世界遗产京都天龙寺：在国宝级庭园中悠然赏岚山

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天龙寺坐落在京都市右京区，是京都嵯峨与岚山地区最具代表性的热门景点。寺院中的曹源池庭园是日本首座被指定为“特别名胜”的庭园，这里四季景色各异，游客纷至沓来。漫步于寺院中，您定会在禅宗文化和美丽的大自然中得到心灵的疗愈。

古都最具代表性的禅宗寺院

嵯峨与岚山地区位于京都市区西侧，是日本最美的风景区之一。岚山海拔382米，每到春天，山上1500株樱花竞相盛开；秋天，漫山红叶与黄叶交相辉映，与桂川上雅致的木桥渡月桥共同织就一幅美丽的画卷。

这一带建有诸多神社、寺庙和文化设施，其中最具人气的观光景点莫过于渡月桥北侧、坐落在嵯峨的临济宗天龙寺派大本山——天龙寺。寺院面积广阔，占地10万平方米。在明治时代初期之前，这里的规模更大，面积约为如今的10倍，渡月桥乃至对岸的岚山都曾属于寺院的一部分。



京都西部的地标性建筑渡月桥也曾为天龙寺的一部分（图片：PIXTA）

天龙寺是室町幕府初代将军足利尊氏为悼念1339年驾崩的后醍醐天皇而创建的。寺庙建筑群雄伟壮丽，在幕府的庇护下繁荣兴盛，成为京都最具代表性的五大禅宗寺院之一。

天龙寺的开山祖师是高僧梦窗疏石，他曾7次被朝廷赐予“国师”的称号，也是赫赫有名的庭园设计师。他最杰出的作品便是被誉为天龙寺象征的曹源池庭园。



天顶绘有《云龙图》的法堂。此处还保存着足利尊氏和梦窗疏石的木像

王朝文化与禅宗思想融合的名园

直至镰仓时代，天龙寺的领地内一直建有皇室的离宫。梦窗疏石以这座庭园为基础，打造了一个如大自然微缩景观的池泉回游式庭园（源于江户时代的造园方式之一，水池周围环以小路，可步行观赏园内各处——译注）。池塘边还建有模拟海岸线优美弧线的沙洲，使人不禁联想到数百年前的王朝文化。

相传，在庭园建造过程中，人们发现了一块刻有“曹源一滴”字样的石碑，该词源自一句禅语，即“源头的一滴水终将汇成大河”，寓意“宗祖的教诲将广泛传播”。这便是池名的由来。



池前的景观模拟优美的海岸线而建



从相当于正殿的“大方丈”向外眺望，眼前的景色如同装裱在画框中的风景画般美丽（图片提供：天龙寺）

从正殿“大方丈”向外眺望，可以看到对岸名为“龙门瀑”的枯瀑，这是这座禅庭园的一大特色，其灵感来源于中国的神话传说“鲤鱼跳龙门”。

象征鲤鱼的鲤鱼石通常放置在模拟三层瀑布的“水落石”之下，但在曹源池中，鲤鱼石设置在上层和中层之间，仿佛正在勇攀激流，马上就要“升天成龙”。这片石景看起来很像仅用岩石和沙砾模拟的山水景观——“枯山水”，不过据说过去这里使用的是真水。龙门瀑正下方的石桥由日本庭园中现存最古老的天然石堆叠而成，极为珍贵。



中间为龙门瀑和日本最古老的石桥。中间为龙门瀑和日本最古老的石桥。建议使用望远镜或相机的长焦镜头欣赏



从大方丈旁边的书院（小方丈）眺望的初夏景色。延伸至远处的池水宛如一面明镜，映照出绿意盎然的山峦

若将视线从池塘上移，便会发现岚山、龟山与小仓山仿佛也成为了庭园的一部分，这是用借景法巧妙构造而成的画面。这些山峦随四季变化，从新绿到火红，再到银装素裹，与庭园融为一体，景色令人沉醉。

曹源池庭园的景观举世无双，是日本政府认定的第一座“特别名胜”。此外，庭园亦拥有极高的历史和学术价值，因此也被指定为国家级历史遗迹。这座庭园在国际上同样获得高度评价，天龙寺作为“古都京都文化遗产”的组成部分，已入选联合国教科文组织世界文化遗产。



从大方丈欣赏秋景



冬日的庭园呈现出单一色调之美，银装素裹的景象难得一见

在幽寂静谧与缤纷 花草 中疗愈身心

曹源池庭园最初是为了在室内观赏而设计的，因此从大方丈向外眺望的景色最佳。若从相邻的书院（小方丈）望去，则可以一览倒映池中的美丽群山，别有一番韵味。一边感受殿堂内庄严的气氛，一边向外眺望，身心与景观融为一体的奇妙感油然而生。



大方丈内供奉着主佛释迦如来坐像（日本重要文化遗产）



“库里”是参拜各殿堂的接待处，这里展示着达磨图。达磨大师从印度前往中国，在中国创立了禅宗

除了庭园漫步，我们还计划参拜以巨大的天顶画《云龙图》而闻名的法堂，以及后醍醐天皇的圣庙多宝殿等。由于禅寺是僧侣坐禅修行的场所，因此整个寺院笼罩在宁静的氛围中，我们期待着在这里度过净化心灵的美好时光。



连接书院与多宝殿的幽雅回廊。由此处向前参拜各殿堂（参拜费另行收取）



在供奉后醍醐天皇的多宝殿大门外，种植着从其驾崩之地奈良吉野山移植而来的枝垂樱

通向北门的园内小路百花苑也是一条很有人气的漫步路线。在地势高低起伏的树林中，小路在花草树木间见缝插针般蜿蜒向前延伸，别有一番景象。

山茶花、绣球花和日本紫珠等各种花卉争奇斗艳，令人赏心悦目。由于不同花木的花期各异，因此每次来到这里都能欣赏到别样的风景。



三月中旬，鲜黄色的山茱萸与亮紫色的三叶杜鹃竞相开放



散落在青苔上的山茶花也别有一番意境

从北门离开寺院，向竹林小径走去。一株株翠竹高耸入云，阳光从叶隙间洒下，微风穿林而过。在游览天龙寺后的意犹未尽之中，不妨尽情领略一番竹林漫步的悠闲与惬意。



高达5-10米的竹林隧道，被指定为京都市历史风土特别保存区

天龙寺

地址： 京都府京都市右京区嵯峨天龙寺芒之马场町68

京都府京都市右京区嵯峨天龙寺芒之马场町68 参拜时间： 上午8：30-下午5：00（下午4：50停止入场）

上午8：30-下午5：00（下午4：50停止入场） 参拜费： 庭园（曹源池、百花苑）500日元，各殿堂（大方丈、书院、多宝殿）额外支付300日元 ※法堂《云龙图》特别展额外支付500日元（仅限周六日、节假日及春夏秋三季的特别公开期间）

庭园（曹源池、百花苑）500日元，各殿堂（大方丈、书院、多宝殿）额外支付300日元 ※法堂《云龙图》特别展额外支付500日元（仅限周六日、节假日及春夏秋三季的特别公开期间） 休息日： 无

无 交通： 京福电铁岚山站旁；从JR嵯峨岚山站步行约13分钟；从阪急岚山站步行约15分钟

京福电铁岚山站旁；从JR嵯峨岚山站步行约13分钟；从阪急岚山站步行约15分钟 谷歌地图

采访/撰稿/摄影：edit plus

标题图片：从书院眺望岚山和曹源池庭园（10-11月前后的景色）（图片提供：天龙寺）

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