“天园徒步路线”：绿叶红枫，“岩石文化”，自然与历史之漫游

镰仓漫步，古都掠影

Guideto Japan

镰仓（神奈川县）市区周边环绕着多条自然风光优美的散步道。其中，“天园徒步路线”人气尤盛，沿途从壮丽的富士山景色，到漫山遍野的红叶，再到开凿于层林重岩间的古墓等等，看点十足。

别样的古都景观

镰仓南临大海、三面环丘，平地面积极为狭窄，让人难以想象800年前这里竟是日本的政治中心（指镰仓幕府时期——译注）。不过，也正因为这样的地理环境，从市区延伸出去的徒步道，使其成为悠闲享受自然漫步的绝佳之地。

其中，“天园徒步路线”绝对能让你不虚此行。该路线始于市区北侧，沿镰仓最高峰大平山（海拔159米）的山脊延伸，长约4公里，徒步约需3小时。其中又分出数条支线，尤其是从镰仓五山之首的建长寺出发，一路沿着俗称“镰仓阿尔卑斯”的连绵山丘行进，最后到达市内的“花之寺”瑞泉寺的路线，最能让人饱览古都特有的美景。

此条路线上散布着镰仓时代（1185-1333年）的横穴墓“Yagura”的遗迹，这是一种在岩壁上横向凿出的墓穴。此外，还可在观景点眺望古都街景与富士山。漫步于多彩的大自然，与历史遗迹和美景相遇，可以让你感受到不同于游览镰仓寺庙神社的别样乐趣。



初夏的天园峠

从建长寺到十王岩

天园徒步路线有多个登山口，既然难得来此一游，建议你从古刹建长寺出发‌。攀上位于寺院内最深处的250级陡峭石阶，便来到了寺院的守护神——半僧坊大权现。在此处可一览模仿中国禅宗建筑样式、呈直线排布的伽蓝（佛寺主要建筑群——译注）。

继续前行，就能到达建长寺后山“胜上献”的山顶。从这里可将寺院与镰仓市景尽收眼底。稍事休息后，即可踏上天园徒步路线了。



眺望镰仓街景

向东前行约5分钟，左侧高处可见一尊风化的石像。它被称为“十王岩”，据说古时横穴墓的壁面上刻有冥界审判亡者的阎魔王等的雕像，但如今墓穴早已坍塌，十王像也仅余三尊。从岩上望去，正前方鹤冈八幡宫的参拜道若宫大路笔直延伸至海边，左右两侧街景尽收眼底。



历经岁月，严重风化的十王岩

镰仓独特的横穴墓

过了十王岩，有一条向下的狭窄岔路不觉间很容易被错过。尽头的草木丛中隐藏着一座横穴墓，入口的墓顶上依稀能辨认出数道红线。据说这是模仿木造建筑中承托屋顶和屋檐的椽子，日语称之为“垂木”，因而此横穴墓得名“朱垂木Yagura”。

镰仓时代禁止在城内埋葬遗体，因此人们便在岩质较软的山地中开凿了大量横穴墓，并仿照木造骨灰堂建起横穴墓。时至今日，镰仓仍留存着一千余座这样的墓穴。



朱垂木墓穴，顶部模糊地残存着红色痕迹

回到天园徒步路线继续前行，会遇到一个三岔路口，直行通往天园，右转下行则可去往觉园寺。岔路口右前方的“百八Yagura”，是镰仓规模最大的横穴墓群。其名称或许源自佛教中的“108般烦恼”，以示数量众多，而实际的墓穴数量大约为180座，壁面及墓内有诸如佛像、梵字、五轮塔、宝篋印塔等各种装饰。



在百八墓，你可以看到许多独具镰仓特色的佛教设计元素

从天园美景到石造名园

继续沿陡峭上下山路前行，便来到了镰仓的最高点——大平山。位于其前方的天园，既是山顶的休息地，亦是观景点。古时因在此可远望安房(*1)、上总(*2)、下总(*3)、武藏(*4)、相模(*5)、伊豆(*6)六国而名曰“六国峠”（峠，日语汉字，意山巅——译注）。

天园下方是一片银杏林山谷，秋日层林尽染，远处有新雪覆盖的富士山映衬，游客可以踏着满地的落叶下山，是一条极具人气的赏枫路线。若沿此路继续南行，可以在瑞泉寺后山找到“北条首Yagura”。相传，镰仓幕府覆灭时，执掌幕府政权的北条氏一族自刃，残党将其头颅藏于山中供奉。



天园正下方的“狮子舞谷”，秋叶斑斓夺目



静静地供奉在山中的“北条首Yagura”

终点处的瑞泉寺亦值得一看。该寺又称“花之寺”，从早春的梅花到深秋的红叶，四季之景，皆赏心悦目。

正殿背后，是出自该寺开山祖师梦窗疏石（1275-1351年）之手的独特庭院。这位名僧亦是出色的造园师，他仅靠雕凿岩石，便打造出了象征大海的池塘等景致，呈现出一座禅宗庭园所需的全部元素，并被认为这是武士宅邸中常见的书院庭院（便于从书斋兼起居室观赏景致的庭院，融入诸多禅宗元素——译注）的起源。这座庭院与横穴墓可以并称为镰仓“岩石文化”的象征性史迹。



创建于镰仓时代的瑞泉寺庭院，是日本国家指定史迹名胜。来者无不为其倾倒

撰文/摄影：原田宽

标题图片：秋日里，在天园峠眺望富士山和红叶美景（原田宽）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。