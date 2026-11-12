巨型都市・東京正接連進行大型都市更新。在摩天大樓的腳下，人們的生活依然生生不息；持續拍攝東京的攝影師・初澤亞利，將帶領我們追尋這座城市變遷與不變的樣貌。第一回，我們將前往東京的空中門戶——羽田機場及其周邊。

正因為是司空見慣的光景，才更要花時間拍攝

我從2019年中開始將東京作為作品拍攝，不久後便跨年進入了疫情時期。在政府並未強制封城、而是呼籲「自我約束（自肅）」的情況下，與其說市民是出於各自的判斷，不如說是彼此在意著周遭眼光而在街頭徘徊，我拍下了這些人們的身影。疫情過後，我依然持續在都內漫步拍攝。東京實在太過遼闊，讓我發現了許多連我這個土生土長的東京人都未曾知曉的面貌。越是了解，就越能感受到其深奧之處，讓我再也無法停止拍攝的腳步。

在拍攝東京之前，我曾7度造訪北韓、在沖繩居住過1年半，也曾前往東日本大地震災區進行拍攝，並分別將這些經歷集結成攝影集。那是循著日本邊陲走過的10年，但從各地回望的東京形象，是一座政治、經濟與媒體高度集中、極具權力色彩的都市；這也讓我自覺到，在當地長大的自己，視角中不知不覺也已具備了所謂的「東京視角」。

如今，我仍會每年一次為了觀看職棒春訓而前往沖繩，但每當與當地熟人喝酒時，總會被問及：「你不拍沖繩了嗎？」，這讓我感到十分抱歉。曾幾何時，我開始思考，是否應該花時間去拍攝一個能讓我窮盡一生持續記錄的地方。對我而言，那個地方就只有東京。

旅人鏡頭下的東京與居民眼中的東京，必然有所不同。拍攝從小長年居住的城鎮，對任何國家的攝影師來說，想必都是一項重要的工作。與在旅途中拍攝不同，正因為是司空見慣的光景，起初難以激起拍攝的慾望，但隨著年歲的積累，反而漸漸樂在其中。

如今，東京正處於號稱「百年一遇」的大型都市更新浪潮之中。

戰後興建的建築物接連遭到拆除，取而代之的是冷冰冰的高樓大廈。我將在持續變遷的東京街頭漫步，一邊加深對各個地區的認識，一邊繼續拍攝下去。

第一回，秉持著「歡迎來到東京」的理念，將為大家介紹東京的空中門戶——羽田機場周邊。機場旁緊鄰著港口，至今仍保留著古老的街道與祭典。大多數人抵達機場後，都會搭乘電車、巴士或計程車直奔市中心，但懇請大家務必將目光轉向這僅距離1公里外的小鎮。