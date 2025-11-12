佛寺与神社，色彩斑斓，秋意正浓

镰仓漫步，古都掠影

镰仓四季皆是美景。本文将带大家领略秋日里被火红与金黄打扮得如花似锦的古刹和神社。

北镰仓的秋日风情

镰仓的寺院神社多花木，四季景致皆如诗如画。夏末暑意渐褪，先是胡枝子与石蒜相继盛放；而后银杏渐黄，枫叶染红，为天地披上烂漫的秋日盛装。

想要领略镰仓的锦秋，不妨从“镰仓五山(*1)”中位列第四的净智寺开始。它紧邻JR北镰仓站，交通便捷。寺院正殿昙华殿前，金黄的银杏叶在秋风中摇曳飘舞。仰头望去，逆光下透亮的黄叶分外璀璨；低头俯看，铺满一地的落叶也别具魅力。这份“有意不扫落叶”的雅趣，让游客尽享秋日风情。



净智寺正殿前，银杏叶铺满地面

穿过铁路道口，便踏上了明月院的参拜道。明月院一年四季鲜花烂漫，尤其在初夏，绣球花开满整个寺院，蔚为壮观；而秋日的红叶之美也毫不逊色。寺中有一扇大名鼎鼎的“悟道之窗”，绣球花季这里总会排起长队，而秋季人流量相对较少，是出片的绝佳时机。



明月院正殿中巨大的圆形窗犹如一个取景框，框出无比绚烂的秋景

回到从车站前延伸过来的县道，背对铁路道口前行，建长寺便出现在了眼前。该寺建于1253年，是日本第一座专门的禅宗道场，位列“镰仓五山”之首。进入寺院，沿左侧参拜道前进，随处可见枫树林立，在秋阳照耀下熠熠生辉。



建长寺方丈前，满目枫叶如火如荼

镰仓东部赏枫之旅

接下来让我们前往镰仓市区东部，探访充满自然野趣的神社与寺院。首先从镰仓站搭乘公交，约10分钟到达镰仓宫。这座神社历史不算很长，建于约160年前。不过，每年秋季上演的情趣幽邃的“镰仓薪能(*2)”极具人气。神社院内右侧的社务所周围种满日本红枫，每逢深秋艳红似火，特别是到了黄昏时分，灯笼的微光更为赏枫增添了几分情趣。



深秋，似火的枫叶林环绕着镰仓宫社务所

从镰仓宫朝东北方向的缓坡上行，便来到了群山环抱、红叶烂漫的瑞泉寺。相传，名僧梦窗疎石认为此地景色与禅宗气韵相得益彰，故在此创建了瑞泉寺。

穿过山门，正殿前后一带红枫环绕。尤其在雨后，落叶铺满地面，景致分外迷人。梦窗疎石也是一名造园大师，寺院后方雕凿于巨岩之上的奇特庭园，就出自其手。该庭园是日本“国家指定名胜”，绝对值得一看。



雨后，瑞泉寺正殿前，落叶铺满整个石头庭院，景致尤美

返回金泽街道向东行，便到了“镰仓五山”中位列第五的净妙寺。历史上，净妙寺曾是一座七堂伽蓝(*3)布局的大型寺院，而今仅存正殿，但从其壮观的铜制屋顶，也可感受到往昔的庄严。

庭园内四季花木繁茂，早春梅花、牡丹竞相绽放，夏日紫薇缀满枝头，到了秋季，参天银杏满树金黄，与正殿的大屋顶相映成辉。寺内一隅设有茶室“喜泉庵”，可一边品尝抹茶，一边静赏枯山水（用砂石表现山水景致的日本庭园——译注）景致。此外，金泽街道南侧的报国寺内，有镰仓最大规模的竹林，不妨在归途中顺路一游。



净妙寺正殿大屋顶与巨大的银杏树相映成趣

漫步竹林，静赏夜枫

从镰仓站西口向北稍走片刻，即可到达镰仓现存唯一的尼姑庵——英胜寺。和镰仓诸多名胜一样，这里四季花景迷人：早春寒梅吐蕊，阳春樱花烂漫、紫藤垂瀑，初夏绣球锦簇，早秋石蒜绽放。不仅如此，这里还拥有仅次于报国寺的大面积竹林。秋日，在这里可以透过苍翠竹林，欣赏绚烂的秋叶，是一处不可多得的赏枫好去处。



英胜寺的竹林中建有散步道，翠竹与红叶相映成趣

从镰仓站乘坐江之电电车前往此行的最后一站——长谷寺。这座素有“花之寺”美誉的寺院，以供奉着日本最大级木造主佛像十一面观音菩萨而闻名，佛像高达9.18米。而且近年，寺内的金秋美景亦吸引着越来越多的游客纷至沓来。

寺院十分开阔，池边红枫环绕。从庭园拾阶而上，正殿观音堂周围亦散落着红枫，与观音堂高度不相上下的银杏树黄叶也十分壮观。最不容错过的是镰仓仅此一处的夜间红叶灯光秀。夜灯中，枫影婆娑，如梦似幻，营造出与白日迥然不同的魅力。



覆着金箔的长谷寺十一面观音菩萨，与高德院大佛同为镰仓的代表性佛像



池边红枫环绕，光影交织，更显幽玄

摄影/撰文：原田宽

标题图片：在光明寺后山上，透过金灿灿的银杏树眺望富士山（原田宽）

