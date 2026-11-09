Акабэко, традиционный сувенир из Фукусимы, сейчас переживает всплеск популярности среди пользователей социальных сетей. Как эта народная игрушка с 400-летней историей превратилась в вирусный персонаж соцсетей?

«Красная корова» как местный символ

Акабэко – это очаровательная пухлая рыжая коровка, которая покачивает головой из стороны в сторону. Такие традиционные народные игрушки веками производят в регионе Айдзу на западе префектуры Фукусима, их используют как оберег и амулет на удачу. Название акабэко буквально означает «красная корова» на местном диалекте.

Голова игрушки закреплена как маятник, поэтому она может качать головой

Считается, что истоки этого обычая связаны с древним монастырём Эндзодзи дзэнского направления Риндзай, который расположен в посёлке Янаидзу на въезде в Оку-Айдзу. В 16 году Кэйтё (1611), в начале периода Эдо (1603-1868), храмовые постройки Эндзодзи обрушились в результате сильного землетрясения. После этого было решено отстроить главный павильон Кокудзодо на вершине скалы, при этом древесину для постройки перевозили по реке, и её было трудно поднять из долины наверх по крутому склону. Тогда неизвестно откуда якобы появилось стадо рыжих коров, которые помогли перетащить дерево. С тех пор, чтобы обратиться к чудодейственной силе этих добрых и сильных животных, начали изготавливать куклы из папье-маше как талисманы на удачу.

Кроме того, когда в 3 году Сётоку (1713) в регионе Айдзу свирепствовала оспа, появилась легенда, что дети, у которых есть акабэко, могут избежать заражения. С тех пор эти куклы считаются оберегом от зла, помогающим сохранить здоровье. Чёрные круглые пятна на боках коровы представляют собой оспины, символизируя то, что игрушка как бы принимает болезнь на себя. В призамковом городе Айдзу-Вакамацу изготовление предметов из папье-маше поощрялось как подработка для самураев, и «красные коровы» акабэко наряду с куклами «монашек-неваляшка» окиагари-кобоси стали известным массовым местным продуктом.

В парке Киёхимэ в посёлке Янаидзу можно сфотографироваться на память с Фукутаро – огромной акабэко. Согласно легенде, такие коровы доставляли древесину из реки Тадами (слева) для строительства павильона Кокудзодо, стоящему на скале справа

На территории монастыря стоит фигура Мицуко, «жены» Фукутаро, с пояснениями, что это место, где появились фигурки акабэко

И в наши дни акабэко остаётся местным символом. В городе Айдзувакамацу его изображение можно увидеть в самых разных местах – на автобусах, ограждениях и крышках люков, а гигантские монументы акабэко установлены на станции JR Айдзувакамацу и в парке замка Цуругадзё.

В посёлке Янаидзу, где появились акабэко, также есть их скульптуры у храма Эндзодзи и в «придорожной станции» – зоне отдыха у дороги. Они не только радуют туристов, но и способствуют популяризации посёлка, поскольку фотографии с ними распространяются в социальных сетях.

Фотозона перед крепостной стеной замка Цуругадзё

Парк Акабэко, расположенный на окраине города Айдзувакамацу, оборудован игровыми площадками с питьевыми фонтанчиками и горками, выполненными в виде фигурок акабэко

В магазине местных товаров «Хотто ин Янайдзу», расположенном на придорожной станции, вас встретит Мо-кун, старший сын Фукутаро и Мицуко

Расширение популярности среди молодёжи в Instagram

Акабэко когда-то был обычным сувениром, но сейчас он покорил сердца поколения социальных сетей как очаровательный ретро-образ. Его популярности способствуют, вероятно, круглые глаза и покачивающаяся голова – многие находят его вид «милым» (каваий) и «успокаивающим». Значительное влияние оказывают и товары, выходящие за рамки традиционных ремёсел, такие как плюшевые игрушки и брелоки с акабэко в качестве талисмана.

Компания «Мэйсэй кикаку» (город Айдзувакамацу), занимающаяся оптовой продажей сувениров, предлагает широкий ассортимент товаров с изображением акабэко, причем не только красного цвета. В частности, местная капсульная игрушечная копилка, выпущенная в апреле 2023 года, имела огромный успех, разойдясь тиражом более 100 000 экземпляров, и многие стремились собрать все цвета. Вторая версия с изменёнными цветами и третья версия с металлическим покрытием также пользовались популярностью. Кроме того, когда в апреле 2026 года они выпустили 3D-наклейки из смолы, они воспользовались бумом наклеек, когда люди их наклеивают и обмениваются наклейками для блокнотов и смартфонов, и распродали 36 000 наклеек всего за два месяца.

Популярные товары: «Разноцветные копилки Beko 2» и «Красные объёмные блестящие наклейки Beko» (предоставлено «Мэйсэй кикаку»)

Пост в X (ранее Twitter) об Akabeko Land, набравший 45 000 лайков и более 2,4 миллиона просмотров

Помимо продажи товаров, идеально подходящих для социальных сетей, магазин «Акабэко» в городе Айдзувакамацу расширяет свою аудиторию, предлагая такие услуги, как экскурсии с наблюдением мастеров за работой и мастер-классы по живописи. Парк развлечений Akabeko Land (на японском языке) был основан в апреле 2024 года в городе Ииморияма, где находится знаменитый храм Садзаэдо, и теперь расширился до Нанокамати в центре города и станции JR Айдзувакамацу.

Мастер-класс по росписи пользуется особой популярностью у иностранных туристов и школьных групп. Помимо росписи на однотонной красной основе, есть также курс, в ходе которого можно раскрасить корову в свои любимые цвета на белой основе, создав таким образом уникальный «Мой Бэко». Многие также фотографируются с собственноручно раскрашенными акабэко в прозрачной надувной упаковке.

В магазине Akabeko Land Iimoriyama представлены сотни красочных товаров с изображением коров

В магазине представлен широкий ассортимент товаров с изображением акабэко. Популярны и оригинальные товары, такие как «Хрустальные акабэко» (слева вверху) и товары с местными вариациями персонажей Sanrio (внизу, в центре слева)

Попробовать раскрасить корову можно в магазинах в Ииморияма и Нанокамати (вверху справа). По всей видимости, белая основа, позволяющая раскрасить корову в свои собственные любимые цвета, пользуется большей популярностью, чем стандартная красная

Канамэ Мами из Akabeko Land считает, что недавний бум акабэко начался после того, как по ТВ сообщили, что Мацуко Делюкс коллекционирует эти фигурки, что, вероятно, повысило интерес среди молодёжи. Во время пандемии COVID-19 она также стала популярной темой как талисман, отгоняющий болезни.

Хотя магазин популярен среди молодёжи благодаря товарам в стиле поп-арт, его управляющей компанией является давно существующая «Сиракава дарума сохомпо» (город Сиракава), основанная около 300 лет назад и производящая кукол дарума. Используя накопленное за многие годы мастерство и производственные знания, она также занимается производством акабэко. В магазине также представлены исторически значимые «изначальные акабэко», позволяющие посетителям ощутить глубину и историю традиционного ремесла.

Здесь вы можете ознакомиться с основной информацией об акабэко (слева вверху), а также увидеть изготовленные на заказ акабэко (не продаются) для компаний и организаций, в том числе ресторанов «Китаката рамэн Кавакё»

Также можно приобрести акабэко с символикой разных животных китайского зодиака это, и «синкансэн-акабэко» в виде скоростного поезда, созданный в сотрудничестве с JR East. Среди иностранных туристов особенно много тайваньских гостей, и стандартная красно-золотая цветовая гамма пользуется среди них популярностью, поскольку считается счастливой

Новая волна традиционных ремёсел

Этим летом крупная полиграфическая компания Dai Nippon Printing (DANPC) запустила новый бренд под названием AN-IPPON и начала продавать фигурки акабэко в Северной Америке в сотрудничестве с всемирно популярным брендом аниме «Наруто». Компания стремится использовать аниме-аудиторию для расширения рынка традиционных ремёсел из всех 47 префектур Японии, и акабэко – первый продукт в рамках этой инициативы.

Акабэко, оставаясь традиционным персонажем, постоянно совершенствуется и адаптируется к современным условиям. Как «целебный амулет» он остаётся близок жителям Айдзу и вызывает улыбки у туристов, включая иностранных гостей, а также у зарубежных поклонников аниме и любителей этого персонажа.

Фигурки Akabeko Figures NARUTO SHIPPUDEN, ​​изготовленные вручную мастерами в Айдзу (предоставлено типографией Dai Nippon Printing)

Материал, текст и фотографии подготовлены редакцией Nippon.com