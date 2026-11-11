В Токио сейчас наблюдается серия масштабных проектов реконструкции. Фотограф Хацудзава Ари показывает трансформацию района Сибуя, одного из самых знаковых районов города.

Транспортный узел и центр молодёжной культуры

Сибуя стала одним из ведущих развлекательных районов Токио и сейчас известна во всём мире.

Когда-то это был небольшой посёлок в долине на окраине Токио, но после открытия железнодорожной станции в 1885 году он превратился в транспортный узел, где соединялись многочисленные железнодорожные линии. В 1934 году открылся универмаг «Токю», соединённый со зданием станции. После войны здесь появилось множество коммерческих и развлекательных заведений, а с 1970-х годов район стал центром молодёжной культуры, в том числе моды и музыки.

0:00 утра 1 мая 2019 года, диагональный пешеходный переход у станции Сибуя
0:00 утра 1 мая 2019 года, диагональный пешеходный переход у станции Сибуя

Я начал делать тематические фотографии Токио в 2019 году. Среди самых запоминающихся моментов – полночь 1 мая 2019 года в районе Сибуя, когда закончилась эра Хэйсэй (название гэнго, «девизов правления» японского календаря с 1989 до 2019 гг.) и началась эра Рэйва. В последние полторы сотни лет смена гэнго обычно была связана со смертью правящего императора, но на этот раз она проводилась в связи с отречением прежнего и вступлением на престол нового императора. Несмотря на дождь, в самом сердце Сибуи собрались люди, чтобы отпраздновать наступление новой эпохи. При этом они очень сдержанно выражали свои праздничные чувства.

31 октября 2020 г., Центральная улица Сибуя
31 октября 2020 г., Центральная улица Сибуя

Яркие корпоративные тренды и молодёжная культура

Я родился в 1973 году и вырос примерно в двух километрах от станции Сибуя. Когда я учился в средней школе, я ездил на велосипеде в подготовительную школу, расположенную в самом центре района Сибуя. Это не было для меня местом, куда я ездил по особым случаям, а просто часть моей повседневной жизни.

В детстве мама покупала мне одежду в корпусе B магазина «Сэйбу Сибуя». В 1990-е годы я часто ходил туда сам за покупками. Магазины вокруг станций линий Токю и Сэйбу конкурировали друг с другом, а такие торговые центры, как Parco и 109, способствовали развитию города. Тенденции, создаваемые компаниями, и культура молодёжи, которая там собиралась, смешивались, создавая неповторимую атмосферу.

Сибуя, 9 января 2023 года, День совершеннолетия
Сибуя, 9 января 2023 года, День совершеннолетия

В конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда я учился в старшей школе, в районе Центральной улицы (Сэнта- гай) собирались малолетние хулиганы, известные как «тимеры». Я наблюдал за ними издалека, а вообще Сибуя в те времена была открытым пространством, где молодые люди бродили в поисках своего места, иногда вступая в конфликты друг с другом.

С другой стороны, квартал «Ста магазинов» Хяккэндана, расположенный наверху, если подняться по Догэндзаки, до сих пор сохраняет атмосферу старомодного развлекательного района. Я уже около 35 лет время от времени посещаю кафе классической музыки «Раййон», расположенное в самом центре района «гостиниц любви». Я сосредотачиваюсь на классической музыке, звучащей из огромных колонок, и погружаюсь в это уникальное пространство, где время как будто остановилось. Я также уже около 30 лет захаживаю в Номбэй ёкотё, питейный переулок у железнодорожных путей. Этот уголок, заполненный небольшими барами, до сих пор существует, он как будто попал из другой эпохи в Сибую, которая переживает масштабную реконструкцию.

30 сентября 2026 года: день закрытия магазина «Сэйбу Сибуя»
30 сентября 2026 года: день закрытия магазина «Сэйбу Сибуя»

Масштабная реконструкция и закрытие универмагов

Начиная с 2020-х годов облик Сибуи продолжает стремительно меняться. Вокруг станции один за другим строятся огромные небоскрёбы, и прежний облик города быстро исчезает. В 2020 году закрылся филиал универмага «Токю» в Тоёко, за ним последовал главный универмаг «Токю» в 2023 году, а филиал в Сэйбу-Сибуя прекратил работу в сентябре 2026 года. Исчезновение знакомых мне с детства универмагов заставляет меня чувствовать конец какой-то эпохи. Неужели устарела сама форма торговли, на которой основаны универмаги?

7 сентября 2021 года, SHIBUYA SKY
7 сентября 2021 года, SHIBUYA SKY
7 мая 2026 года, территория вокруг станции Сибуя, которая в настоящее время находится в процессе реконструкции
7 мая 2026 года, территория вокруг станции Сибуя, которая в настоящее время находится в процессе реконструкции

Сибуя после реконструкции должна превратиться в удобный и современный город. Однако в недавно построенных коммерческих комплексах можно увидеть пустующие витрины, что указывает на то, что не всё идёт гладко. Оживление города заключается не только в строительстве масштабных сооружений. Сибуя прошлого была местом, где коммерческая культура, созданная корпорациями, сосуществовала с энергией молодёжи, выходящей за её рамки. Есть ли в нынешней реконструированной Сибуе место для чего-то подобного, непредсказуемого?

4 июля 2026 года, реконструкция моста между станциями Сибуя и Эбису
4 июля 2026 года, реконструкция моста между станциями Сибуя и Эбису
29 января 2023 г., вход с Центральной улицы Сибуя
29 января 2023 г., вход с Центральной улицы Сибуя

Сегодня Сибуя привлекает туристов со всего мира, а диагональный переход на перекрёстке Сибуя стал культовой достопримечательностью Токио. Молодёжь стекается туда на Хэллоуин и Новый год, наполняя улицы атмосферой праздника. Однако в последние годы меры безопасности в таких случаях стали чрезмерно строгими. Энергия и шум, которые когда-то ощущались в Сибуе, угасли. Впрочем, такие изменения затронули не только Сибую. Токио, да и вся Япония в целом, кажется, стали тише, чем раньше.

24 марта 2024 года, перед зданием администрации района Сибуя
24 марта 2024 года, перед зданием администрации района Сибуя
20 сентября 2026 г., Ежегодный праздник святилища Конно Хатимангу
20 сентября 2026 г., Ежегодный праздник святилища Конно Хатимангу

Что ждёт Сибую в будущем? Район не можно считать «достроенным» даже после завершения реконструкции. Здания можно строить, но культуру, которая там возникает, спроектировать нельзя. В быстро меняющемся районе вокруг станции всё ещё существуют такие места, как Номбэй ёкотё и Хяккэндана. Я продолжу фотографировать Сибую – место, где что-то уходит, что-то остаётся, и что-то новое рождается, и всё это сосуществует одновременно.