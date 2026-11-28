日本推理作家雨穴的作品在全球销量已突破1000万部，能让人沉浸式体验其作品世界的大型展览正在东京都内举办。展会上，你能遇到一个个成为故事核心要素的“奇怪之物”，体会“日常生活中出现的违和感”以及步步紧逼的恐惧感。

体验“深度日本”

蒙面作家雨穴身着黑色紧身衣，头戴白色面具，其形象神秘而独特。出道作品《怪屋谜案》突破百万销量，续作《怪画谜案》在全世界36个国家和地区翻译出版，为日本恐怖推理小说开辟了新天地。《雨穴的奇怪世界展》目前正在东京天王洲岛的寺田仓库举办（展期至2027年1月17日），内容除了震撼世界的“奇怪”系列外，还有他在网络媒体OMOCORO上发布的作品、订阅量200万的YouTube视频和音乐作品等，观众可近距离了解作者多领域的创作活动。

这里不仅有视频里大家熟悉的雨穴的房间，还陈列着“怪画”的原画和“怪屋”的模型，让观众全身心投入这个奇妙的世界。在昏暗的展厅内，你可以和等候在此的雨穴等身模型合影，继续向前行走，你还会看到雨穴在气氛明快的舞台上载歌载舞。到了展厅深处，你会仿佛突然误入一片幽暗茂密的森林，身临其境地体验雨穴作品独有的恐怖氛围。

本次展览为了具体呈现雨穴脑海中的世界，OMOCORO的运营公司‌BURG HAMBURG BURG‌与打造过众多恐怖体验活动的创意公司“暗”携手展开合作，在大楼内的展区搭建房屋、种植树木，最终建成了这座主题乐园，让“一直以来的梦想就是建一个游乐园”的雨穴本人也非常满意。

雨穴向海外粉丝发出邀请：“在这个阴森诡异的异空间，大家可以身临其境地体验‘不可直视’的深度日本，这是光靠游览名胜古迹无法抵达的境地。”希望游客打开五感沉浸其中，感受这种潜藏于本土旧俗和日常生活中的疯狂，细细体会日式恐怖的妙趣。

雨穴的分身在入口处恭候来客

雨穴的房间成了拍照打卡点

雨穴的奇怪世界展

展期 ：10月23日-2027年1月17日

：10月23日-2027年1月17日 地点 ：寺田仓库G1大厦（东京都品川区东品川2-6-4）

：寺田仓库G1大厦（东京都品川区东品川2-6-4） 开馆时间 ：10:00-19:30（闭馆前半小时停止入场）

：10:00-19:30（闭馆前半小时停止入场） 闭馆日 ：展期内无休（跨年假期营业时间有变）

：展期内无休（跨年假期营业时间有变） 门票：成年人2700日元起，中学生1800日元起，4岁以上到小学生700日元起

＊详情请见官方网站

采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部