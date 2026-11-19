Hatsuzawa Ari, photographe japonais né à Paris, nous propose une série d'images et de textes qui plongent le lecteur dans le Tokyo d'aujourd'hui, une ville en perpétuelle évolution. Le quartier de Shibuya, symbolisé par son célèbre carrefour, est à la croisée des chemins.

Un carrefour de transports urbains et un haut lieu de la culture jeune

Shibuya, l'un des quartiers animés emblématiques de Tokyo, est devenu un lieu de renommée mondiale.

Autrefois simple ville nichée dans un vallon de la banlieue de Tokyo, elle s'est développée pour devenir un carrefour de transport majeur après l'ouverture d'une gare ferroviaire en 1885, puis grâce à l'arrivée de plusieurs autres lignes. Un premier grand magasin, Toyoko, directement relié à la gare, y a ouvert ses portes en 1934. Après la guerre, des centres commerciaux et des lieux de divertissement ont vu le jour les uns après les autres, et à partir des années 1970, la ville est devenue un haut lieu de la culture jeune, notamment dans les domaines de la mode et de la musique.

er mai 2019 à minuit, au carrefour de Shibuya Le 1mai 2019 à minuit, au carrefour de Shibuya

C'est en 2019 que j'ai commencé à photographier Tokyo autrement que comme souvenirs personnels. Parmi ces images, celle qui m'a le plus marqué est celle de Shibuya à minuit le 1er mai, au moment où l'ère Heisei cédait la place à l'ère Reiwa. Depuis l'époque moderne, les changements d'ère étaient généralement liés au décès de l'empereur, mais cette fois-ci, il s'agissait d'une transition due à une abdication du vivant du monarque. Au cœur de Shibuya, sous la pluie, des gens s'étaient rassemblés pour célébrer cette nouvelle ère. Pourtant, la manière dont ils exprimaient leur joie était étonnamment discrète.

Le 31 octobre 2020, au Shibuya Center-gai

Une effervescence née des tendances commerciales et de la culture jeune

Je suis né en 1973 et j'ai grandi à environ 2 km de la gare de Shibuya depuis mon plus jeune âge. Au collège, je me rendais à vélo à une école de soutien scolaire située en plein cœur du quartier. Shibuya n'était pas un endroit où je me rendais spécialement, c’était un lieu qui faisait partie de mon quotidien.

Quand j’étais enfant, c’est au bâtiment B du grand magasin Seibu de Shibuya que ma mère m’achetait mes vêtements. Dans les années 1990, j’y allais souvent moi-même pour m’habiller. Autour de la gare, le Tôkyû et le Seibu se faisaient concurrence, tandis que d’autres centres commerciaux comme Parco et le 109 étaient les moteurs du développement du quartier. Les tendances lancées par les entreprises commerciales se mêlaient à la culture jeune de ceux qui s’y rassemblaient, créant ainsi une ambiance unique et animée.

Le 9 janvier 2023, à Shibuya, à l'occasion du Seijin no hi, la « Journée du passage à l’âge de la majorité »

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, j'étais alors lycéen, des jeunes délinquants appelés chiimaa se rassemblaient dans la rue Center-gai. Je les observais de loin, mais à cette époque, Shibuya était un espace ouvert où les jeunes erraient à la recherche d'un endroit où se sentir chez eux, ils se heurtaient parfois les uns aux autres.

D'un autre côté, à Hyakken-dana, au sommet de la montée Dôgenzaka, on retrouve encore des traces de l'ancien quartier des divertissements. Je fréquente depuis 35 ans le célèbre café Meikyoku Lion « Lion, les musiques célèbres », situé au cœur du quartier des love hotels. Je me plongeais dans cet espace unique où le temps semblait s’être arrêté, en me concentrant sur la musique classique diffusée par d’énormes haut-parleurs. Je vais également boire un verre à Nonbei Yokochô, le long des voies ferrées, depuis une trentaine d’années. Ce coin où se pressent de petits bars semble aujourd’hui encore à l’écart, comme laissé pour compte, au milieu du vaste projet de réaménagement en cours à Shibuya.

Le 30 septembre 2026, jour de la fermeture du grand magasin Seibu de Shibuya.

Les grands projets de réaménagement et la fin des grands magasins

Depuis le début des années 2020, le paysage de Shibuya ne cesse de changer radicalement. Aux abords de la gare, d’immenses gratte-ciel se construisent les uns après les autres, et l’aspect d’autrefois du quartier est en train de disparaître rapidement. Le magasin Tôkyû Tôyoko a fermé ses portes en 2020, suivi du magasin principal Tôkyû en 2023, puis du Seibu Shibuya en septembre 2026. La disparition successive de ces magasins, que je fréquentais depuis mon enfance, sonne comme la fin d’une époque. Le concept même de grand magasin serait-il devenu obsolète ?

Le 7 septembre 2021, au Shibuya Sky

Le 7 mai 2026, dans le quartier de la gare de Shibuya, actuellement en cours de réaménagement.

Grâce au réaménagement, Shibuya est en passe de devenir un quartier pratique et raffiné. Cependant, on observe des locaux vacants dans les nouveaux centres commerciaux, ce qui montre que tout ne se passe pas comme prévu. La vie urbaine n’est sans doute pas aussi simple, et il ne suffit pas de construire des immeubles gigantesques pour dynamiser un quartier. Autrefois, Shibuya était le lieu où coexistaient la culture commerciale créée à l’initiative des entreprises et l’énergie débordante des jeunes qui s’en affranchissaient ou la détournaient. Le réaménagement actuel laisse-t-il une place à l’émergence de ce genre d’éléments imprévisibles ?

4 juillet 2026 : reconstruction du pont reliant les gares de Shibuya et d'Ebisu.

Le 29 janvier 2023, à l'entrée de Shibuya Center-gai

Aujourd’hui, Shibuya attire des touristes du monde entier, et le carrefour « Scramble » est devenu un lieu emblématique de Tokyo. À l’occasion de Halloween ou du réveillon du Nouvel An, les jeunes s’y rassemblent et le quartier se transforme en véritable lieu de fête. Ces dernières années, des mesures de sécurité parfois jugées excessives sont mises en place lors de ces événements. L’effervescence et le tumulte que l’on ressentait autrefois à Shibuya se sont aujourd’hui estompés. Cependant, ce changement ne concerne pas uniquement Shibuya. J’ai l’impression que Tokyo, voire le Japon tout entier, s’est calmé.

Le 24 mars 2024, devant la mairie de Shibuya.

Le 20 septembre 2026 : la grande fête annuelle du sanctuaire Konnô Hachiman-gû

Quelle direction prendra Shibuya à l'avenir ? Même lorsque le projet de réaménagement sera terminé, la ville ne sera pas pour autant achevée. On peut certes construire des bâtiments, mais on ne peut pas prévoir les cultures qui y verront le jour. Dans les environs de la gare subsistent encore des lieux tels que « Nonbei Yokochô » ou « Hyakken-dana ». Je souhaite continuer à photographier ce Shibuya où se côtoient ce qui disparaît, ce qui demeure et ce qui naît.

(Toutes les photos © Hatsuzawa Ari)