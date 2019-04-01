1 апреля в 11 часов 30 минут главный секретарь Кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ объявил название очередной эры (гэнго): Рэйва.

令和

Иероглифы для нового гэнго взяты из предисловия к собранию 32 стихотворений о цветущей сливе из старинной поэтической антологии "Собрание мириад листьев" (Манъёсю): «Был прекрасный месяц ранней весны. Приятно было мягкое дуновение ветерка. Сливы раскрылись, словно покрытые белой пудрой красавицы, сидящие перед зеркалом» (пер. А. Е. Глускиной). Для гэнго взяли 令 (рэй) из 令月, рэйгэцу, «прекрасный месяц» и 和 (ва) из 風和 (кадзэ явараги), «мягкое дуновение». Премьер-министр Абэ Синдзо в своём выступлении около полудня сегодня сказал: «Здесь описан вид прекрасной расцветающей сливы, когда после студёной зимы приходит весна».

Все гэнго ранее происходят из китайской классической литературы, и сейчас впервые было выбрано произведение японской классики. Абэ Синдзо сказал, что в этой антологии, написанной 1200 лет назад, представлены стихотворения самых широких слоёв общества – не только императоров, членов императорского дома и аристократов, но также и простых воинов, и крестьян. Антология является своего рода символом богатства японской культуры. Он выразил надежду на превращение Японии в процветающую страну, где будут во множестве цвести самые разные цветы.

Утром в этот день собрали представителей различных слоёв общества и экспертов на совещание по вопросу гэнго и выслушали мнения о различных вариантах. После этого своё мнение высказали председатели обеих палат парламента и их заместители и провели пленарное заседание Кабинета министров Японии, обсудили варианты и на внеочередном заседании правительства приняли окончательное решение. Источником для этого сочетания иероглифов впервые послужило произведение японской классической литературы – поэтическая антология "Собрание мириад листьев" (Манъёсю).

Фотография к заголовку: главный секретарь Кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ объявил название очередной эры. (© Jiji)

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