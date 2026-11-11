В Токио сейчас наблюдается серия масштабных проектов реконструкции. Фотограф Хацудзава Ари показывает трансформацию района Сибуя, одного из самых знаковых районов города.

Транспортный узел и центр молодёжной культуры

Сибуя стала одним из ведущих развлекательных районов Токио и сейчас известна во всём мире.

Когда-то это был небольшой посёлок в долине на окраине Токио, но после открытия железнодорожной станции в 1885 году он превратился в транспортный узел, где соединялись многочисленные железнодорожные линии. В 1934 году открылся универмаг «Токю», соединённый со зданием станции. После войны здесь появилось множество коммерческих и развлекательных заведений, а с 1970-х годов район стал центром молодёжной культуры, в том числе моды и музыки.

0:00 утра 1 мая 2019 года, диагональный пешеходный переход у станции Сибуя

Я начал делать тематические фотографии Токио в 2019 году. Среди самых запоминающихся моментов – полночь 1 мая 2019 года в районе Сибуя, когда закончилась эра Хэйсэй (название гэнго, «девизов правления» японского календаря с 1989 до 2019 гг.) и началась эра Рэйва. В последние полторы сотни лет смена гэнго обычно была связана со смертью правящего императора, но на этот раз она проводилась в связи с отречением прежнего и вступлением на престол нового императора. Несмотря на дождь, в самом сердце Сибуи собрались люди, чтобы отпраздновать наступление новой эпохи. При этом они очень сдержанно выражали свои праздничные чувства.

31 октября 2020 г., Центральная улица Сибуя

Яркие корпоративные тренды и молодёжная культура

Я родился в 1973 году и вырос примерно в двух километрах от станции Сибуя. Когда я учился в средней школе, я ездил на велосипеде в подготовительную школу, расположенную в самом центре района Сибуя. Это не было для меня местом, куда я ездил по особым случаям, а просто часть моей повседневной жизни.

В детстве мама покупала мне одежду в корпусе B магазина «Сэйбу Сибуя». В 1990-е годы я часто ходил туда сам за покупками. Магазины вокруг станций линий Токю и Сэйбу конкурировали друг с другом, а такие торговые центры, как Parco и 109, способствовали развитию города. Тенденции, создаваемые компаниями, и культура молодёжи, которая там собиралась, смешивались, создавая неповторимую атмосферу.

Сибуя, 9 января 2023 года, День совершеннолетия

В конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда я учился в старшей школе, в районе Центральной улицы (Сэнта- гай) собирались малолетние хулиганы, известные как «тимеры». Я наблюдал за ними издалека, а вообще Сибуя в те времена была открытым пространством, где молодые люди бродили в поисках своего места, иногда вступая в конфликты друг с другом.

С другой стороны, квартал «Ста магазинов» Хяккэндана, расположенный наверху, если подняться по Догэндзаки, до сих пор сохраняет атмосферу старомодного развлекательного района. Я уже около 35 лет время от времени посещаю кафе классической музыки «Раййон», расположенное в самом центре района «гостиниц любви». Я сосредотачиваюсь на классической музыке, звучащей из огромных колонок, и погружаюсь в это уникальное пространство, где время как будто остановилось. Я также уже около 30 лет захаживаю в Номбэй ёкотё, питейный переулок у железнодорожных путей. Этот уголок, заполненный небольшими барами, до сих пор существует, он как будто попал из другой эпохи в Сибую, которая переживает масштабную реконструкцию.

30 сентября 2026 года: день закрытия магазина «Сэйбу Сибуя»

Масштабная реконструкция и закрытие универмагов

Начиная с 2020-х годов облик Сибуи продолжает стремительно меняться. Вокруг станции один за другим строятся огромные небоскрёбы, и прежний облик города быстро исчезает. В 2020 году закрылся филиал универмага «Токю» в Тоёко, за ним последовал главный универмаг «Токю» в 2023 году, а филиал в Сэйбу-Сибуя прекратил работу в сентябре 2026 года. Исчезновение знакомых мне с детства универмагов заставляет меня чувствовать конец какой-то эпохи. Неужели устарела сама форма торговли, на которой основаны универмаги?

7 сентября 2021 года, SHIBUYA SKY

7 мая 2026 года, территория вокруг станции Сибуя, которая в настоящее время находится в процессе реконструкции

Сибуя после реконструкции должна превратиться в удобный и современный город. Однако в недавно построенных коммерческих комплексах можно увидеть пустующие витрины, что указывает на то, что не всё идёт гладко. Оживление города заключается не только в строительстве масштабных сооружений. Сибуя прошлого была местом, где коммерческая культура, созданная корпорациями, сосуществовала с энергией молодёжи, выходящей за её рамки. Есть ли в нынешней реконструированной Сибуе место для чего-то подобного, непредсказуемого?

4 июля 2026 года, реконструкция моста между станциями Сибуя и Эбису

29 января 2023 г., вход с Центральной улицы Сибуя

Сегодня Сибуя привлекает туристов со всего мира, а диагональный переход на перекрёстке Сибуя стал культовой достопримечательностью Токио. Молодёжь стекается туда на Хэллоуин и Новый год, наполняя улицы атмосферой праздника. Однако в последние годы меры безопасности в таких случаях стали чрезмерно строгими. Энергия и шум, которые когда-то ощущались в Сибуе, угасли. Впрочем, такие изменения затронули не только Сибую. Токио, да и вся Япония в целом, кажется, стали тише, чем раньше.

24 марта 2024 года, перед зданием администрации района Сибуя

20 сентября 2026 г., Ежегодный праздник святилища Конно Хатимангу

Что ждёт Сибую в будущем? Район не можно считать «достроенным» даже после завершения реконструкции. Здания можно строить, но культуру, которая там возникает, спроектировать нельзя. В быстро меняющемся районе вокруг станции всё ещё существуют такие места, как Номбэй ёкотё и Хяккэндана. Я продолжу фотографировать Сибую – место, где что-то уходит, что-то остаётся, и что-то новое рождается, и всё это сосуществует одновременно.