se debió a su abdicación. Bajo la lluvia, la gente se había congregado en el centro de Shibuya para celebrar el comienzo de una nueva era. Sin embargo, la forma de expresar aquella alegría fue sorprendentemente tranquila.

La calle Center-gai de Shibuya, el 31 de octubre de 2020.

Una vitalidad nacida de modas promovidas por las empresas y de la cultura juvenil

Nací en 1973, y desde pequeño me crié a unos dos kilómetros de la estación de Shibuya. Cuando iba al instituto acudía en bicicleta a una academia preparatoria situada en pleno barrio. Para mí, Shibuya era más un entorno cotidiano que un lugar al que ir en ocasiones especiales.

De niño, mi madre me compraba la ropa en el edificio B de los grandes almacenes Seibu de Shibuya. En la década de 1990 también iba a menudo por mi cuenta a comprar ropa. En torno a la estación de Shibuya, Tōkyū y Seibu competían entre sí, mientras que centros comerciales como Parco y el 109 impulsaban el desarrollo del barrio. Las modas promovidas por las empresas se mezclaban con la cultura de los jóvenes que se congregaban allí y generaban una vitalidad singular.

Shibuya el 9 de enero de 2023, Día de la Mayoría de Edad.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, cuando era estudiante de bachillerato, en Center-gai se reunían jóvenes pandilleros conocidos como chīmā. Yo los observaba a cierta distancia: el Shibuya de entonces era un espacio abierto por el que los jóvenes deambulaban en busca de un lugar propio y, en ocasiones, se enfrentaban entre sí.

Por otro lado, en Hyakkendana, al final de la cuesta Dōgenzaka, aún quedan vestigios de la antigua zona de ocio nocturno. Desde hace unos 35 años voy de vez en cuando al Lion, un café de música clásica situado entre hoteles para encuentros amorosos. Allí me sumerjo en un espacio singular en el que el tiempo parece haberse detenido, concentrado en la música clásica que sale de sus enormes altavoces. También llevo unos 30 años yendo a tomar algo a Nonbei Yokochō, junto a las vías del tren. Ese rincón de pequeños bares apiñados sigue existiendo tal cual, como si hubiera quedado al margen de las grandes operaciones de renovación urbanística de Shibuya.

Los grandes almacenes Seibu de Shibuya el 30 de septiembre de 2026, día de su cierre.

La gran transformación urbanística y el final de los grandes almacenes

Desde el comienzo de la década de 2020, el paisaje de Shibuya no ha dejado de transformarse profundamente. En torno a la estación se alzan, uno tras otro, enormes rascacielos; la antigua fisonomía del barrio se va perdiendo y desaparece a gran velocidad. En 2020 cerraron en Shibuya la tienda Tōyoko de los grandes almacenes Tōkyū; en 2023, la tienda principal de Tōkyū, y en septiembre de 2026, los almacenes Seibu. La desaparición sucesiva de esos grandes almacenes que conocía desde niño me hace sentir que una época ha llegado a su fin. ¿Será que el modelo comercial mismo de los grandes almacenes ha dejado de encajar con los tiempos?

El mirador Shibuya Sky, el 7 de septiembre de 2021.

El entorno de la estación de Shibuya, en plena remodelación, el 7 de mayo de 2026.

La remodelación pretende convertir Shibuya en un barrio más cómodo y sofisticado. En los centros comerciales recién inaugurados, no obstante, también hay locales vacíos, señal de que no todo marcha según lo previsto. Una ciudad no es algo tan simple como para que solo con levantar edificios enormes se revitalice. En el Shibuya de antaño coexistían la cultura comercial creada por las empresas y la energía de unos jóvenes que desbordaban el marco de esa cultura. ¿Dejará la actual remodelación espacio para que surja algo así de imprevisible?

Las obras de sustitución de un puente entre las estaciones de Shibuya y Ebisu, el 4 de julio de 2026.

La entrada a la calle Center-gai de Shibuya, el 29 de enero de 2023.

Hoy Shibuya atrae a turistas de todo el mundo y su cruce se ha convertido en una imagen emblemática de Tokio. En Halloween y Nochevieja se reúnen allí los jóvenes y el barrio se convierte en un espacio de celebración. En los últimos años, en esas ocasiones se despliegan dispositivos de seguridad que llegan a parecer excesivos. El bullicio y la atmósfera desordenada y algo sórdida que antes percibía en Shibuya se han ido diluyendo. Pero ese cambio no se limita a Shibuya. Tengo la sensación de que Tokio, o más bien Japón en su conjunto, se ha vuelto más comedido que antes.

Frente a la sede del Gobierno del distrito de Shibuya, el 24 de marzo de 2024.

El festival anual del santuario de Konnō Hachimangū, el 20 de septiembre de 2026.

¿Hacia dónde se dirige Shibuya? Que concluya su remodelación no significa que el barrio esté terminado. Se pueden construir edificios, pero no planificar qué cultura nacerá en ellos. En el entorno de la estación, inmerso en una profunda transformación, todavía quedan lugares como Nonbei Yokochō y Hyakkendana. Seguiré fotografiando este Shibuya en el que conviven lo que se pierde, lo que permanece y lo que nace.

(Todas las fotografías son del autor.)

(Traducido al español del original en japonés.)