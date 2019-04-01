L’événement est historique. Le 1er avril vers 11 h 40, le gouvernement japonais a dévoilé le nom de l’ère qui symbolisera le pays sous le règne du nouvel empereur à partir du 1er mai 2019.

Il s’agit de « Reiwa » (令和).

Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Suga Yoshihide a brandit le carton sur lequel sont inscrits les deux idéogrammes représentant « Reiwa », 令和.

Peu après l'annonce officielle, le Premier ministre Abe Shinzô s’est exprimé sur le choix de ce nom.

« Reiwa » est tiré du Manyôshû, le plus ancien recueil de poèmes japonais, datant du VIIIe siècle. C'est la toute première fois dans l'histoire japonaise qu'un nom d'ère trouve son origine dans un document japonais. En effet, les 247 noms d'ères qui ont existé jusqu'à présent provenaient des Classiques chinois.

Le mot symboliserait « un heureux (令) début pour une période de paix (和) ». Le Premier ministre a également expliqué que ce mot renfermait la signification selon laquelle « la culture naît et se nourrit de la belle union des cœurs des gens ».

Le nom « Reiwa » a été décidé ce matin, parmi plusieurs propositions. Une réunion informelle avait tout d’abord eu lieu à 9 h 30 avec un panel d’experts venus de différents domaines (politique, science, média, culture…) afin d’échanger leurs opinions sur les propositions de noms. M. Suga a ensuite écouté les avis des présidents et vice-présidents des deux Chambres du Parlement, puis en a discuté avec tous les membres du gouvernement. Enfin, le choix définitif s'est fixé lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, quelques dizaines de minutes avant l'annonce officielle par M. Suga.

(Photo : Jiji Press)

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