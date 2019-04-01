El secretario general del Gabinete Suga Yoshihide anunció que el nombre de la nueva era que comenzará el 1 de mayo cuando ascienda al trono el nuevo Emperador Naruhito será Reiwa (令和).

El nuevo nombre de era ha sido extraído de la obra poética clásica Man'yōshū (Colección de la miríada de hojas), del prefacio del poema número 32 dedicado a la flor del ciruelo. El primer ministro Abe Shinzō explicó en una rueda de prensa posterior al anuncio del nombre de la nueva era que se trata de un poema que describe “el paisaje de ciruelos florecidos que llega con los vientos suaves de primavera tras el crudo frío del invierno”.

Hasta ahora la mayoría de los nombres de era habían sido extraídos de textos clásicos chinos. Es la primera vez que una obra clásica japonesa es tomada como referencia. En este punto, el primer ministro Abe explicó que “Aunque el Man'yōshū es una colección de poemas escrita hace 1.200 años, no es una obra que haya reunido poesía creada exclusivamente por el Emperador, su familia y la nobleza, sino que ha sido cantada por gente de todo rango y condición, desde agricultores hasta guerreros, e independientemente de la persona que la recite se puede sentir en ella el aliento de diversos devenires vitales y la imagen de la rica cultura popular de nuestro país”. “Quiero construir un Japón lleno de esperanza en el que todas y cada una de las flores puedan abrirse en plenitud”, añadió el primer ministro.

Durante la mañana del 1 de abril, el Gobierno celebró una reunión en torno al nuevo nombre de era con varios representantes de diversos sectores e intelectuales para reunir opiniones sobre las distintas propuestas. Posteriormente, escuchó la opinión de los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras de la Dieta, y tras pasar por un consejo de ministros celebró una reunión extraordinaria del gabinete en la que se decidió de forma definitiva el nombre de la nueva era.

Fotografía del encabezado: el secretario del Gabinete Suga Yoshihide anuncia el nombre de la próxima era, Reiwa (令和), en una rueda de prensa el 1 de abril de 2019. (Jiji)