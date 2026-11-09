能讓人完全沉浸於全球銷量突破1000萬冊的作家・雨穴（Uketsu）作品世界中的大型展覽，已於東京都內盛大開幕。參觀者將接連遭遇作為故事關鍵的「怪異」物品，並親身體會「日常中出現的違和感」與逐漸逼近的恐怖氛圍。

親身體驗「深度日本」

以白色面具搭配全身黑緊身衣造型大放異彩的覆面作家・雨穴。出道作《詭屋（奇怪的房屋）》創下百萬暢銷紀錄，次作《詭畫（奇怪的畫）》更在36個以上的國家與地區發行翻譯版，開創了日系恐怖推理的新境界。除了震撼全球的「怪異」系列外，還包括在網路媒體「OMOCORO」撰稿、擁有200萬訂閱數的YouTube影片及音樂創作等，深入探索其多才多藝創作活動的大型展覽「雨穴的怪異世界展。」，目前正於東京・天王洲Isle的寺田倉庫舉辦中（展期至2027年1月17日止）。

展場內除了大家在影片中熟悉的「雨穴的房間」，還陳列了《詭畫》的原畫與《詭屋》的模型等，讓人能連同身體一起躍入這奇妙的世界。在昏暗的展示室裡，一邊與等候著參觀者的眾多「複製雨穴」拍雙人合照一邊前進，隨後便會出現雨穴載歌載舞的流行舞台。而在會場深處，則會突然迷失在鬱蔥的森林中，讓人親身感受雨穴作品中獨特的恐懼感。

為具象化雨穴的腦內世界，本展由「OMOCORO」的營運公司「BURG HAMBURG BURG」與曾策劃多場恐怖體驗活動的企業「闇（Yami）」攜手合作。在位於大樓內的會場中搭建房屋、種植樹木，打造出一座讓曾說過「自古以來的夢想就是建造一座遊樂園」的雨穴也大為滿意的主題樂園。

雨穴向海外粉絲呼籲道：「在這裡可以親身體驗到僅靠巡遊名勝所無法觸及、那種令人毛骨悚然的異空間中『不可視』的深度日本。」期盼大家能透過五感，細細品味本土習俗與潛藏於日常中的瘋狂等「日系恐怖（J-Horror）」的醍醐味。

有雨穴分身在此等候的入口處

雨穴的房間化身為拍照打卡點

雨穴的怪異世界展。

會期：10月23日～2027年1月17日

會場：寺田倉庫 G1大樓（東京都品川區東品川2-6-4）

開館時間：上午10點～晚上7點30分（最後入場時間為閉館前30分鐘）

休館日：展覽期間無休（年末年初將調整營業時間）

觀覽費：全票2700日圓起、國高中生1800日圓起、4歲以上至國小以下700日圓起

＊詳情請參閱官方網站

採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部