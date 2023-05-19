“东京公厕”项目竣工，崭新的想象力令公厕面目一新

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由世界级设计师操刀打造的舒适且艺术气息十足的“东京公厕（THE TOKYO TOILET）”陆续在东京涩谷区完成。2023年3月24日“西参道公厕”投入使用，至此，该项目17处公厕全部完成。本篇将介绍今年完工的4处各具特色的公厕。

“透明厕所”引关注，极具艺术性的公厕

由涩谷区和日本财团共同推进的“东京公厕（THE TOKYO TOILET）”项目，旨在用创新的设计和自由的想象力改变大众对公厕抱有的“肮脏、污臭、昏暗、可怕”的刻板印象。

这个项目除了有世界著名的建筑师安藤忠雄、伊藤丰雄、隈研吾的参与外，还有艺术总监佐藤可士和、时尚制作人NIGO、工业设计师马克•纽森等活跃于世界舞台的多位大师级人物。从2020年8月起，完工的公厕依次开放使用。

2025年大阪关西世博会场馆设计制作人藤本壮介操刀的“西参道公厕”于3月24日投入使用，至此，该项目的全部17处公厕落地就位。



建筑家藤本壮介及其以“器和泉”的理念设计的西参道公厕

该项目中最先完成的由坂茂设计的“透明厕所”，在社交媒体上被疯狂转载，一跃成为全球瞩目的焦点。厕所在空无一人时内部一览无遗，但进去锁门后，玻璃外墙就会变得不透明。用“透明度”来保证内部的清洁度，也让坏人无处遁形，确保如厕时的人身安全。

之后，诸如2021年8月竣工并斩获世界级设计大奖的“不用手的厕所”（佐藤Kazoo/Disruption Lab Team）等，时不时地引发热议。现在以“东京公厕”为舞台的电影正在拍摄之中。该影片由日本著名演员役所广司主演，德国鬼才导演维姆•文德斯执导，预定于2023年上映，备受影迷期待。



每月实施一次湿式清扫的“春之小川社区公园”透明厕所



获得世界三大设计奖之一的“iF设计大奖”2022年金奖的“七号通公园厕所（Hi Toilet）”和创意总监佐藤Kazoo

今后的维护和有效利用尤为重要

纵观17处公厕，给人印象最深的就是它们多为纯白色。藤本认为“白色有很高的视觉识别性，也给人以清洁感，在灰色基调的城市中显得耀眼夺目。”不过他还说：“白色不经脏，所以一般很难用在公厕的设计上。这个项目也很重视维护，因此设计师就少了些束缚，可以自由发挥想象了。”

该项目的公厕除了每天做3次常规清扫外，每月还有厕所诊断，使用特殊溶剂进行湿式清扫，每年会对外墙和照明设备等硬件进行1次维护保养。彻底的维护管理方案不仅能够确保空间的舒适度，还能克服诸如纯白墙壁和地板、玻璃外墙、使用了大量天然木材等创意带来的难题，保证项目顺利完成。



佐藤可士和的“惠比寿站西口公厕”重视清洁度和安心感，命名为“WHITE”



隈研吾（右）的“锅岛松涛公园厕所（森林小路）”使用大量杉树材，维护门槛很高。左侧是日本财团的笹川理事

项目启动时，日本财团理事笹川顺平曾说：“这个项目，厕所修建完工只是完成了50%。今后如何引导大众使用才是重点。”将清洁美观的状态一直保持下去，才能充分体现该项目的真正价值。

现在已有越来越多建筑爱好者和艺术爱好者来涩谷打卡，就为了看一眼自己心仪的设计师的公厕作品；涩谷区政府也有把艺术公厕打造成旅游资源的动作，2022年11月涩谷区观光协会举办了“‘东京公厕’巴士游”活动。除了欣赏公厕建筑，还加入了参观清扫现场，召开交流会等丰富的内容，深受参观者的好评，现在这项活动还在定期举行。

此外，还推出面向儿童的厕所清扫体验会，向孩子们传达公共设施的重要性等信息。今后涩谷还将继续作为东京的文化中心地，无论性别、年龄、残障，通过人人都能舒适使用的厕所，推动尊重多样性社会的建设。



首次举办的“东京公厕”巴士游，路线的起点是安藤忠雄设计的“神宫通公园厕所（避雨亭）”



巴士内装饰着各位设计师的作品图片



2022年10月在惠比寿公园厕所体验清扫的孩子们

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■马克•纽森

“里参道公共厕所”（千驮谷4-28-1 2023年1月20日投入使用）

“明治通”路北参道十字路口附近的首都高速公路下，出现了一座设计简约的钢筋水泥厕所。神社佛阁风格的铜板房顶和石墙，让人联想到传统的日式建筑。这是由澳大利亚人马克•纽森主持设计的，他曾参与了路易威登和苹果手表等产品的设计，是现今产品设计领域的代表性人物。

公厕内部统一使用了给人以清洁感的青绿色。铜制房顶随时间流逝，色调会不断发生改变，逐渐成为“绿锈色”。房顶与内部青绿色趋向和谐的过程，让你不禁想屡次三番地前来确认。



明治神宫代代木出口附近的里参道公共厕所



从近处看，石墙给人印象深刻。铜制的房顶，曲线柔和，是日本传统的“蓑甲”样式



内部以青绿色为基调，给人以清洁感，配备了最新的硬件设备



当房顶渐渐染上铜绿，与内部的青绿色更显调协后，整体印象也会随之改变

■迈尔斯•佩宁顿 / 东京大学DLX Design Lab

“幡谷公共厕所”（幡谷3-37-8 2023年2月22日投入使用）

不是单纯地设计公共厕所，而是打造一处社区的公共空间，这就是东京大学生产技术研究所迈尔斯•佩宁顿（Miles Pennington）教授率领的团队希望达成的目标。在“…With Toilet（与厕所同在）”的理念下，创造出一个可以用作集合地点、展览空间、快闪商店的公共场所。

纯白的墙面是为展示艺术作品和投影而设计。将升降拦车桩拉起，上面搭个木板，就变成了简易长凳。31根拦车桩可以自由组合，即可将长凳并列排成几排，也可围成一个圈。



幡谷公共厕所位于人流巨大的中野通和水道道路的交叉路口



使用拦车桩搭建的长凳可以自由改变配置



婴儿椅、更衣板、造口患者专用设备等，厕所硬件齐全

■小林纯子

“笹塚绿道公共厕所”（笹塚1-29 2023年3月10日投入使用）

铁锈斑驳的外观乍一看有点让人难以接近之感，但宽敞的布局其实很适于轮椅和婴儿车通行。儿童厕所设置在建筑物前方，这样可以让他们不离开父母的视野范围；而且，用于采光的玻璃窗也很宽大，处处可见设计师想让人放心使用的良苦用心。这真不愧是小林纯子的作品，她参与了250多处公共厕所的设计，还是日本厕所协会的会长。

这个公厕设计的独特之处，在于组合起了几个高度参差的圆柱体，抬头看到的不是钢筋混凝土的高架桥，而是明黄色的房檐，使人感到别有一番乐趣。钢板上的铁锈感逐年变化，也会让人总想来看看它变成了什么样子。



京王线高架下的笹塚绿道公共厕所。锈迹斑驳的外观给人巨大视觉冲击



侧面和背面使用了巨大的采光玻璃。内部明亮，给人以安心感



黄色的房檐可能象征满月吧，厕所墙体点缀着许多玉兔以及月牙图案



入口附近的两个矮圆筒是儿童用便器

■藤本壮介

“西参道公共厕所”（代代木3-27-1 2023年3月24日投入使用）

因设计2025年大阪关西世博会主场馆“环状回廊”而备受关注的建筑家藤本壮介，将公共厕所比作“大家共享的水域”，用“器和泉”为理念，打造出一处都市绿洲般的空间。

前面的曲线部分是洗手处，从厕所设施内的过道和人行道两侧均可使用，配置了6个高低不同的水龙头。在设计上，儿童老人自不必说，还考虑到了不上厕所的路人。侧面配置有“大家的厕所（第三方卫生间）”，功能也十分完善。



远远看去犹如白色陶器的设计简约而时尚。标志树“灰木树”增添了一丝柔和感



人行道一侧的路人也可以使用的洗手池。水流顺着斜面流向中央的排水沟



侧面是“大家的厕所”，带婴儿的父母和造口患者均可使用



曲线优美的过道可以穿行，从预防犯罪角度来看也很安全



如同悬浮在城市建筑之中的纯白色公厕。背后可见东京柏悦酒店和东京都政府办公大厦

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采访/撰文/拍摄：nippon.com日本网 编辑部

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