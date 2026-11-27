在日本东京，城市更新浪潮方兴未艾，林立的摩天大楼勾勒出壮观的天际线；而在高楼大厦脚下，鲜活的人间烟火生生不息。摄影家初泽亚利通过镜头，记录下了这座城市的变与不变。本篇，我们将跟随他的作品，去看看东京的一个极具代表性的繁华街区——涩谷的变迁。

交通枢纽，亦是年轻人文化发源地

涩谷是极具代表性的繁华街区之一，而且如今已经闻名全球。

过去，这里曾是东京郊外一处谷地间的街区，1885年铁路车站投入使用，后来相继有多条铁路线路在此交汇，涩谷随之而作为交通枢纽发展起来。1934年，和车站直接连通的东横百货店开业；二战后，各类商业设施和娱乐设施接连落成；上世纪70年代以后，涩谷逐渐成为时尚、音乐等领域的青年文化发源地。

我以东京为主题拍摄作品是从2019年开始的。其中印象最深的，是当年5月1日零点，平成改元令和‌那一瞬间的涩谷景象。近代以来，日本更改年号都是在天皇逝世之后，而此次却是因为天皇生前退位。为庆祝新时代到来，许多人冒雨聚集到涩谷的中心区域，但他们表达祝愿的方式，没有张扬和喧闹，出乎意外地安静。

企业的潮流和青年文化共同催生出活力

我出生于1973年，从小在距离涩谷站约两公里的地方长大。上初中时，一直骑车去涩谷街上的补习班上课。涩谷之于我，不是需要专程前往的特别之地，更像是日常的生活圈。

小时候，母亲带我去买衣服的地方是西武涩谷店B馆；到了（上世纪）90年代，我自己也经常去那里买衣服。在涩谷站周边，东急和西武相互竞争，帕尔克（PARCO）和109等商业设施牵引着街区的发展。企业打造的流行风潮与聚集在这里的青年文化相互交织，催生出独特的活力。

从自己还是高中生的1980年代末到90年代初，被称作teamer的不良少年群集在中心街。我和他们保持着距离，远远地观望，那个时候的涩谷，是一个开放的空间，年轻人在这里徘徊游荡，寻找归属，偶尔还会发生冲撞。

登上道玄坂，那一带的“百轩店”还保留着往日那种娱乐区的风貌。从大约35年前开始，我时常光顾位于情人旅馆街上的咖啡茶饮店“名曲饮茶LION”。我全神贯注于从巨型音箱流淌出的古典音乐，整个人仿佛置身在时间静止的独特空间中。此外，差不多也是从30年前开始，我还会去铁路沿线旁的“Nonbei横丁”喝喝小酒。在大规模再开发项目不断推进的涩谷，小酒馆密布的这个角落，就像是被时代遗忘了一样至今犹在。

大规模再开发与百货店的落幕

2020年以后，涩谷的面貌不断发生着巨变。车站周边高楼大厦相继拔地而起，昔日的街景正在快速消失。东急百货店东横店、东急百货店总店、西武涩谷店分别于2020年、2023年、2026年9月关闭停业。自幼就熟悉的百货商店相继消失，让我感到一个时代的终结。或许百货商店这种商业形态本身就已经跟不上时代了。

2021年9月7日，SHIBUYA SKY观景台

随着再开发项目的推进，涩谷正在逐渐变成一个便利而精致的街区。但新近建成的商业设施内还是能看到空置商铺，可见并非一切都顺遂人意。只要修建巨大的建筑，街道就会焕发活力——城市的逻辑远没有如此简单。过去，企业打造的商业文化与从中迸发出的年轻人的活力曾在此共生共存。如今的再开发项目，是否还有空间去孕育这类无法预测的鲜活事物呢？

如今的涩谷，人流如织，游客来自世界各地，全向十字路口也早已成为东京的标志性风景。每到万圣节、跨年夜这种特殊日子，年轻人聚集到此，整个街区会变成欢庆的场所。近年来，每逢这种时候，政府都会部署近乎过度夸张的警力维持治安，涩谷曾经的那种生气蓬勃的活力和鱼龙混杂的氛围已经淡去。但这并非只是涩谷一地的变化，东京乃至整个日本，都给人一种比从前更加“安分”的感觉。

未来的涩谷将走向何方？即便再开发项目完工，但城市绝不会就此定型。人们能建起高楼大厦，但却无法预先设计出这里会孕育出的文化。车站周边的面貌发生了翻天覆地的变化，但依然保留着Nonbei横丁和百轩店这样的场所。消逝的、留存的以及全新诞生的——它们交织共存于涩谷，我会继续用相机记录下这一切。

图片：初泽亚利

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