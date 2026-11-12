À Tokyo, les grands projets de réaménagement se succèdent sans discontinuer. Hatsuzawa Ari, photographe, né à Paris et qui a grandi à Tokyo, suit l'évolution de la ville tout en documentant ses aspects traditionnels.

Regarder d'un œil nouveau des scènes et des lieux familiers

J'ai commencé à photographier Tokyo professionnellement à la fin de l'année 2019. Dès le début de l’année suivante c’était la crise sanitaire. Alors que les restrictions de sortie s’éternisaient, j'ai photographié des gens qui erraient dans les rues en se surveillant mutuellement du regard.

Depuis la pandémie, je continue à me promener dans la capitale et à prendre des photos. Tokyo est tellement vaste que j'ai découvert des facettes que j'ignorais moi-même, alors que j'ai grandi ici. Plus j'en apprends, plus je me rends compte de la richesse culturelle de cette ville, de sa profondeur, je n’en finis pas de vouloir l'immortaliser dans mon objectif.

Avant de photographier Tokyo, je m’étais également rendu sept fois en Corée du Nord, j'ai vécu un an et demi à Okinawa et ai également photographié les zones sinistrées du Grand tremblement de terre de l'Est du Japon. Ces expériences ont fait l’objet de divers recueils de clichés publiés.

Au cours de ces dix années, j’ai parcouru les périphéries du Japon, mais l'image de Tokyo qui se dégageait vue de chaque endroit était celle d'une ville où se concentrent les pouvoirs politiques, économiques et les médias ; j'ai réalisé qu’ayant grandi là-bas, j’avais moi-même inconsciemment acquis une vision tokyo-centrée.

Aujourd’hui encore, je me rends une fois par an à Okinawa pour assister aux stages de préparation qui précèdent le début de la saison de baseball professionnel. Lorsque je bois un verre avec mes amis sur place, ils me demandent immanquablement : « Tu ne prends plus de photos d’Okinawa ? », ce qui me met mal à l’aise. À un moment donné, j’ai commencé à penser que je devais prendre mon temps et photographier un endroit que je pourrais continuer à immortaliser toute ma vie. Pour moi, cet endroit, c’était Tokyo.

Il y a certainement une différence entre le Tokyo capturé par les voyageurs et celui capturé par ses habitants. Prendre des clichés de la ville où l'on vit depuis l'enfance est une démarche importante pour tout photographe, quel que soit son pays d'origine. À la différence de la photographie de voyage, au début, comme ces paysages m’étaient familiers, je n’étais pas vraiment motivé pour les photographier, et c’est au contraire au fil des années que j'ai peu à peu pris plaisir à le faire.

Actuellement, Tokyo est en plein cœur d'un projet de réaménagement qualifié d'« événement centennal ».

Les bâtiments construits après la guerre sont démolis les uns après les autres pour laisser place à des gratte-ciel impersonnels. Je vais arpenter ce Tokyo en pleine mutation, et je continuerai à approfondir ma connaissance de ses quartiers en les photographiant.

Pour ce premier épisode, nous nous rendons à proximité de l’aéroport de Haneda, la porte d’entrée aérienne de Tokyo. À côté de l’aéroport se trouve un port de pêche, on y trouve encore des rues anciennes avec leurs festivals. La plupart des voyageurs se rendent au centre-ville en train, en bus ou en taxi depuis l’aéroport, mais je vous invite vivement à jeter un œil à cette petite ville située à seulement à un kilomètre de là.

Le petit port de pêche de Haneda 6-chôme, dans l'arrondissement d'Ôta. Au fond, on aperçoit le terminal des vols internationaux de l'aéroport de Haneda.

Grande fête estivale du sanctuaire de Haneda. Des avions sillonnent le ciel au-dessus des drapeaux de pêcheurs qui flottent au vent.

Pont tournant de la bretelle Haneda de l'autoroute métropolitaine. Installé en 1990 pour permettre le passage de navires de grandes dimensions, il n'est plus utilisé depuis 1998.

Lorsque l'on prend le monorail depuis l'aéroport de Haneda, on aperçoit sur la gauche une immense enseigne lumineuse d’une marque de jus d'orange. Elle a été installée en 1975.

Les « mille torii » (portique) du sanctuaire Anamori Inari